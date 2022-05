Węgiel daje suwerenność. Są złoża, po które możemy dopiero sięgnąć

W dobie kryzysu energetycznego, a także embarga na węgiel z Rosji, należy zmierzać w kierunku zwiększenia wydobycia węgla w kraju. Realizowana od lat unijna polityka dekarbonizacji przełożyła się na stopniowe zmniejszanie wydobycia węgla w rodzimych kopalniach. Jednak to węgiel pozostaje surowcem, dzięki któremu możemy sobie zapewnić stabilne i pewne dostawy energii.

Czekają nas spore problemy z brakiem węgla.

Według Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla w kraju zabraknie nam w tym roku 11 mln ton węgla. Z tego 6 mln ton zabraknie w energetyce, natomiast 5 mln ton zabraknie w sektorze komunalno-bytowym.

Zastąpienie rosyjskiego węgla surowcem pochodzącym z innych kierunków nie będzie proste, ponieważ zapasy węgla są na niskim poziomie. Zapewne UE będzie starała się sprowadzać węgiel między innymi z Kolumbii, Australii czy z USA. Jednak bez dostaw z Rosji na rynku węgla będą spore zawirowania.

W ciągu dwunastu miesięcy 2021 roku krajowe wydobycie węgla kamiennego wyniosło około 55 mln ton. Ponadto około 10 mln ton węgla trafiło do nas w ubiegłym roku z importu. Warto też przypomnieć, że w 2021 rok weszliśmy z około 5 mln ton zapasów węgla w górnictwie i energetyce, natomiast w ten rok weszliśmy z zapasami minimalnymi. Obecnie podaż węgla nie nadążą za popytem.

Nowe projekty wydobywcze to temat jak najbardziej na czasie

- Najważniejsza jest suwerenność energetyczna, a więc zdolność do produkcji energii elektrycznej i ciepła z własnych zasobów, na własnym terytorium - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. - Powinien nastąpić powrót do polskiego węgla. Musimy zwiększyć finansowanie górnictwa, musimy zwiększyć wydobycie węgla kamiennego oraz zadbać o węgiel brunatny - dodaje.

Mamy w Polsce bardzo dobre, niewykorzystane złoża węgla, po które należałoby sięgnąć. Są kopalnie czynne oraz takie, których budowę się planuje, a ich plany zakładają wydobycie węgla wysokiej jakości, jaki przydałby się na polskim rynku ograniczając import tego surowca.

- Mówiąc o perspektywicznych kopalniach, to warto chociażby wskazać na kopalnię Wesoła, gdzie są zasoby węgla dobrej jakości. A także na Lubelski Węgiel Bogdanka oraz na projekt Brzezinka 3 - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

Najbardziej zaawansowany projekt nowej kopalni, Brzezinka 3, powstał w Mysłowicach, gdzie inwestor uzyskał już decyzję środowiskową i koncesję na wydobycie. Tylko z tego jednego źródła mogłoby pochodzić do 3 mln ton węgla rocznie. To węgiel typu 31 oraz typu 32 o niskiej zawartości popiołu, niskim zasiarczeniu i wysokiej kaloryczności. Mógłby on z powodzeniem zastąpić węgiel rosyjski. Uruchomienie tego zakładu wydobywczego stworzyłoby około 900 miejsc pracy oraz 4-5 tys. miejsc pracy w sektorze okołogórniczym.

- Warto zwiększać wydobycie węgla w kraju, a do tego potrzebne są inwestycje i rząd deklaruje, że one będą - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. - Nowe projekty wydobywcze to temat jak najbardziej na czasie. Są inwestorzy prywatni chętni inwestować w Polsce w wydobycie węgla. Trzeba tym inwestorom umożliwić realizację tych planów. Obecne realia pokazują, że potrzeba nam węgla, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju - dodaje Wacław Czerkawski.

Wspomniana Bogdanka myśli o dalszym rozwoju, w tym między innymi o sięgnięciu w przyszłości po węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Bogdanka w przyszłości chce oprócz węgla energetycznego produkować również węgiel koksowy.

- Chcemy jak najdłużej to możliwe zarabiać na węglu energetycznym - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Artur Wasil, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka - Natomiast spoglądamy też na węgiel koksowy typu 35. Ale również już powoli rozglądamy się za inną działalnością górniczą. Nie tylko węglową, ale też pozyskiwaniem innych surowców i w perspektywie ich przetwarzaniem - dodaje Artur Wasil.

Obecnie, w realiach kryzysu surowcowego i wojny na Ukrainie, doskonale widać, jak ważny jest dostęp do własnych surowców. Nie należy się spieszyć z odchodzeniem od wydobycia węgla, tylko zapewnić sobie dzięki jego zasobom w możliwie jak największym zakresie suwerenność energetyczną w kolejnych latach. Posiadamy zasoby węgla i musimy o ten węgiel zawalczyć, bo właśnie to przeważy na utrzymaniu suwerenności energetycznej.

