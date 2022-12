Węgiel jest Polsce niezbędny i trudno z tym dyskutować

W polskich warunkach polityka energetyczna to polityka dotrwania do innego modelu elektroenergetyki, mniej węglowego. Jednak przy generalnym założeniu, że likwidacja nie może wyprzedzać budowania alternatywy dla węgla.

Fundamentalną cechą polityki energetycznej państwa musi być jej realność.

To znaczy - realne terminy powstawania alternatyw dla energetyki węglowej w postaci energetyki jądrowej i źródeł odnawialnych. Najpierw rzeczywiście stwórzmy alternatywę dla węgla, a potem - już bez napięć społecznych - likwidujmy to, co wtedy będzie zbędne.

- W pierwszej kolejności, najpóźniej do końca roku, rząd powinien przedstawić projekt "Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku", gdzie węgiel byłby wpisany jako paliwo przejściowe - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

- Potem możemy też usiąść do rozmów w sprawie modyfikacji treści umowy społecznej, tak by kopalnie mogły dłużej fedrować, ale musimy wiedzieć, ile węgla potrzebuje polska gospodarka - dodaje.

A jeżeli węgiel nie będzie jednak potraktowany jako paliwo przejściowe, to strona społeczna postuluje notyfikację umowy społecznej dla górnictwa w obecnej postaci, gdzie zapisano, że będziemy odchodzić w Polsce od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku. Zważywszy na długość trwania inwestycji w energetyce, w tym między innymi budowy elektrowni jądrowej, czasu pozostało naprawdę niewiele.

Polityka energetyczna powinna być oparta na realiach rynkowych, gwarantujących suwerenność energetyczną państwa

- Polityka energetyczna państwa powinna mieć dwie cechy: powinna być polityka długoterminową, to znaczy w polskich warunkach na okres co najmniej dwudziestu lat - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- A ponadto powinna być polityką opartą nie na dogmatach, a zwłaszcza wizjach polityczno-ekologicznych, ale przede wszystkim oparta na realiach rynkowych, gwarantujących suwerenność energetyczną państwa. A jeżeli ta suwerenność nie będzie możliwa, to przynajmniej dostatek energetyczny - dodaje.

Zdaniem Markowskiego należy zacząć od bilansu geologicznego surowców energetycznych, ich dostępności oraz sytuacji rynkowej na świecie. Kolejną podstawą byłoby faktyczne due-diligence zdolności produkcyjnych elektroenergetyki. Trzeci parametr to realna prognoza obniżenia energochłonności, a czwarta kwestia to transgraniczna polityka energetyczna.

- I na tych generalnych założeniach trzeba oprzeć prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną i prognozę możliwości produkcji własnej energii elektrycznej oraz założenia polityki inwestycyjnej w tym zakresie - tłumaczy Jerzy Markowski.

Likwidacja górnictwa nie może wyprzedzać budowania alternatywy dla węgla

- Realna prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny oraz brunatny nie może być obciążona absurdalnymi regulacjami, jak na przykład koszt emisji CO2, limity emisji metanu czy tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ja nazywam funduszem ubóstwa energetycznego - zaznacza Jerzy Markowski.

- W polskich warunkach polityka energetyczna to polityka dotrwania do innego modelu elektroenergetyki, mniej węglowego. Jednak przy generalnym założeniu, że likwidacja nie może wyprzedzać budowania alternatywy dla węgla. Najpierw realnie stwórzmy alternatywę dla węgla, a potem, już bez napięć społecznych i dywagacji naukowych, likwidujmy to, co wtedy będzie zbędne - dodaje.

- Śmiem twierdzić, że akurat w takiej kwestii, jak polityka energetyczna państwa nie ma miejsca na iluzje i marzenia. A już zupełnie nie ma miejsca na wizje partii politycznych, z których prawie wszystkie prześcigają się w absurdalnych prognozach - podkreśla Jerzy Markowski.

- Współczesna rzeczywistość pokazuje, że energetyka jest parametrem cywilizacyjnym, który może być niedostępny nie tylko ze względu na technologie, czy koszty, ale również ze względu na nadzwyczajne sytuacje międzynarodowe, w tym wojny. Radziłbym to zlecić fachowcom, pracującym w grupie nie większej niż cztery osoby. A potem poddać to normalnej procedurze zatwierdzania uchwały Rady Ministrów, a nie debacie publicznej, która niczego nie wniesie, poza kontrowersjami. Energetyka to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawić ją politykom - kwituje Jerzy Markowski.

Odnawialne źródła energii są sezonowe, a nie ma możliwości magazynowania energii na taką skalę, jakbyśmy chcieli

Marian Kostempski, były prezes Kopeksu wskazuje, że podejście do węgla powinna zweryfikować pandemia koronawirusa oraz wojna na Ukrainie.

- Unia Europejska powinna zweryfikować swoje podejścia do węgla jako paliwa - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski.

- Jednak smutne jest to, że w UE nie chcą dostrzec zmian, nawet w sytuacji wojny na Ukrainie. Polska jako kraj najbardziej uzależniony od węgla w UE jest w najgorszym położeniu. My - mając zasoby węgla - jesteśmy zmuszeni sprowadzać z odległych kierunków węgiel, często wątpliwej jakości. Świadczy to o tym, że nie daliśmy rady w UE wywalczyć sobie tego, żeby inaczej traktowano nas w zakresie budowy miksu energetycznego, przy uwzględnieniu naszej specyfiki - dodaje Kostempski.

Zwraca przy tym uwagę na to, że odnawialne źródła energii są sezonowe, a nie ma możliwości magazynowania tej energii na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Należy zweryfikować strategię w energetyce w tym zakresie.

- Należy także mieć na uwadze wodór jako paliwo. To może być kwestią czasu, może kilku lat, aby wodór mógł zastępować węgiel i gaz - ocenia Marian Kostempski.

- Trzeba to uwzględniać przy odchodzeniu od węgla, które powinno być przemyślane i nie nazbyt gwałtowne. Unia wyskoczyła do przodu w kwestiach polityki klimatycznej, jednak Chiny czy Indie nie oglądają się na kwestie klimatyczne, ponadto te kraje importują węgiel z Rosji. Chiny zwiększają przy tym wydobycie i niedługo będą wydobywać około 4,5 mld ton rocznie. Tam jest olbrzymi wzrost wydobycia węgla - dodaje.

Świat będzie potrzebował coraz więcej energii. Dlatego węgiel będzie miał w tym swój znaczący udział.

- A położenie Polski w UE jest najtrudniejsze. Jeżeli nie zdołamy przekonać UE, żeby móc budować po swojemu miks energetyczny, to będzie wielki problem. Gwałtowne odchodzenie od węgla wpędzi nas w potężne tarapaty. Musimy głośno o tym mówić - podkreśla Marian Kostempski.

- Padła iluzja trwałości sukcesu gospodarczego pozostając w istotnej części przy imporcie paliw i energii, bez należytej troski o zachowanie i rozwój regionalnych rynków zasobów własnych - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu, odpowiedzialny za energetykę.

- Z zawirowań na globalnych rynkach paliw i energii w 2020 i 2021 roku odbieramy kosztowną lekcję. Dziś wracamy nie tylko w Europie do paliw, które są w zasobach własnych - na wagę bezpieczeństwa energetycznego i utrzymanie ciągłości dostaw - dodaje Gabryś.

I zaznacza, że do tempa wprowadzania nowych źródeł wytwarzania musi być dostosowany program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych. Aby pozostały one w potencjale i na czas konieczny dla zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego w niezbędną moc gwarantowaną i sterowalną.