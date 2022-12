W USA powstanie strategiczna dla przyszłości kopalnia

Australijska firma Ioneer poinformowała 19 grudnia, że jej flagowy projekt litowo-borowy Rhyolite Ridge w Nevadzie wszedł w ostatnią fazę uzyskiwania pozwoleń federalnych.

Budowę kopalni traktują jako znaczący krok w kierunku zapewnienia stabilnych krajowych dostaw krytycznych minerałów i materiałów

Ioneer jest bliski uzyskania pozwolenia dla budowy planowanej kopalni. Firma napotkała wcześniej pewne trudności w trakcie uzyskiwania zezwoleń federalnych, bowiem tereny w pobliżu jej aktywów Rhyolite Ridge porasta zagrożona wyginięciem odmiana dzikiej gryki. Firma przedstawiła zatem w lipcu 2022 roku poprawiony plan projektu, który ma chronić roślinę podczas budowy kopalni.

Jak zaznaczono w Mining.com, budowę kopalni traktują w Ioneer jako znaczący krok w kierunku zapewnienia stabilnych krajowych dostaw krytycznych minerałów i materiałów - niezbędnych do rozwoju krajowego łańcucha dostaw baterii potrzebnych do elektryfikacji transportu w USA.

Firma Ioneer podpisała w lipcu umowę na dostawy z Prime Planet Energy & Solutions, spółką joint venture Toyoty oraz Panasonic, która ma dostarczać 4000 ton węglanu litu rocznie w ciągu pierwszych pięciu lat produkcji.

Podpisała również umowę z Fordem na 7000 ton węglanu litu rocznie przez pięć lat. Ioneer planuje produkować około 21 000 ton litu rocznie w Nevadzie począwszy od 2025 roku.

Należący w stu procentach do spółki Rhyolite Ridge Lithium-Boron Project w stanie Nevada w USA stanowi ważną podstawę do zaopatrywania amerykańskich łańcuchów dostaw w te krytyczne minerały. Jest to najbardziej zaawansowany projekt litowy w Stanach Zjednoczonych i oczekuje się, że będzie umożliwiał najtańszą produkcję litu, częściowo ze względu na cenny produkt uboczny w postaci boru.

Lit i bor są pierwiastkami niezbędnymi dla powstających czystych technologii

Zarówno lit, jak i bor są wykorzystywane w różnorodnych przedmiotach codziennego użytku i innowacyjnych technologiach, które są niezbędne dla współczesnego stylu życia i powstających czystych technologii, takich jak pojazdy elektryczne i energia odnawialna.

Ioneer to wschodzący producent boru litowo-borowego, który zamierza opracować jeden z najbardziej atrakcyjnych projektów litowych na świecie. Nazwa „Ioneer” wywodzi się z połączenia słów „ion” i „pionier”. Ma to odzwierciedlać cel bycia pionierem w produkcji tych materiałów dla zrównoważonej przyszłości.