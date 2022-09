Węgiel brunatny trafi do domowych pieców. "Trudno się dziwić"

Węgiel opałowy jest obecnie u nas bardzo drogi i trudno dostępny. Polacy kupują zatem też węgiel brunatny w Czechach, aby nie marznąć zimą. Ekologia i zakazy schodzą na dalszy plan.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Z Czech sprowadzany jest często węgiel brunatny, którego tona kosztuje około 5600 koron, czyli przeszło 1000 zł.

- Nie ma nic dziwnego w tym, że ludzie na przykład kupują węgiel brunatny w Czechach - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Należy też pamiętać, że jakiś czas temu również w Polsce do palenia w piecach oraz gospodarstwach rolniczych używany też był nasz własny węgiel brunatny - dodaje Ziętek.

I wskazuje, że obecnie brakuje węgla na polskim rynku, a jego ceny - wynoszące często grubo ponad 3 tys. zł za tonę - są horrendalnie wysokie.

Bogusław Ziętek: winę ponoszą sami ekolodzy, którzy atakowali każdy rodzaj węgla

- Ludzie będą tej zimy palić wszystkim - podkreśla Ziętek. - I oburzanie się na to jest niemądre. Paradoksalnie obecna sytuacja to też zasługa ekologów, którzy atakowali z zajadłością każdy rodzaj węgla. Nie chcieli nawet słyszeć o nowoczesnych, bezemisyjnych technologiach wykorzystania węgla. I za wszelką cenę chcieli eliminować węgiel. To oni odpowiadają za to, że ludzie będą się ogrzewać wszystkim: węglem brunatnym, miałami, a nawet będą spalać śmieci - zaznacza Bogusław Ziętek.

Z uwagi na embargo na rosyjski węgiel jest teraz problem z zasypaniem luki na rynku. Szacuje się, że do końca tego roku zabraknie ok. 2,5 mln ton węgla opałowego. Dla milionów gospodarstw domowych w Polsce nadchodząca zima będzie najcięższa od lat ze względu na niedobory węgla oraz jego wysokie ceny.

Uchwały antysmogowe jedno, życie drugie. Polacy w trudnej sytuacji materialnej

Problem w tym, że węgiel brunatny choć można kupić, to nie można nim palić w domu. Zakaz wprowadzono w 2020 r, a w niektórych regionach na mocy uchwał antysmogowych obowiązywał już wcześniej. To jednak nie zniechęca. Wielu jako swego rodzaju przyzwolenie przywołuje słowa Jarosława Kaczyńskiego.

- Trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami czy podobnymi szkodliwymi rzeczami, bo Polska musi być ogrzana – mówił lider PiS podczas wrześniowej konferencji w Nowym Targu.

Sierpniowy sondaż pracowni Social Changes pokazuje, że w obecnej, trudnej sytuacji aż 73 proc. Polaków opowiada się za zwiększeniem wydobycia krajowego węgla (przy czym 44 proc. jest zdecydowanie „na tak”) - i to niezależnie od preferencji wyborczych.