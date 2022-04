Węgiel drogi jak diabli. Kto na tym zarobi?

Ceny węgla kamiennego szaleją. Na bardzo wysokim poziomie znajdują się ceny węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali, jak i energetycznego. Na razie na obniżki raczej liczyć nie można.

Zastąpienie rosyjskiego węgla surowcem z innych kierunków nie będzie proste, gdyż zapasy węgla są niskie.

Cały czas podaż na rynku nie nadążą za popytem.

Zapewne UE będzie starała się sprowadzać węgiel między innymi z Kolumbii, Australii czy z USA.

- Jeżeli chodzi o rynek węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, to niedawno doszło do przeceny, bowiem cena tony węgla australijskiego spadła z około 680 do 380 dolarów - mówi portalowi WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - Jednak te ceny ostatnio zaczęły się na nowo piąć w górę i obecnie cena tony australijskiego węgla koksowego wynosi około 480 dolarów - dodaje.

Embargo na węgiel rosyjski powodować będzie, że skorzystają producenci węgli koksowych średniej jakości, w tym producenci z USA. Rosja bowiem dostarczała na rynek węgiel koksowy średniej jakości.

- Natomiast australijski węgiel koksowy powinien pozostać na poziomie około 500 dolarów za tonę - zaznacza Jakub Szkopek.

Węgiel drogi, stal także

Taki poziom cenowy jest korzystny dla producentów australijskich oraz dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla której benchmarkiem jest węgiel australijski. Ten węgiel, którego Rosja nie zdoła ulokować na europejskim rynku, zapewne trafi na rynek indyjski a także do Chin.



- Obecnie są bardzo wysokie ceny stali na międzynarodowym rynku. Producenci mocno je podnieśli - podkreśla Jakub Szkopek. - Zatem w przypadku węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, nie należy raczej w krótkim terminie oczekiwać spadków cen. Ceny mogłyby się cofnąć, gdyby rynek dostał informację o zakończeniu działań wojennych w Ukrainie. Wówczas kupcy z Europy mogliby zacząć antycypować, że w dłuższym terminie sankcje na rosyjski węgiel mogłyby zostać zniesione - ocenia Jakub Szkopek.

W przypadku węgla energetycznego ostatnio odnotowano wzrosty cen. Na to też wpływa zakaz importu węgla z Rosji przez Unię Europejską.

- Zastąpienie rosyjskiego węgla surowcem z innych kierunków będzie trudne, bowiem zapasy są niskie. Zapewne UE będzie starała się sprowadzać węgiel między innymi z Kolumbii, Australii czy z USA. Natomiast bez dostaw z Rosji na pewno na tym rynku będą zawirowania - podsumowuje Jakub Szkopek.

