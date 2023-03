Węgiel kamienny ratuje Wielką Brytanię

W Wielkiej Brytanii zdecydowano o uruchomieniu w trybie awaryjnym dwóch jednostek w elektrowni węglowej West Burton A. Węgiel ratuje więc brytyjski system energetyczny.

Brytyjska sieć National Grid po raz pierwszy wezwała rezerwowe bloki węglowe do dostarczania energii elektrycznej we wtorek 7 marca, kiedy kraj ogarnął mróz.

W Wielkiej Brytanii niskie temperatury (w Londynie odnotowano -4 st. C, natomiast w Birmingham -6 st. C) spowodowały większe zapotrzebowanie na energię. Dochodzi tu problem z produkcją energii z wiatru, gdyż słabo wieje.

Operator National Grid's Electricity System Operator wskazał, że dwa bloki węglowe w elektrowni węglowej EDF West Burton zostały zsynchronizowane z siecią we wtorek 7 marca po południu. National Grid zwrócił się przy tym do pozostałych elektrowni węglowych, by przygotowały się do wznowienia produkcji, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba.

Elektrownie węglowe były tej zimy kilkukrotnie przygotowywane do użytku, ale po raz pierwszy były potrzebne. Zatem po raz kolejny węgiel przyszedł Brytyjczykom na ratunek.