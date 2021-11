Walka o klimat to jedno, wzrost zużycia węgla to drugie

Węgiel pozostanie dla wielu krajów głównym paliwem w zakresie produkcji energii elektrycznej. Wykorzystywanie węgla na wielką skalę będzie miało miejsce między innymi w przypadku Chin czy Indii.

Węgiel potrzebny, by wyprodukować wystarczająco dużo energii

Tak jest między innymi w Indiach. Rozwój odnawialnych źródeł energii będzie oczywiście następował, jednak to węgiel pozostanie wiodącym źródłem energii w Indiach przynajmniej przez następnych dwadzieścia lat.W Indiach funkcjonuje 281 elektrowni węglowych, a kolejnych 28 jest budowanych.Z kolei w Chinach, które produkują około 3 mld 700 mln ton węgla, funkcjonuje przeszło 1000 elektrowni węglowych, a niemal kolejnych 240 jest planowanych, bądź w trakcie budowy. Łącznie chińskie elektrownie węglowe mają wyemitować w trakcie swojej pracy około170 miliardów ton dwutlenku węgla, a zatem więcej niż wszystkie globalne emisje dwutlenku węgla w latach 2016-2020.W Chinach inwestuje się dużo w rozwój odnawialnych źródeł energii, jednak w planach jest także wzrost wydobycia węgla związany z rozwojem gospodarczym i zapotrzebowaniem na energię. Tamtejsze fabryki różnych dóbr potrzebują stabilnych i nieprzerwanych dostaw prądu.Analitycy wskazują, że światowe zużycie węgla wzrośnie - głównie z uwagi na wzrost zużycia w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. W Japonii także stawiają na węgiel. Od czasu awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie, Japonia stawia na węgiel i buduje siedem nowych elektrowni na to paliwo. Japonia założyła, że w 2030 roku węgiel ma się stać głównym produktem stabilizującym system energetyczny kraju, uznając, że przy dzisiejszych i przyszłych technologiach - w tym czystych technologiach węglowych, to węgiel będzie najtańszym i najbardziej bezpiecznym źródłem energii przy odchodzeniu od energetyki atomowej.Unia Europejska ma minimalny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych, za którą aż w dwóch trzecich odpowiadają kraje Azji, Chiny i USA. Jednocześnie ujemny bilans handlowy UE z państwami, w których produkcja dóbr nie jest w żaden sposób obarczona kosztami emisji, stale się powiększa.Zobacz także: Bez węgla sobie nie poradzimy. Były minister ostrzega