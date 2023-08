Węgiel bije rekordy na świecie, a polskie wydobycie jest niezauważalne

W Unii Europejskiej węgiel pozostaje na cenzurowanym, prowadzony jest proces dekarbonizacji. Z kolei w krajach azjatyckich rola węgla nie maleje, a wręcz rośnie.

Pod koniec lipca Międzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawiła raport o rynku węgla.

Wzrost wykorzystania węgla w Azji przewyższa spadki odnotowywane w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie.

Zużycie węgla w 2022 roku wzrosło o 3,3 proc. - do poziomu 8,3 mld ton, ustanawiając tym samym nowy rekord.

W latach 2023 i 2024 niewielkie spadki produkcji energii z węgla zostaną prawdopodobnie zrekompensowane wzrostem przemysłowego wykorzystania węgla, chociaż istnieją duże różnice między regionami geograficznymi.

Zamiast dekarbonizacji mamy do czynienia z coraz większą, postępującą karbonizacją świata

- Zamiast dekarbonizacji mamy do czynienia z coraz większą, postępującą karbonizacją świata - wskazuje Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, a zarazem prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaznacza, że oczekuje się, iż Chiny, Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej łącznie będą odpowiadać za trzy na cztery tony węgla zużywanego na całym świecie w 2023 roku.

W 2022 roku wysokie ceny gazu ziemnego spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę, w połączeniu z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, skłoniły wiele regionów do przejścia na węgiel w celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej.

Oczekuje się, że zużycie węgla w Europie zmaleje w tym roku, bowiem odnawialne źródła energii rozwijają się, a energia jądrowa i wodna częściowo odbudowują się po niedawnych spadkach. W Stanach Zjednoczonych odchodzenie od węgla jest również akcentowane przez niższe ceny gazu ziemnego - ocenia MAE.

Według szacunków zapotrzebowanie na węgiel wzrosło o około 1,5 proc. w pierwszej połowie 2023 roku do łącznie około 4,7 mld ton. Było to pochodną wzrostu zużycia o 1 proc. w energetyce i 2 proc. w przemyśle.

- Rosnące wydobycie węgla w świecie, przekraczające w tym roku poziom 8,4 mld ton, jest dla wielu największych gospodarek świata i tak jeszcze zbyt skromne, czego dowodem rosnący import węgla do tych państw - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Chińczycy zapewne wydobędą 4,5 mld ton, a Indie zbliżą się do 1 mld ton. Z kolei Rosja do około 500 mln ton. Także Indonezja i Australia zwiększą wydobycie. Na tle tych wszystkich liczb widać, że zaniechanie w Polsce wydobycia węgla kamiennego w wysokości około 50 mln ton oraz węgla brunatnego w wysokości około 54 mln ton ma wymiar uszczelnienia kranu i jest zupełnie bez znaczenia dla skali emisji w świecie - dodaje Jerzy Markowski.

Po wysokich cenach węgla w zeszłym roku przyszło ustabilizowanie rynku

Przesunięcie popytu na węgiel do Azji cały czas trwa. W 2021 roku Chiny oraz Indie odpowiadały już za dwie trzecie światowej konsumpcji, co oznacza, że razem zużywały dwa razy więcej węgla niż reszta świata. W 2023 roku ich udział będzie bliski 70 proc. Natomiast Stany Zjednoczone i Unia Europejska (razem stanowiły 40 proc. trzy dekady temu i ponad 35 proc. na początku obecnego stulecia) stanowią obecnie mniej niż 10 proc.

Trzej najwięksi producenci węgla - Chiny, Indie oraz Indonezja - wydobyli rekordowe ilości w 2022 roku. W marcu 2023 roku Chiny oraz Indie ustanowiły nowe miesięczne rekordy, przy czym Chiny po raz drugi w historii przekroczyły 400 mln ton, natomiast Indie po raz pierwszy 100 mln ton. Poza tym w marcu Indonezja zdołała wyeksportować niemal 50 mln ton węgla, a zatem tyle, ile nigdy wcześniej nie wysłał żaden kraj.

Po wysokich cenach węgla w zeszłym roku przyszło ustabilizowanie rynku. Ceny surowca spadły w pierwszej połowie 2023 roku do poziomów z lata 2021 roku. Miała też na to wpływ sytuacja na rynku gazu ziemnego i jego niższe ceny. Węgiel rosyjski z kolei trafiał na rynki Azji, często z dużymi rabatami. W dalszym ciągu jest to tam atrakcyjny towar.

Światowy handel węglem w 2023 roku ma wzrosnąć o ponad 7 proc. Handel węglem drogą morską w 2023 roku może pobić rekord z 2019 roku, który wynosi 1,3 mld ton.

W Unii Europejskiej węgiel pozostaje na cenzurowanym, prowadzony jest konsekwentnie proces dekarbonizacji. Natomiast w niektórych krajach azjatyckich rola węgla nie maleje, a wręcz rośnie. Popyt na węgiel ze strony rozwijających się gospodarek Azji będzie skutecznie wypełniał lukę pozostawioną przez kraje odchodzące od węgla na rzecz gazu oraz odnawialnych źródeł energii.

- Widać, że wiele państw UE wpada w pułapkę energetyczną, ratując się importem energii i surowców energetycznych - zaznacza Jerzy Markowski.

- Zwłaszcza import surowców energetycznych pochodzi także z państw o wyjątkowo dużej niestabilności politycznej i gospodarczej, czego niestety nasi unijni partnerzy nie uwzględniają. Warto być ostrożnym, żeby nie popaść w deficyt energii - przestrzega Jerzy Markowski.