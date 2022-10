Węgiel drogi i niezbędny. Skreślanie go jako paliwa to głupota

Na rynkach węgiel pozostaje w cenie, a jego producenci mogą liczyć na spore zyski. Przykładowo Indonezja ustanawia cenę węgla na rekordowym poziomie.

Na rynkach trwa poszukiwanie surowca, by zabezpieczyć się przed zimą.

- Reaktywacja elektrowni węglowych w wielu krajach europejskich przyczyniła się do wzrostu światowego popytu na węgiel - podkreślił niedawno minister energetyki Indonezji.

Indonezja ustaliła swoją referencyjną cenę węgla na rekordowo wysoką w październiku, bowiem popyt w Europie rośnie. Miesięczny benchmark wzrósł do 330,97 dolarów za tonę w porównaniu z 319,22 dolarów we wrześniu i pobił poprzedni rekord 323,91 dolarów w czerwcu.

Globalne niedobory dostaw i rosnące obawy o bezpieczeństwo energetyczne doprowadziły do bezprecedensowego odbicia popytu na węgiel. Pogłębiający się kryzys energetyczny w realiach wojny na Ukrainie spowodował, że węgiel zaczął być w wielu krajach UE traktowany inaczej niż dotychczas - jako paliwo, które może zapewnić stabilne dostawy energii. Na rynkach trwa poszukiwanie surowca, by zabezpieczyć się przed zimą.

Rosja będzie starać się realizować eksport do krajów azjatyckich

Warto tu dodać, że w sierpniu tego roku wydatki Chin na rosyjskie produkty energetyczne osiągnęły wartość 8,3 miliarda dolarów, co wiążę się z dostawami na rynek chiński ropy naftowej, produktów naftowych, gazu oraz węgla. Chiny importują znaczące ilości surowców energetycznych po obniżonych stawkach.W nadchodzących miesiącach Rosja będzie starać się realizować eksport do krajów azjatyckich z uwagi na możliwe zaostrzenie sankcji przez Unię.

Obecne realia pokazują, że wiele krajów stara się zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne dzięki węglowi

Nabywcy węgla w Chinach najpewniej zintensyfikują swoje działania, bowiem będą chcieli uchronić się przed kolejnym kryzysem energetycznym w zimowym sezonie grzewczym.

Upały i susze latem, a następnie mroźne zimy powodują, że węgiel na chińskim rynku odgrywa niezwykle istotną rolę. W tym roku Chiny wydobędą o ponad 300 milionów ton węgla więcej.

Także Indonezja stara się zwiększać wydobycie, żeby przy rekordowych cenach węgla i rosnącym popycie z Europy, zwiększyć zyski z eksportu czarnego złota. Wcześniej, przed inwazją Rosji na Ukrainę, Indonezja będąca największym światowym eksporterem węgla zazwyczaj nie realizowała eksportu do UE. Jednak wprowadzone przez Unię Europejską embargo na węgiel rosyjski sprawiło, że europejscy nabywcy zaczęli sięgać również po węgiel z indonezyjskich kopalń.

Obecne realia pokazują, że bezpieczeństwo energetyczne wiele krajów stara sobie zapewnić dzięki węglowi jako paliwu. Największy producent i konsument węgla na świecie, czyli Chiny zwiększają wydobycie i uruchamiają kolejne elektrownie węglowe.

Zwiększają wydobycie węgla również Indie. W takich realiach nie brak coraz częstszych opinii, że chęć dekarbonizacji w UE jest zwyczajną głupotą. Dwutlenek węgla nie zna granic i osamotniona UE w swoich wysiłkach na rzecz ochrony klimatu jedynie obniżać będzie konkurencyjność swojej gospodarki.

W Polsce wydobywa się rocznie około 55 mln ton węgla kamiennego. W tym 12 mln to węgiel koksowy (wykorzystywany do produkcji stali), natomiast pozostałe 43 mln to węgiel kamienny energetyczny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Natomiast w Chinach w samym tylko lipcu 2022 roku wyprodukowano około 370 milionów ton, co stanowi wzrost o 16,1 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

W 2021 roku w Chinach wydobyto 4,07 miliarda ton węgla. Nasze wydobycie do chińskiego ma się jak pchła do słonia. Redukcja wydobycia węgla w Polsce na przestrzeni ostatnich czy przyjmowanie unijnych postulatów dotyczących Fit for 55 będzie miało dla nas fatalne konsekwencje.