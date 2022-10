Węgiel koksowy jest droższy od energetycznego. Ale energetyczny zdrożeje

Ceny węgla kamiennego energetycznego kształtują się obecnie na poziomie 230-240 dolarów za tonę w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam). To jednak poziom tymczasowy, z uwagi na wysokie temperatury w Europie w październiku. A węgiel koksowy jest teraz droższy.

- Jest to jednak poziom tymczasowy z uwagi na wysokie temperatury w Europie w październiku. Także ceny gazu spadły do około 100 euro za megawatogodzinę. I to również przełożyło się na ceny węgla energetycznego - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

I wskazuje, że jednak te ceny mogą szybko się zmienić i odbić w górę. Wystarczy po prostu, że zrobi się zimniej.

Natomiast ceny węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali kształtują się teraz na poziomie ponad 300 dolarów za tonę. Tyle trzeba płacić za tonę węgla koksowego australijskiego.

- Niedawno były ulewne deszcze w Australii, co przełożyło się na niższą produkcję węgla koksowego. Poza tym ta niższa produkcja wiąże się także z tym, że niedawno niektórzy producenci - z uwagi na uzyskiwane ceny - przechodzili na produkcję węgla energetycznego z koksowego, bowiem był niedawno czas, gdzie ceny węgla energetycznego były znacząco wyższe od cen węgla koksowego - podkreśla Jakub Szkopek. - Zatem ta podaż węgla koksowego była przez to niższa. W Chinach z kolei, w regionie Shanxi, głównie produkującym węgiel, pojawiły się ostatnio przypadki koronawirusa, co przełożyło się na spadki produkcji węgla koksowego i problemy w jego transporcie - dodaje Jakub Szkopek.

Obecnie Chińczycy próbują zrekompensować ubytki przez import, między innymi z Rosji. Do tego dochodzą informacje z Mongolii o problemach z produkcją węgla przez przypadki COVID w kopalniach, czy wydłużającym się remoncie linii kolejowej w Chinach (Daqin), łączącej kopalnie z portami.

- Mamy do czynienia z większym popytem na rynku węgla koksowego niż jego podażą, zatem ceny tego surowca odbiły. I te ceny węgla koksowego utrzymają się zapewne na poziomie powyżej 300 dolarów za tonę w kolejnych tygodniach - ocenia Jakub Szkopek. - A w przypadku węgla energetycznego - no cóż, tak czy siak przyjdzie zima, więc wzrośnie zapotrzebowanie na węgiel energetyczny. A przez to jego ceny znowu poszybują w górę - podsumowuje Jakub Szkopek.