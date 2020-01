Ważne, żeby na transformacji energetycznej skorzystała też polska gospodarka

To, że w konkluzjach grudniowego szczytu UE znalazł się zapis, że Polska może pójść swoją drogą w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie oczywiście można ogłosić jako doraźny sukces, ale pamiętajmy, że Polska nadal jest objęta europejskim systemem handlu emisjami CO2 (EU ETS), pakietem zimowym i konkluzjami BAT regulującymi wysokość emisji szkodliwych substancji - zaznacza Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Zrobić tak, by skorzystała polska gospodarka

Pokazujemy gaz ziemny jako paliwo przejściowe, które pozwoli na przejście do gospodarki zeroemisyjnej. Być może uda się uzyskać np. 1 proc. na infrastrukturę gazową w naszym budżecie, ale to jest pod znakiem zapytania, ponieważ Komisja Europejska na dzisiaj nie akceptuje wydatków na paliwa kopalne, w tym gaz ziemny.- Czy na gazie nie zależy Niemcom? Nie do końca - wskazuje Roszkowski, cytowany w Solidarności Górniczej. - W interesie Niemiec nie leży to, abyśmy z unijnych pieniędzy finansowali inwestycje gazowe, ponieważ wszystkie inwestycje gazowe jakie chce realizować Polska to są inwestycje z punktu widzenia Niemiec niekorzystne, ponieważ dywersyfikują źródła dostaw, jak Baltic Pipe, rozbudowa gazoportu LNG i rozbudowa sieci wewnętrznych. To wszystko powoduje, że uniezależniamy się od kierunku niemieckiego, który w dużej części jest zdominowany przez Rosję. Jak Niemcy mają gdzieś swój interes, to zawsze go jakoś przepchają. Nasz interes powinien polegać na tym, aby polski rząd przygotował strategie i polityki dostosowujące nas nie do tego, co było rok temu, czy jeszcze dawnej, tylko do tego, jak powinna wyglądać polska gospodarka za 15 lat - uważa Roszkowski.W Polsce nie będzie takiej energiewende, czyli zmiany energetycznej, jaka zachodzi w Niemczech. Nie ma potrzeby, abyśmy płacili za fotowoltaikę czy farmy wiatrowe na lądzie tyle co Niemcy płacili 10 lat temu. Trzeba przemyśleć to, jak system energetyczny w Polsce powinien wyglądać za 15-20 lat.- Tak to trzeba przemyśleć, aby na tej transformacji skorzystała polska gospodarka - zaznacza Roszkowski. - To jest zadanie nie tylko dla obecnego rządu, ale i do wszystkich na stępnych, niezależnie od ich opcji politycznych. Co będzie jak tego nie zrobimy? Jeżeli zareagujemy za późno, to będziemy skazani na kupno tylko zagranicznych technologii i nie stworzymy u siebie nowych sektorów gospodarki. Wiadomo, że ta transformacje będzie kosztowała setki miliardów złotych, jeżeli te miliardy będą opuszczać Polskę przy transferze technologii to będzie dla nas duża strata - podkreśla Roszkowski.Wskazuje przy tym, że powinniśmy się zastanawiać, jak realnie pomoc polskim przedsiębiorstwom wziąć udział w tej transformacji w taki sposób, aby na tym zarobić.- Doświadczamy zmiany technologicznej, ona jest wymuszona przez wiele czynników, niektóre z nich są słuszne, niektóre to wariactwa, ale efekt jest widoczny. Można się na to obrażać, ale tak to wygląda - zaznacza Roszkowski, cytowany w Solidarności Górniczej. - W chwili, gdy alternatywne technologie były drogie, można było do transformacji podchodzić z pobłażaniem, ale w ciągu ostatnich 2-3 lat widać, że technologie te tanieją szybciej niż się wszyscy spodziewali. Dziś można wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW za 450 tys. euro, kilka lat temu to było 4-5 razy droższe. Zmiana jest więc gigantyczna. Jak w tym wygląda pozycja węgla? Problem sektora węglowego w Polsce polega na tym, że nie są otwierane nowe kopalnie i węgiel jest wydobywany w tych samych kopalniach z coraz głębszych pokładów - wskazuje Roszkowski.I przypomina, że to powoduje wzrost kosztów wydobycia. W roku 2018 roku górnictwo węgla kamiennego w Polsce było na finansowym plusie. Jednak w sytuacji, kiedy ceny węgla na rynkach światowych spadają, tak jak to się dzieje obecnie, to pojawi się problem rentowności sektora węglowego.Czytaj także: Tomasz Rogala, prezes PGG: transformacja górnictwa musi uwzględniać łańcuch wartości