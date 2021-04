Węgiel koksowy da nowe możliwości kopalniom Bielszowice i Halemba. Realia czy raczej marzenia ściętej głowy?

Trwają prace zespołu, który Polska Grupa Górnicza (PGG) powołała, by przeanalizować możliwość przestawienia rudzkich kopalń Bielszowice i Halemba na wydobycie węgla koksowego. Celem zespołu jest oszacowanie możliwości wykorzystania zasobów węgla koksowego z ruchów Bielszowice oraz Halemba.

Czytaj także: Bogusław Ziętek: kopalnie Bielszowice i Halemba powinny trafić do JSW lub do spółki celowej - Powinniśmy jak najszybciej podjąć decyzję o przestawieniu kopalń posiadających bogate złoża węgla koksowego na jego produkcję. Mam na myśli przede wszystkim kopalnie Bielszowice i Halemba, będące w strukturach Polskiej Grupy Górniczej - zaznacza Bogusław Ziętek. - Powinny one jak najszybciej trafić do Jastrzębskiej Spółki Węglowej lub do spółki celowej. I przy pomocy koksowni Victoria należy wykorzystać ten potencjał do produkcji koksu, który jest niezbędny w przemyśle metalurgicznym - wskazuje Ziętek.Inaczej na tę kwestię zapatruje się Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.- Pomysł zakładający przenoszenie kopalń Halemba i Bielszowice do Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest wyjątkowo nietrafiony, ponieważ spółka ta sama ma niemal 2 mld zł strat za ubiegły rok oraz dużo łatwiej dostępne zasoby węgla koksowego w swoich kopalniach - twierdzi w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski. - Zatem pomysł z przekazaniem kopalń Halemba i Bielszowice do Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest absurdalny i byłby szkodliwy dla JSW. Natomiast jeżeli chodzi o postulat utworzenia spółki celowej dla kopalń Bielszowice i Halemba, to nie bardzo widzę, kto miałby ją stworzyć. Jedynymi bowiem potencjalnie zainteresowanymi węglem koksowym mogą być producenci koksu. A ci albo należą do ArcelorMittal i zamykają huty w Polsce, albo należą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla której nie jest to żaden interes - dodaje Markowski.Zwraca przy tym uwagę, że jeżeli są osoby chcące pomóc kopalniom Halemba i Bielszowice, to zanim sięgną po nakłady inwestycyjne, powinny rozważyć najprostsze narzędzia - przede wszystkim służące obniżeniu kosztów.- Czyli chodzi o pozbycie się majątku nieprodukcyjnego, radykalne uproszczenie modelu kopalni oraz bardzo szczegółową analizę złoża pod kątem sięgnięcia po zasoby jeszcze niewyeksploatowane, bo takie są - zaznacza Markowski. - Ale to trzeba poprzedzić skrupulatnymi badaniami geologicznymi, na które także potrzeba pieniędzy. Zresztą Polska Grupa Górnicza moim zdaniem racjonalnie szuka sposobu na utrzymanie poziomu wydobycia. Mimo że musi to robić w ekstremalnie trudnych warunkach makrogospodarczych oraz własnych, bowiem w odróżnieniu od Jastrzębskiej Spółki Węglowej czy Bogdanki dysponuje ona kopalniami często o ponad stuletniej historii, co ciągnie za sobą pewne zaszłości - podsumowuje Jerzy Markowski.Zobacz również: Nadzieja rudzkich kopalń w węglu koksowym