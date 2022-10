Walka z kryzysem energetycznym dała pretekst nowym opłatom

Nałożenie nowe opłat na producentów energii oraz firmy mające związek z paliwami kopalnymi jest receptą Unii Europejskiej na kryzys energetyczny - uważa "Solidarność".

Rozporządzenie przyjęte przez Radę UE nie spowoduje spadku cen energii elektrycznej.

Jest za to głównie realizacją interesów gospodarczych Niemiec ze szkodą dla krajów takich jak Polska.

Mimo tego dokument został „przyklepany” przez minister Annę Moskwę.

Składkę solidarnościową zapłacą wszystkie firmy mające związek z paliwami kopalnymi, których zyski w obecnym lub przyszłym roku będą wyższe o co najmniej 20 proc. w porównaniu do lat wcześniejszych

30 września ministrowie ds. energii z państw członkowskich UE osiągnęli polityczne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego rozwiązania problemu wysokich cen energii. Dokument nie zawiera w zasadzie żadnych rozwiązań, które pozwoliłyby obniżyć te ceny.

- Rozporządzenie koncentruje się na tym, co Bruksela lubi najbardziej, czyli na wprowadzaniu nowych parapodatków i opłat - wskazano na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Jedną z nich ma być tzw. „składka solidarnościowa” od zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafineryjnym. W przypadku węgla nie chodzi wyłącznie o węgiel energetyczny, ale także koksowy. Nowy parapodatek zapłaci zatem najprawdopodobniej Jastrzębska Spółka Węglowa, która głównie wydobywa węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Opodatkowane zostaną nie tylko zyski wypracowane przez kopalnie spółki, ale również przez koksownie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW.

Składkę solidarnościową - wskazano na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności - zapłacą wszystkie firmy mające związek z paliwami kopalnymi, których zyski w obecnym lub przyszłym roku będą wyższe o co najmniej 20 proc. w porównaniu do lat wcześniejszych. Wysokość składki będzie ustalana przez poszczególne kraje członkowskie, jednak nie może być mniejsza niż 33 proc. od „nadwyżki” zysku.

Drugi instrument zawarty w rozporządzeniu Rady UE dotyczy ustalenia maksymalnego pułapu dochodów rynkowych dla wytwórców energii na poziomie 180 euro/MWh. Nie oznacza to jednak, że tyle maksymalnie będzie wynosiła cena energii. Jeżeli producent sprzeda ją drożej, nadwyżkę będzie musiał oddać państwu.

Maksymalny pułap dochodów rynkowych będzie dotyczył w zasadzie wszystkich technologii produkcji energii poza elektrowniami zasilanymi gazem i węglem kamiennym. W rozporządzeniu wskazano - o czym przypomina śląsko-dąbrowska Solidarność - że drastyczny wzrost cen tych dwóch surowców energetycznych spowodował, że producenci nie osiągają nadmiernych zysków, a zatem nie ma czego ograniczać.

Polskie elektrownie węglowe wykorzystują krajowy surowiec, wiele razy tańszy od węgla z importu. Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w lipcu elektrownie płaciły za węgiel z polskich kopalń średnio 344 zł za tonę, czyli ok. pięciokrotnie mniej od ceny obowiązującej na europejskich rynkach.

Filarem rozporządzenia Rady UE jest też dobrowolne ograniczenie zużycia energii o 10 proc. oraz obligatoryjna redukcja o 5 proc. w godzinach szczytu

Niemcy też produkują znaczne ilości energii z węgla kamiennego i w ostatnich miesiącach przywracają pracę kolejnych, zamkniętych wcześniej elektrowni węglowych. Jednak nie posiadają czynnych kopalni węgla kamiennego, zatem niemieckie elektrownie muszą importować surowiec po cenach rynkowych.

Producentów energii z odnawialnych źródeł limit dochodów będzie dotyczył tylko częściowo. Właściciele farm wiatrowych - zaznaczono na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności - czerpią zyski z dwóch podstawowych źródeł. Pierwsze to dochody ze sprzedaży wyprodukowanej energii, a drugie to wszelkiego rodzaju dopłaty, bez których OZE nie miałyby szans utrzymać się na rynku.