- Myślę, że w końcu przyjdzie otrzeźwienie i że zaczną w Unii Europejskiej bardziej realnie spoglądać na węgiel, który będzie potrzebny, a nie tylko koncentrować się na odnawialnych źródłach energii - ocenia prof. Krystian Probierz, geolog górniczy. - W dłuższym okresie wydobycie w kraju można będzie zwiększyć, jednak potrzebne będą inwestycje - dodaje.

Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki zwraca uwagę, że poszerzenie obszaru górniczego kopalni Bogdanka dałoby kolejne 3-4 mln ton węgla rocznie. Na to potrzeba by około dwóch lat.

- Kolejnym przykładem byłoby rozszerzenie obszaru górniczego kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, należącej do Bumechu, o złoże Dankowice, gdzie w jednym pokładzie 405 można by mieć rocznie około 1,5 mln ton węgla - podkreśla Jerzy Markowski. - Gdyby była decyzja, to można by to zrealizować gdzieś w ciągu roku. Innym przykładem jest zamiar eksploatacji złoża Brzezinka 3, gdzie inwestor posiada już koncesję - dodaje.

Najprościej byłoby sięgnąć po złoża kopalń zlikwidowanych, w których pozostały jeszcze zasoby węgla, a które sąsiadują z jeszcze czynnymi kopalniami.

- Można tu wymienić przykład złoża kopalni Makoszowy, które można by udostępnić z czynnej kopalni Bielszowice - wskazuje Jerzy Markowski. - Tam do wyeksploatowania jest około 40 mln ton węgla. Najdalej w ciągu dwóch lat można by to uruchomić.

Jednocześnie Markowski wskazuje, że przy niewielkim wysiłku inwestycyjnym - przy nakładach oscylujących w graniach stu milionów złotych - można by dotrzeć do kolejnych 140 mln ton. I to węgla właśnie takiego, jaki jest obecnie najbardziej pożądany na rynku. Zatem węgla energetycznego o niskim, bowiem nie większym jak 7 proc. zanieczyszczeniu i do tego w warunkach niemetanowych.

- Trzeba poważnie, po inżyniersku a nie politycznie skonstruować program dostępności węgla dla polskiej gospodarki, z perspektywą co najmniej najbliższych trzydziestu lat - podkreśla Jerzy Markowski.

Potrzebne decyzje polityczne oraz inwestycje

- Wygląda na to, że obecnie UE przynajmniej częściowo zarzuciła intensyfikowanie polityki dekarbonizacji - zauważa w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog. - Jednak inwestycje w górnictwie są kapitałochłonne. Zatem, aby inwestować, trzeba poznać stanowisko Unii w tym zakresie. Oczekiwałbym więc od polskich polityków, aby uzyskali odpowiedź, jak KE będzie podchodzić do kwestii dotyczących inwestycji w sektorze węglowym. Na pewno w obecnej sytuacji węgla na rynku będzie brakować. Mówiąc o potencjalnych inwestycjach w górnictwie trzeba też pamiętać, że nie jesteśmy Skandynawią i trzeba się zatroszczyć, aby tego typu przedsięwzięcia inwestycyjne nie otwierały pól do nadużyć typu, że ktoś wyda jakąś zgodę, ale będzie przy tym liczył na wyraz wdzięczności, i tak dalej - dodaje.

Trzeba tu również zaznaczyć, że w Polsce mamy znaczący rynek węgla opałowego. W następnym sezonie grzewczym może zabraknąć około 5 mln ton węgla w sektorze komunalno-bytowym. Zatem problem jest poważny. A branża węglowego ogrzewnictwa indywidualnego poczyniła w ostatnich latach znaczące postępy w walce ze smogiem: wyeliminowano z rynku muły, floty, węgiel brunatny.

Jak wskazuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, z roku na rok przybywa kotłów na ekogroszek w standardzie ecodesign. Jakość powietrza stopniowo się poprawia. Szkoda byłoby to wszystko zaprzepaścić. Trzeba więc możliwie jak najszybciej podjąć działania nakierowane na odbudowę potencjału naszego górnictwa. Tak, żeby było ono w stanie zabezpieczyć krajowe potrzeby.

Rodzimi producenci starają się zwiększać wydobycie węgla. Jednak, żeby doszło do wyraźnego zwiększenia w kolejnych latach, trzeba mocno zainwestować. Przykładowo Polska Grupa Górnicza zakładała na rok 2022 wydobycie węgla na poziomie nieco wyższym niż 23 mln ton. Będzie ono zapewne o około milion ton wyższe.

- Nasz plan zakładał nieco ponad 23 mln ton - wskazywał prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, mówiąc o planach wydobycia na 2022 rok. - Chcielibyśmy do tego dołożyć milion. To będzie takim naszym absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o ten rok przy zmniejszonej liczbie aktywów, ścian, które tej produkcji mają służyć. Jeżeli chodzi o kolejne lata, to jest to możliwe na poziomie 1,5 mln ton, a może nieco więcej - dodał Tomasz Rogala.