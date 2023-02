Ważą się losy polskich kopalni. Jerzy Buzek apeluje do Komisji Europejskiej ws. metanu

Jerzy Buzek złożył interpelację do Komisji Europejskiej, w której wyjaśnia, dlaczego węgiel koksowy musi pozostać na liście surowców krytycznych. - Z tych samych powodów zabiegam o wyłączenie tego węgla spod nowego unijnego rozporządzenia metanowego - informuje europoseł.

Jerzy Buzek pyta, czy Komisja Europejska zamierza utrzymać status węgla koksowego jako surowca krytycznego, co przyczyni się do niezawodnej i stabilnej produkcji krajowej tego składnika niezbędnego do produkcji stali.

Drugie pytanie dotyczy tego, jakie środki Komisja zamierza zastosować, aby zapewnić przewidywalne ramy i równe warunki działania europejskiemu przemysłowi stalowemu, który już teraz doświadcza trudności?

Zdaniem branży projektowane rozporządzenie metanowe oznacza likwidację większości kopalń węgla energetycznego i koksowego w Polsce.

W marcu 2023 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem dyrektywy określającej dopuszczalny poziom emisji metanu z kopalń węgla. Przedstawiciele polskiego górnictwa przekonują, że nasze kopalnie emitują więcej metanu i nie będą mogły zmieścić się w nowych wymogach.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, złożył interpelację do Komisji Europejskiej, w której wyjaśnia, dlaczego węgiel koksowy musi pozostać na liście surowców krytycznych.

Węgiel koksowy powinien być wyłączony z rozporządzenia metanowego

- Z tych samych powodów zabiegam o wyłączenie tego węgla spod nowego unijnego rozporządzenia metanowego - informuje Jerzy Buzek.

W interpelacji Jerzy Buzek zwraca uwagę, że pandemia Covid-19 obnażyła słabości strategicznych łańcuchów wartości europejskiego przemysłu, a rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie ujawniła nadmierną zależność UE od importu energii. W tym kontekście ważne jest, aby akt dotyczący surowców krytycznych zapewniał przemysłowi europejskiemu bezpieczny i trwały dostęp do tych surowców.

- W kwietniu 2022 r. Unia Europejska nałożyła embargo na rosyjski węgiel, w tym węgiel koksowy – jeden z surowców krytycznych dla UE i składnik niezbędny do produkcji stali. Rosja była trzecim co do wielkości eksporterem węgla koksowego do UE. Ponadto Rosja była drugim, a Ukraina trzecim co do wielkości źródłem importu stali do UE. W rezultacie europejski przemysł stalowy musi wypełnić znaczącą lukę, aby utrzymać produkcję i zaspokoić popyt w czasach gwałtownie rosnących cen energii w Europie - napisał Jerzy Buzek.

W związku z tym Jerzy Buzek pyta, jakie środki Komisja Europejska zamierza zastosować, aby zapewnić przewidywalne ramy i równe warunki działania europejskiemu przemysłowi stalowemu, który już teraz doświadcza trudności.

Drugie pytanie dotyczy tego, czy Komisja zamierza utrzymać status węgla koksowego jako surowca krytycznego, co przyczyni się do niezawodnej i stabilnej produkcji krajowej tego składnika niezbędnego do produkcji stali.

Rozporządzenie metanowe oznacza likwidację większości kopalń węgla energetycznego i koksowego w Polsce

- Projektowane rozporządzenie metanowe Rady UE i Parlamentu Europejskiego o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oznacza likwidację większości kopalń węgla energetycznego i koksowego w Polsce - komentował Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność i szef związku w Polskiej Grupie Górniczej.

W związku z tym Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, zaapelował do polskich europosłów o pomoc i podjęcie niezbędnych działań w celu zmiany unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w branży surowcowo-energetycznej.

Jacek Sasin zaznaczył, że pierwotnie pod kątem rozporządzenia Komisja Europejska zaproponowała parametr 0,5 tony metanu na 1 tys. ton wydobywanego węgla do 2031 r. Następnie zaproponowano zmianę projektu tak, aby od 1 stycznia 2027 r. obowiązywało ograniczenie emisji metanu szybami wentylacyjnymi w kopalniach węgla kamiennego emitujących powyżej 5 ton metanu na 1 tys. ton wydobywanego węgla, a od stycznia 2031 r. - 3 tony metanu na 1 tys. ton węgla w przeliczeniu rocznym na kopalnię i na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń.

Obecnie wskaźnik emisji metanu dla kopalń metanowych mieści się w przedziale od 5,3 do 13,5 tony metanu na 1 tys. ton wydobywanego węgla - przypomniał wicepremier. Jak dodał, biorąc pod uwagę, że górnictwo sięga po coraz głębsze pokłady, ilość metanu w przeliczeniu na tonę będzie się zwiększała, ponieważ jego zawartość w złożu co do zasady rośnie wraz z głębokością.

Amerykańska aktywistka ekologiczna pisała poprawki do prawa UE?

Przy okazji obostrzeń do regulacji dotyczącej emisji metanu doszło do skandalu w Parlamencie Europejskim. Portal "Politico" opisał, że europosłanka Jutta Paulus (Zieloni) miała powierzyć opracowanie poprawek do unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym (którego jest sprawozdawczynią z ramienia komisji przemysłu PE) amerykańskiej organizacji pozarządowej Clean Air Task Force.

Dowodem na to są e-maile z poprawkami, które innym europosłom przesyłała Paulus. Pierwotnym twórcą plików Microsoft Word była Alessia Virone, dyrektor w Clean Air Task Force.

W związku z tą sprawą dymisji Paulus domagają się m.in. europosłowie grup Europejskiej Partii Ludowej oraz Tożsamość i Demokracja.

Węgiel koksowy, czyli surowiec strategiczny dla gospodarki UE

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała nową listę tzw. surowców krytycznych - kluczowych dla rozwoju gospodarczego i technologicznego UE. Na liście utrzymany został węgiel koksowy, którego największym producentem w Unii jest Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).

Przed pandemią Covid-19 Unia Europejska importowała ok. 75 proc. zużywanego przez siebie węgla koksowego, sprowadzając co roku 40 mln ton tego surowca z tak odległych krajów, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Mozambik czy Rosja.

Obecna lista surowców krytycznych ma obowiązywać przez 3 lata i obejmuje 30 surowców, m.in. antymon, beryl, borany, chrom, fluoryt, fosforyt, gal, german, grafit, ind, kobalt, krzem metaliczny, magnez, magnezyt, metale ziem rzadkich, niob, platynowce i wolfram. W porównaniu z poprzednią listą, opublikowaną w 2017 r., lista z 2020 r. została rozszerzona o boksyt, lit, stront i tytan; wypadł z niej za to hel.