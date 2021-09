W węglu brunatnym nerwówka i wyczekiwanie. Boją się "umieralni"

Trwają prace nad umową społeczną określającą zasady transformacji energetyki i sektora węgla brunatnego. Jej projekt przygotowany został przez działające w energetyce i sektorze węgla brunatnego związki zawodowe. Negocjacje nie będą łatwe.

Potrzeba realnej alternatywy

- Jeszcze się łudzimy, że Złoczew to taka rezerwa na przyszłość. Staramy się także wpłynąć na polityków, by wreszcie inaczej spojrzeli na kwestie wytwarzania energii i bezpieczeństwa energetycznego. - Nie rozumiem jednej rzeczy: cały czas dążyliśmy do tego, żeby nasze elektrownie spełniały wszelkie wyśrubowane normy, a i tak jesteśmy karani za emisję CO 2. A przecież z tego CO 2 żyją drzewa. Tutaj istotna jest kwestia jego pochłaniania przez lasy. Jednak jakoś teraz się o tym u nas nie mówi. Czyli co, czeka nas taka sytuacja, że będziemy kupować rosyjski gaz z Niemiec?! Trzeba mieć na uwadze własne zaplecze surowcowe - wskazuje Bogumił Tyszkiewicz.Cały czas w branży górniczo-energetycznej zastanawiają się, kto zostanie prezesem NABE. Nie brak opinii, że najprawdopodobniej będzie to prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Jednak ostatecznie trudno przesądzać, bowiem ścierają się tu różne frakcje PiS-u.Prace nad umową społeczną określającą zasady transformacji energetyki i sektora węgla brunatnego, prowadzone są obecnie w zespołach roboczych. W drugiej połowie sierpnia strona rządowa otrzymała projekt przygotowany przez działające w energetyce i sektorze węgla brunatnego związki zawodowe. I właśnie ten projekt stał się podstawą dalszych prac.Czytaj także: 10 tys. zł na głowę za zgodę na reformę. Projekt umowy społecznej dla energetyki - To projekt, nad którym 1 września rozpoczęliśmy wspólnie prace. Umówiliśmy się, że będziemy pracowali w zespołach, które będą dopracowywały szczegóły w poszczególnych obszarach - wskazuje wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.Plan jest taki, żeby pod koniec września powrócić do prac plenarnych w celu podsumowania tego, co udało się już wypracować.Generalnie rzecz biorąc, obaw nie brakuje. Odchodzenie od energetyki węglowej musi oznaczać realizację realnej alternatywy. A z tym może być problem, wystarczy że wspomnimy o planach budowy bloków jądrowych. Na to potrzeba wiele czasu i mnóstwo pieniędzy. Słychać coraz częściej opinie, że nie radzimy sobie z racjonalnym traktowaniem wyzwań z zakresu ochrony środowiska i klimatu a naszym narodowym interesem.- Zapętleni jesteśmy okrutnie i nie pomogą tu trudne i kosztowne przekształcenia energetyki i górnictwa bez uczciwego i stanowczego postawienia wspólnotowym partnerom naszej niezbywalnej doktryny bezpieczeństwa energetycznego kraju - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.Wskazuje on, że konsekwentna antywęglowa polityka klimatyczno-energetyczna UE przynosi teraz kosztowne żniwa. Jej skutki będą bolesne w trakcie kolejnych lat.- To nie tylko problem odkrywki w Turowie. To problem wymykania się naszego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne kraju z wykorzystaniem własnych zasobów - zaznacza Herbert Gabryś. I przypomina, że strategię energetyczną wyznacza filozofia polityki klimatyczno-energetycznej Unii. W szczególności kreowana przez kraje, które węgla już nie mają albo i wcześniej nie miały. A jeśli trochę jeszcze brunatnego, gdzieniegdzie, to spokojnie wykorzystują go w energetyce konwencjonalnej jako ubezpieczenie niestabilnej generacji OZ-owej.A wiadomo, że na energetykę węglową jesteśmy skazani jeszcze przez wiele lat. Z wszelkimi tego konsekwencjami. Wysokimi kosztami klimatycznej polityki UE i opłatami za uprawnienia do emisji CO2. Do tego stale podwyższanymi standardami ochrony środowiska.- Nie zastąpimy jej tak szybko, jak wielu marzy, energetyką atomową. Ani przyrostem nowych mocy gazowych. Nie widać sprawnych technologii akumulowania energii OZ-owej. Nie może naszej generacji węglowej całkowicie zastąpić import - wskazuje Herbert Gabryś.Każda megawatogodzina energii energetycznej ze źródeł nieemisyjnych jest wysoce pożądana. Jednak każda z nich wymaga ubezpieczenia energetyką stabilną. Jak na razie - konwencjonalną. Ważne, żeby o tym nie zapominano. A także o tym, że Unia Europejska ma minimalny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych, za którą głównie odpowiadają kraje Azji, Chiny i USA. Jednocześnie ujemny bilans handlowy UE z państwami, w których produkcja dóbr nie jest w żaden sposób obarczona kosztami emisji, bezustannie się powiększa.Czytaj także: Opóźnienie w polskim atomie to nie problem. Martwić może co innego



***

22 września o godz. 11.30 odbędzie się debata "Sprawiedliwa transformacja". Dowiedz się więcej o Europejskim Kongresie Gospodarczym