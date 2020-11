Węgiel brunatny rozgrzany do czerwoności. Może być gorąco

W branży węgla brunatnego sytuacja staje się coraz to bardziej napięta. - Od 3 do 20 listopada potrwa referendum strajkowe w całej grupie PGE GiEK. Oczekujemy rozmów z prezesem PGE w obecności prezes PGE GiEK. Chodzi nam o to, by w tych rozmowach uczestniczyły osoby decyzyjne - mówi portalowi WNP.PL Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego z siedzibą we Wrocławiu.

Zapewnić dostawy energii oraz miejsca pracy

Do 2030 roku udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w portfelu wytwórczym wyniesie 85 proc., a energia odnawialna stanowić będzie 50 proc. generowanej energii. Do 2050 roku PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną oraz zapewniać klientom 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych.- Naszym zdaniem optymalne byłoby wydzielenie aktywów węglowych do końca 2021 roku - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE 19 października.Wskazał, że posiadanie aktywów węglowych odcina grupę od korzystnego finansowania, ciężko też pozyskać atrakcyjne ubezpieczenie.- Zależy nam, by jak najszybciej ruszyć z wielkim programem inwestycyjnym. Aby pozyskać atrakcyjne finansowanie, potrzebujemy jak najszybciej wydzielić aktywa węglowe - powiedział prezes PGE.Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) wskazuje, że koszty pozyskania uprawnień do emisji eliminują skutecznie produkcję energii elektrycznej z paliw stałych.- Dziś każda generacja z węgla kamiennego i brunatnego wskutek opłat za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla staje się niekonkurencyjna - mówi portalowi WNP.PL Herbert Gabryś.Jednak związkowcy z branży węgla brunatnego wskazują na kwestię bezpieczeństwa energetycznego kraju i na brak realnych alternatyw dla węgla w rodzimej elektroenergetyce. Ostatnio głośno było o tym, że Komisja Europejska zabrała głos w sprawie petycji w obronie kompleksu Turów, pod którą podpisało się ok. 30 tys. zwolenników działania kopalni i elektrowni. W akcję zbierania podpisów zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, a także pracownicy i strona społeczna PGE GiEK.Petycja jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców kraju (województwa) libereckiego Czechach w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożoną w Parlamencie Europejskim."Komisja rozumie państwa obawy dotyczące zachowania miejsc pracy w regionie oraz zapewnienia niezależności energetycznej państwa kraju" - napisano w odpowiedzi KE na petycję. Nie wydaje się jednakże, że owo zrozumienie wpłynie decydująco na politykę klimatyczną Unii...W przesłanej na ręce obrońców Turowa odpowiedzi poinformowano m.in., że KE jest w pełni świadoma złożoności niniejszej sprawy i analizuje ją z największą uwagą. Na podstawie skargi dotyczącej przedłużenia koncesji kopalni w Turowie, Komisja zwróciła się do polskich władz o informacje o zastosowaniu w tej sprawie wymogów wynikających z unijnego prawa ochrony środowiska.KE wyraziła zarazem gotowość dopomożenia państwom członkowskim Unii Europejskiej, zwracając uwagę na rolę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji we wspieraniu nie tylko samej transformacji energetycznej, ale również regionów, które zmagają się z wyzwaniami z niej wynikającymi.- Odpowiedź Komisji Europejskiej nic nie wnosi do całej sprawy - ocenia w rozmowie z WNP.PL Bogumił Tyszkiewicz. - To tylko takie odbicie piłeczki do polskiego rządu.Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), do której należy turoszowski kompleks energetyczny, odpowiada za wytwarzanie 30 proc. energii elektrycznej w Polsce. W kopalni i elektrowni Turów zatrudnionych jest łącznie ok. 5 tysięcy mieszkańców regionu, a w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.- Pamiętając o misji, jaką jest zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej, podjęliśmy stanowcze działania w obronie koncesji dla kopalni Turów, która jest jednoznaczna z zachowaniem ciągłości pracy elektrowni i kopalni oraz ochroną miejsc pracy. Odważnie patrzymy w przyszłość, dlatego w spółce trwają intensywne prace przygotowawcze do transformacji kompleksu po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego - wskazuje Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.Przypomnijmy, że w marcu 2020 roku kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o sześć kolejnych lat, a równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji.W ramach odnowionej w 2020 roku koncesji Kopalnia Turów prowadzi działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze w stosunku do tego ze starej koncesji z 1994 roku. Starając się o przedłużenie pozwolenia, spółka PGE GiEK prowadziła wiele działań informacyjnych, odnosząc się do wszystkich uwag i zapytań dotyczących dalszego działania kopalni oraz jej wpływu na najbliższe otoczenie. Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę elektrowni Turów, a tym samym - dostawy prądu do ponad trzech milionów gospodarstw domowych.Zobacz także: Transformacja energetyczna może się okazać katastrofą społeczną i ekonomiczną