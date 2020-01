Wahania nastrojów na światowym rynku węgla

Koniec 2019 roku na międzynarodowym rynku węgla zdominowany był niekorzystnymi nastrojami, w całym obszarze jego działalności, przy czym o ile rynek Azji-Pacyfiku ma nadal potencjał do wzrostu popytu, to perspektywy dla obszaru Atlantyku wydają się coraz słabsze.

Lepsze prognozy dla węgla koksowego

Poza tym zapowiedź rządu Korei Południowej w zakresie zużywania większej ilości węgla o niskiej zawartości siarki w okresie zimowym budzi nadzieje australijskich producentów tego surowca na zwiększenie popytu w najbliższym okresie.Niemniej analitycy spodziewają się, że cena węgla z Newcastle o parametrach 6 000 kcal/kg NAR w grudniu 2020 roku obniży się do 64 dol za tonę i dalej do 60 dol za tonę w czerwcu 2021 roku.Natomiast odbicie cen do 70 dol za tonę nastąpi w połowie 2022 roku. Sprzyjać temu ma osłabienie zdolności produkcji energii z węgla w Chinach przy dużym wzroście produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jedynie w okresie 10 miesięcy 2019 roku produkcja energii z OZE wzrosła o 8 proc. w porównaniu do 3,9 proc. wzrostu produkcji energii z węgla. Poza tym obowiązujące nadal restrykcje na australijski węgiel będą oddziaływać na ograniczenie zakupów, szczególnie, że nie ma sygnałów, by miały zostać zniesione.Jak podaje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, wzrastająca produkcja energii z gazu i OZE w 2020 roku, to główne czynniki negatywnej prognozy na rok 2020 dla amerykańskiego rynku węgla energetycznego, która została opublikowana przez Agencję Moody’s.Agencja zakłada 11 proc. spadek popytu na węgiel energetyczny w USA w miksie energetycznym do roku 2030. Presja ekonomiczna i regulacyjna będą zdaniem analityków ograniczać inwestycje w górnictwie mimo wycofania się USA z porozumienia paryskiego, podczas gdy inwestycje w zdolności węglowe będą ograniczone z uwagi na spadek popytu na węgiel energetyczny.Prognoza dla rynku węgla koksowego jest nieco bardziej optymistyczna, chociaż agencja zwróciła uwagę na niższe ceny w tym roku, które odzwierciedlają słabszy popyt na surowiec, rosnące napięcia handlowe i powodują niepewność co do roku 2020. Największe efekty spodziewane są w przypadku rynku węgli High-Vol A. Agencja przewiduje na 2020 rok ceny eksportowe węgla energetycznego z Newcastle w przedziale 60-90 dol za tonę oraz 110-170 dol za tonę dla węgli koksowych.Po stronie eksportu, USA pozostaną producentem o sporej możliwości zwiększenia produkcji w zależności od sytuacji na rynku. Jednak spadek cen eksportowych węgla energetycznego i koksowego spowodował pojawienie się negatywnych perspektyw na ten rok.Natomiast prognozy popytu na węgiel dla rynku Azji, podobnie jak w poprzednim miesiącu nadal wypadają dużo korzystniej aniżeli dla pozostałej części międzynarodowego rynku.Ostatnie opublikowane przez Międzynarodową Agencję ds. Energii opracowanie analityczno- prognostyczne zakłada, że pomimo rosnącej pozycji źródeł odnawialnych w zaspokojeniu popytu na energię, to węgiel pozostanie jej największym źródłem.Jego rola nadal będzie rosnąć na rynkach Azji w okresie najbliższych pięciu lat. Towarzyszyć temu będzie wzrost gospodarczy, rosnąca populacja i ekspansja klasy średniej korzystającej z urządzeń elektrycznych. Niemniej niepewność czynników o charakterze politycznym czy też nieprzewidywalność działań władz Chin mogą modyfikować pewne trendy.Zobacz także: PG Silesia z rekordem w najnowszej historii kopalni