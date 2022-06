Węgiel dla odbiorców indywidualnych. "Przyjęte przez rząd rozwiązania nie przyniosą żadnych efektów"

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zagwarantuje cenę tony węgla w wysokości 996 zł, czyli tyle ile wyniosła średnia w ubiegłym roku według GUS - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zdaniem Bogusława Ziętka, przewodniczącego związku zawodowego Sierpień 80, przyjęte przez rząd założenia dotyczące handlu węglem dla odbiorców indywidualnych, nie są rozwiązaniem problemu.

Z dopłaty będzie można skorzystać kupując węgiel w składzie prywatnym, który przystąpił do programu, lub zamawiając go przez sklep Polskiej Grupy Górniczej.

Programem wsparcia zostaną objęci odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które używają węgiel do ogrzewania.

Wokół tematu węgla opałowego nadal jest głośno.

Węgla będzie brakować

- Na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku - wskazała minister Anna Moskwa.- Dlatego zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest na dzisiaj 996 zł, to jest ta cena średnia według danych GUS za poprzedni rok - dodała.

Czytaj także: Idą znaczne zmiany w sprzedaży węgla

Jak poinformowała Anna Moskwa, podmioty które się zdecydują na współpracę w tym programie, zobowiązane są do zarejestrowania się w nim i tym samym do zagwarantowania, że węgiel będzie przekazywany odbiorcom w cenie gwarantowanej. Minister powiedziała też, że programem wsparcia zostaną objęci odbiorcy indywidualni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które używają węgiel do ogrzewania.

- Przyjęte przez rząd rozwiązania dotyczące rynku handlu węglem dla odbiorców indywidualnych nie przyniosą żadnych efektów - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - Węgla nadal będzie brakować, a jego cena, po chwilowym spadku, jesienią będzie rosła. Węgiel, który trafia na rynek z Polskiej Grupy Górniczej, nie zdoła zaspokoić popytu - dodaje Bogusław Ziętek.

Bogusław Ziętek wskazuje również, że nie zdołamy też wypełnić luki węglem z importu.

- Dlatego, że tego węgla dla odbiorców indywidualnych generalnie brakuje, również na rynkach międzynarodowych - mówi Bogusław Ziętek. - Już teraz sprzedawcy węgla mówią o tym, że węgiel ten pokazał się w ofercie po cenie 2300-2400 zł za tonę do odbioru w porcie. Oznacza to, że w sprzedaży dla odbiorców indywidualnych jego cena wynosić będzie między 2800 a 3000 zł. A jeżeli będzie dowożony z portów niemieckich, bo polskie nie są w stanie rozładować takiej ilości, to jego cena jeszcze wzrośnie. Po chwilowym uspokojeniu - jesienią, kiedy okaże się, że węgla brakuje - wszyscy znowu rzucą się do kupowania, podbijając cenę - podkreśla Ziętek.

Jednocześnie zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię.

- Osobnym problemem jest to, że dopłaty mają dotyczyć tylko 3 ton na gospodarstwo, co oznacza, że większość będzie musiała dokupować ten węgiel poza systemem dopłat - zaznacza Ziętek. - Węgla będzie zbyt mało, a zatem jego cena będzie musiała rosnąć - podsumowuje Ziętek.

Rekompensaty dla firm

Należy przypomnieć, że jak podano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rząd przeznaczy na pomoc dla indywidualnych odbiorców węgla 3 mld zł, a maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego wyniesie 750 zł brutto.

Na stronie KPRM podano też, że firmy, które zdecydują się na sprzedaż węgla po niższych cenach otrzymają rekompensatę z tytułu potencjalnie utraconych zysków. Warunkiem otrzymania rekompensaty będzie zarejestrowanie firmy w Polsce i sprzedaż odbiorcom indywidualnym węgla po cenie nie wyższej niż 996 zł za tonę brutto.

Dodano, że rekompensaty będą wypłacane przez spółkę Zarządca Rozliczeń. Rola tego podmiotu polegać będzie między innymi na weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty i kompletności wymaganych dokumentów.

Jak wskazano w komunikacie, warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe następujących źródeł do ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane tym paliwem - zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zobacz także: Hipokryci lamentują teraz, że nam węgla zabraknie