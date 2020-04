Ważna sprawa, czyli odwadnianie kopalń

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy (WUG), w roku 2018 całkowity dopływ wód do zakładów górniczych wynosił niemal 2,7 mln m szesc./d, z czego do kopalń: węgla brunatnego - 44 proc., węgla kamiennego - 23 proc., surowców skalnych - 17 proc., rud cynku i ołowiu - 13 proc., a do pozostałych - 3 proc.