Tylko w 2020 roku dopłaty do OZE w samych Niemczech wyniosły niemal 31 mld euro. Ustalony przez Radę UE limit dla producentów energii w przypadku OZE będzie dotyczył wyłącznie dochodu ze sprzedaży energii, olbrzymie dopłaty właściciele farm zachowają w całości dla siebie.

Trzecim filarem rozporządzenia Rady UE jest dobrowolne ograniczenie zużycia energii o 10 proc. oraz obligatoryjna redukcja o 5 proc. w godzinach szczytu. To rozwiązanie również zyskało akceptację polskiego rządu, choć minister Moskwa wiele razy zapewniała w mediach, że nie zgodzi się na żadne przymusowe ograniczenie zużycia energii.

Pieniądze ściągnięte w formie nowych danin i opłat od producentów energii mają być przeznaczone na walkę ze skutkami wysokich cen energii. Kraje członkowskie będą jednak mogły je przeznaczyć wyłącznie na cele wskazane przez Brukselę.

Jednym z nich są rekompensaty dla producentów energii, którzy sprzedają ją poniżej kosztów produkcji. Największym beneficjentem tu też będą Niemcy, które zyskają możliwość dotowania swoich elektrowni na gaz ziemny i węgiel kamienny. Polska z tego instrumentu nie skorzysta. Energii z gazu wytwarzamy bardzo niewiele, a dzięki taniemu polskiemu węglowi, elektrownie węglowe przynoszą zyski.

Pieniądze z nowych parapodatków będzie też można wydać na rekompensaty dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakładów energochłonnych. Wsparcie będą mogły jednak otrzymać wyłącznie firmy, które realizują inwestycje w odnawialne źródła energii. Ponadto promocja OZE to kolejny cel, który będzie można finansować.

Zatem UE pod pretekstem walki z kryzysem energetycznym - wskazano na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności - przeprowadzi kolejny gigantyczny transfer pieniędzy z tradycyjnego przemysłu i energetyki do OZE. Jak widać, urzędnicy w Brukseli nadal nie przyjmują do wiadomości, że to właśnie taka polityka klimatyczno-energetyczna jest jednym z głównych powodów obecnego kryzysu.

Trzeba determinacji i skutecznych umiejętności w kreowaniu polityki klimatyczno-energetycznej UE, niesprzecznej z naszymi racjami

Szkoda, że tej refleksji brakuje również w polskim rządzie. Jak zaznaczono na stronie śląsko-dąbrowskiej Solidarności, "polityczna zgoda” osiągnięta przez unijnych ministrów oznacza, że również polska minister Anna Moskwa taką zgodę wyraziła. Znowu powtórzył się scenariusz, w którym rządzący wypowiadają się krytycznie na temat polityki klimatyczno-energetycznej UE wyłącznie na potrzeby polskiej opinii publicznej. A kiedy przychodzi co do czego podpisują się w Brukseli pod kolejnymi rozwiązaniami szkodliwymi dla naszego kraju.

- Z racjonalnego punktu widzenia powinniśmy podjąć decyzje, by inwestować w rodzime złoża i budować nowe kopalnie. I żeby te kopalnie, które już funkcjonują, również mogły zainwestować, by sięgnąć po nowe złoża i nowe pokłady - zaznaczył niedawno w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. - Niestety prawda jest taka, że rzeczywiście polski rząd zgodził się na wszystkie dotychczasowe korekty polityki klimatycznej prowadzone przez KE, włącznie z ostatnimi bardzo szkodliwymi dla polskiej i europejskiej gospodarki rozwiązaniami, jakie niesie pakiet Fit for 55. No i niestety nie ma woli ze strony premiera, żeby takie inwestycje w szybkim tempie zaistniały. Pan premier oczywiście zasłania się po raz kolejny Unią Europejską - podkreślił Jarosław Grzesik.

Trzeba odważnych i wiarygodnych decyzji politycznych co do strategii energetycznej kraju. A ta, póki co, nie jest odpowiednia na miarę dynamicznych zmian zachodzących w skali globalnej na rynkach paliw i energii.

- I trzeba wreszcie determinacji i skutecznych umiejętności w kreowaniu polityki klimatyczno-energetycznej UE, niesprzecznej z naszymi racjami. Na miarę tej części suwerenności, którą daje bezpieczeństwo energetyczne kraju - ocenia Herbert Gabryś, były wiceminister przemysłu.