W węglu koksowym spogląda się teraz głównie na Chiny i Australię

Napięte relacje na linii Australia-Chiny wpływają także na rynek. Chińczycy nie nabywają między innymi węgla koksowego z Australii. A trzeba pamiętać, że eksport węgla energetycznego z Australii do Chin był znaczący, bowiem w okresie ośmiu miesięcy 2020 roku Australia wyeksportowała do Chin 38,6 mln ton węgla energetycznego i 31,6 mln ton węgla koksowego. To odpowiednio o 4,6 mln ton i 8,5 mln ton więcej niż rok wcześniej.

W branży spoglądają na to, jak rozwinie się sytuacja.

Uwzględniając to, że Chiny zaimportowały dotąd więcej australijskiego węgla koksowego niż wynosił roczny import w którymkolwiek z ostatnich trzech lat, tj. średnio 30 mln ton na rok, trudno będzie wypełnić tak znaczną lukę importem z innych kierunków.

Najbliższy czas pokaże, czy Chiny zaczną na nowo nabywać australijski węgiel koksowy.

Węgiel w Polsce