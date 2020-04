Węgiel a walka ze smogiem. Miasta z węglem osiągnęły lepsze efekty od Krakowa

Od kilku miesięcy organizacje antysmogowe starają się udowodnić, że wprowadzenie zakazu ogrzewania paliwami stałymi w Krakowie przyniosło wyjątkowe korzyści dla poprawy jakości powietrza, a sam Kraków stał się liderem skuteczności w tym temacie w Polsce. Fakty i badania naukowe mówią jednak coś innego - podkreśla Łukasz Horbacz, prezes zarządu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW).

Również w przypadku pyłu PM2,5 poziomy zanieczyszczeń w Krakowie, zarówno w układzie średniomiesięcznym, jak i średniorocznym pozostają najwyższe wśród badanych miast.- Analizy przeprowadzone przez profesora Bogacza podważają naszym zdaniem także bardzo często lansowaną teorię o bardzo istotnym napływie zanieczyszczeń do miasta z tzw. krakowskiego obwarzanka - podkreśla Horbacz. - Okazuje się bowiem, że największe średnioroczne i średniomiesięczne spadki stężeń pyłów PM10 i PM2,5 były notowane w stacjach pomiarowych ulokowanych w peryferyjnych częściach Krakowa oraz na jego rubieżach, a najmniejsze w tych znajdujących się w jego centrum. Gdyby zanieczyszczenia te napływały z obwarzanka zostałyby w pierwszej kolejności i największym stopniu odnotowane na stacjach pomiarowych znajdujących się bliżej źródeł emisji zanieczyszczeń, a jest dokładnie odwrotnie - zaznacza Horbacz.Jakie płyną wnioski z powyższych analiz? Horbacz przypomina, że Kraków tylko w latach 2015-2019 zlikwidował ponad 20 tys. pieców i kotłów na paliwa stałe, a łącznie, od 1995 roku około 45 tysięcy, wyłączając tym samym możliwości wymiany przestarzałych urządzeń na nowoczesne, obniżające emisję pyłów o ponad 90 proc.- Co zasługuje na szczególną krytykę - Kraków zakazał także korzystania z biomasy - odnawialnego źródła energii, które jest promowane i dotowane w całej Unii Europejskiej i w bardzo znaczący sposób pomaga realizować zwiększanie udziału OZE w miksach energetycznych wielu państw - ocenia Horbacz. - Poza powyższym przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, podczas promocji swoich działań, paliwami proekologicznymi nazywają gaz ziemny, który jest nieodnawialnym paliwem kopalnym i ma znacznie większy udział w emisji dwutlenku węgla niż biomasa, a także sam węgiel kamienny (jeśli wziąć pod uwagę przepływ gazu od otworu wiertniczego do kurka gazowego), których w Krakowie zakazano oraz ogrzewanie kotłami olejowymi, mającymi niejednokrotnie znacznie gorsze emisje, niż nowoczesne kotły węglowe - wskazuje Horbacz.Zaznacza przy tym, że Kraków zainwestował potężne środki w zakaz stosowania paliw stałych, a równie dobrze mógł wykorzystać je na dotacje do kotłów spełniających unijną Dyrektywę Ecodesign i pozostawić możliwość wyboru dowolnego paliwa, w tym także węgla, który w kotłach takich spalany jest w sposób przyjazny środowisku, czego dowodem jest obecnie dość szeroka oferta takich urządzeń, jak i sama wyżej wymieniona Dyrektywa Ecodesign (Ekoprojekt), dopuszczająca stosowanie takich kotłów w całej Unii Europejskiej.- W samym tylko Krakowie na wymianę kotłów wydano do tej pory około 300 milionów złotych. Czy było warto? Mimo tak ogromnych wydatków Krakowa i całkowitego zakazu ogrzewania paliwami stałymi, poprawa jakości powietrza w tym mieście nie jest większa, niż w większości analizowanych miejscowości - zaznacza Horbacz.I pyta: jeśli więc Kraków, pomimo tak potężnych środków i całkowitego zakazu stosowania paliw stałych, nie osiągnął lepszych efektów od innych miast, to czy ktoś ma odwagę zapewnić, że pójście śladem Krakowa nie będzie błędem, za który zapłacą nie tylko samorządy, ale także (a może przede wszystkim) mieszkańcy?- To pytanie nabiera dzisiaj szczególnego znaczeni - podkreśla Horbacz. - W Krakowie kilka dni temu zabił Dzwon Zygmunta, a miasto podobnie jak reszta kraju i świata zmaga się z walką z groźnym koronawirusem. Krakowski szpital leczący pacjentów chorych na COVID-19 desperacko potrzebuje pomocy finansowej, a środki, którymi można go było dofinansować, przepadły bezpowrotnie i bez odpowiednio widocznego efektu dla poprawy jakości powietrza w Krakowie - wskazuje Horbacz.Zaznacza przy tym, że gdyby tylko małą część środków tych przeznaczyć na edukację dotyczącą chociażby zakazu spalania śmieci czy prawidłowych metod palenia w piecach, a zamiast permanentnego zakazu dopuścić stosowanie nowoczesnych, ekologicznych i co najważniejsze ekonomicznych źródeł ciepła, jakość powietrza w Krakowie byłaby dzisiaj podobna lub nawet lepsza, Kraków miałby setki milionów więcej w miejskiej kasie, a i znaczna część mieszkańców Krakowa nie byłaby zmuszona do ponoszenia ogromnych wydatków.-W ostatnim czasie coraz częściej wywierana jest silna presja środowisk „antysmogowych", aby podobne zakazy jak w Krakowie wprowadzić w innych miastach Polski - podkreśla Horbacz. - Jeśli wiemy, że jednym ich efektem były gigantyczne wydatki finansowe oraz zubożenie znacznej części społeczeństwa, pytamy - w jakim celu? A może pytanie należałoby zadać nieco inaczej – kto naprawdę na tym zyska? Producenci niemieckich czy włoskich kotłów gazowych? „Ekologiczne" organizacje społeczne? A może jedni i drudzy? Efekty, które osiągnął Kraków zestawione z efektami, które osiągnęły Tarnów, Zakopane, Skawina, Trzebinia i Sucha Beskidzka pokazują, że z całą pewnością nie zyskał na tym odpowiednio ani Kraków, ani jego mieszkańcy. Resztę wniosków wyciągnijcie Państwo sami - podsumowuje Łukasz Horbacz.