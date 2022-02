Węgiel idzie na rekord i nawet Europa nie jest w stanie mu się oprzeć

Niby w Unii Europejskiej jest silne parcie ku dekarbonizacji i chęć wyrugowania węgla z miksu energetycznego. Jednak obecnie zapotrzebowanie na węgiel jest wysokie. Stał się on poszukiwanym towarem, a elektrownie węglowe w UE pracują na pełnym obciążeniu. Wygląda na to, że ideologicznie motywowana niechęć do tego paliwa wyraźnie przegrywa z realiami rynkowymi.

Zapotrzebowanie na węgiel na międzynarodowym rynku będzie rosło w kolejnych latach.

W roku 2024 globalne zapotrzebowanie na węgiel ma pobić historyczny rekord i osiągnąć poziom 8,03 mld ton.

Wzrost ten ma być napędzany głównie przez Chiny, Indie oraz kraje południowo-wschodniej Azji.

Węgiel dzisiaj w cenie