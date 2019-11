Wahania nastrojów na rynku węgla

Na międzynarodowym rynku węgla w październiku widoczna była kontynuacja trendów cenowych odnotowanych we wrześniu. Sprzyjały temu umiarkowane nastroje kupujących oraz producentów surowca. Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu prognozuje, że konsumpcja węgla w Europie może ulec zwiększeniu wraz z sezonowym wzrostem zapotrzebowania w czwartym kwartale roku, po tym jak nastąpił jej gwałtowny spadek w okresie letnim.

Mimo że tą samą ścieżką wzrostu podążały ceny surowca dostarczonego do Europy, to dynamika ich wzrostu nie była tak znacząca jak w przypadku notowań w RB oraz NEWC.Jednakże największy odnotowany w tym roku poziom płynności oraz pojawienie się ofert na dostawy grudniowe sprzyjały wzrostowi cen na rynku europejskim szczególnie w pierwszej połowie miesiąca. Indeks tygodniowy CIF ARA zyskał na przestrzeni miesiąca 1,71 dol/t i na dzień 25 października jego wartość wyniosła 61,25 dol/t.Konsumpcja węgla w Europie może ulec zwiększeniu wraz z sezonowym wzrostem zapotrzebowania w czwartym kwartale roku, po tym jak nastąpił jej gwałtowny spadek w okresie letnim. Łączna konsumpcja w Niemczech, Hiszpanii oraz Francji i Wielkiej Brytanii w ujęciu rok do roku spadła niemal o połowę w okresie kwiecień-wrzesień, w dużej mierze zrekompensowana zwiększoną konsumpcją gazu.Udział węgla w całkowitej produkcji energii w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Francji koreluje z przewagą cenową w kolejnym miesiącu, jaką węgiel utrzymuje w stosunku do gazu w Niemczech - największego konsumenta tego surowca w UE.Niemniej - wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - utrzymująca się niekorzystna marża zysku w przypadku elektrowni węglowych w Europie może przełożyć się na zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec w nadchodzących miesiącach.W dniach 1-10 października marża generacji uwzględniająca koszt emisji dwutlenku węgla w przypadku elektrowni węglowej o sprawności 40 proc. była o 1,76 euro/MWh niższa w stosunku do marży elektrowni gazowej w porównaniu z różnicą 6,98 euro/MWh w październiku zeszłego roku, co wskazuje na dużą konkurencję ze strony gazu.Jednak prognoza zapotrzebowania na grudzień jest już bardziej optymistyczna, ponieważ marża w przypadku elektrowni węglowej jest o 1,56 euro/MWh wyższa w stosunku do marży generacji dla elektrowni gazowej w październiku. Węgiel również doświadcza silnej konkurencji, ze strony gazu w ramach miksu energetycznego Hiszpanii czy Włoch.Dane dotyczące zawartych transakcji wskazują, że rynek w listopadzie i grudniu będzie w stanie contango w wysokości 1 dol/t, co odzwierciedla większe zapotrzebowanie na surowiec z końcem roku.Obecne słabnące nastroje na rynku międzynarodowym, szczególnie w obszarze Azji-Pacyfiku znalazły swoje odzwierciedlenie w aktualizacji kwartalnej prognozy cen węgla energetycznego opracowanej przez Australijski Departament Przemysłu.W ostatnim raporcie obniżono prognozę średnich cen FOB Newcastle dla węgla energetycznego 6 000 kcal/kg NAR na rok 2020 do 68 dol za tonę, a zatem o 7 proc. w porównaniu do publikacji z czerwca. Cena na rok 2019 także spadła o 7 proc. do 77 dol za tonę, natomiast prognoza na rok 2021 została podniesiona o 3 proc. do 69 dol za tonę.Podniesiona została prognoza eksportu australijskiego węgla energetycznego o 1 proc. na 2019 r. do 206 mln ton, przy jednoczesnym obniżeniu o 1 mln ton do 213 mln ton na rok 2020 oraz o 4 proc. do 216 mln ton na rok 2021. Przyszłe ceny węgla będę zdeterminowane szeregiem czynników, w tym m.in. zmianami w polityce importowej Chin oraz zmianami innych krajowych rynków węgla, które z dużym prawdopodobieństwem będą wpływać na wahania importu i cen węgla energetycznego.