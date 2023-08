Wartość eksportu metali przebije tę z eksportu węgla

Oczekuje się, że wartość eksportu nowych metali energetycznych z Australii wzrośnie powyżej wartości eksportowanego węgla energetycznego.

Eksport metali wykorzystywanych w transformacji energetycznej utrzyma się na poziomie powyżej 40 miliardów dolarów australijskich (26,6 miliardów dolarów) w roku podatkowym, który rozpoczął się 1 lipca.

Jak wskazuje Reuters, w przeciwieństwie do tego, oczekuje się, że eksport węgla energetycznego spadnie do poziomu 38 miliardów dolarów australijskich w roku podatkowym 2023-24, w porównaniu z 64 miliardami dolarów australijskich w poprzednim roku. Wszystko przez znaczące obniżenie się cen węgla na międzynarodowych rynkach.

Australia jest drugim co do wielkości eksporterem węgla energetycznego na świecie po Indonezji i największym eksporterem węgla koksowego, który jest używany głównie do produkcji stali. Oczekuje się, że eksport metali akumulatorowych wyprzedzi eksport węgla energetycznego w tym roku podatkowym, ale nie jest to spowodowane zwiększeniem wolumenu przesyłek metali, ani też zmniejszeniem eksportu węgla.

Głównym czynnikiem jest raczej spodziewany spadek cen węgla energetycznego dostarczanego drogą morską, w miarę wygasania gwałtownego wzrostu cen spowodowanego rosyjską inwazją na Ukrainę.

Jak zaznacza Reuters, rząd Australii spodziewa się, że wielkość eksportu węgla energetycznego faktycznie wzrośnie w latach 2023-24 do 201 milionów ton, w porównaniu z 178 milionami w latach 2022-23. Jednak będzie on realizowany po znacząco niższych cenach niż rok wcześniej.