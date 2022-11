Węgiel będzie drożał, jeżeli będzie coraz zimniej

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z odbiciem cen węgla kamiennego energetycznego w Europie. Obecnie w kontraktach z dostawą za miesiąc za surowiec trzeba płacić 205-240 dolarów za tonę.

Wiadomo, że węgiel kamienny energetyczny i jego ceny są w dużej mierze zakładnikiem pogody.

Jeżeli nadejdą mrozy, to wzrośnie zapotrzebowanie na węgiel, a co za tym idzie, jego ceny powędrują w górę.

W przypadku węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, wiele zależeć będzie od sytuacji w Chinach.

- Są prognozy, że w Azji zima może być bardziej dotkliwa. I cena węgla energetycznego w spocie z Australii wynosi obecnie około 360 dolarów za tonę - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- W przypadku Europy należy się spodziewać, że ceny węgla energetycznego ustabilizują się niebawem na poziomie około 250 dolarów za tonę. Nieco odbijają również ceny gazu, co przekłada się też na wzrosty cen węgla energetycznego - dodaje Jakub Szkopek.

Niektórzy producenci australijscy starają się produkować więcej węgla energetycznego, ze względu na jego wyższe ceny

Trzeba też pamiętać, że w Chinach notujemy rekordową ilość przypadków zakażenia koronawirusem, zatem to hamuje nieco wzrost cen metali i ropy. Jeżeli w Chinach zdecydują się na głębsze zamykanie gospodarki, to również gazu LNG będą potrzebować mniej.

- Jeżeli chodzi natomiast o węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, to obecnie jego ceny wynoszą około 260-280 dolarów za tonę węgla australijskiego - mówi Jakub Szkopek. - Niektórzy producenci australijscy starają się produkować więcej węgla energetycznego, ze względu na jego wyższe ceny. W kontekście węgla koksowego oraz jego cen ważne będzie to, jak dotkliwe okażą się lockdowny w Chinach.

Sytuacja w Chinach będzie się przekładać na rynek surowców

Dane wskazują, że ruch drogowy w efekcie lockdownu w Pekinie spadł ostatnio o około 50 proc. To naprawdę znaczący spadek. A sytuacja w Chinach będzie się przekładać na rynek surowców. Zachodzi też pytanie, jak będzie się przedstawiać sytuacja w chińskim przemyśle i budownictwie.

- Przy znaczących zapasach stali producenci znów mogą zdecydować się na przerwy w produkcji i może w efekcie spaść zapotrzebowanie na węgiel koksowy, a to z kolei może się przyczynić do korekty cen - ocenia Jakub Szkopek.

- Generalnie rzecz biorąc, pewnie ceny węgla koksowego utrzymają się w najbliższym czasie na poziomie nieco poniżej 300 dolarów za tonę - dodaje.

- Są wahania cen węgla, natomiast przed nami zima i niektórzy wskazują, że może być ona mroźna - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

- Gdyby wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, to i jego ceny pójdą w górę. Nic nie wskazuje na to, żeby ceny węgla wróciły do bardzo niskich poziomów. One mogą ulegać wahaniom, ale nic nie wskazuje na to, żeby wróciły do niskiego pułapu sprzed wojny na Ukrainie i zanim rozpoczął się kryzys energetyczny - dodaje Wacław Czerkawski.