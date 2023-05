Dzięki naszej elastyczności i wieloletnim relacjom z odbiorcami, jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych - wskazuje Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Wynik netto grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 1,27 mld zł i był o 0,8 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale.

Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 1,96 mld zł, tj. 1,2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

Łączne przychody ze sprzedaży w omawianym okresie osiągnęły wartość 4,46 mld zł, czyli więcej o 7,4 proc. niż w czwartym kwartale minionego roku. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w trzech pierwszych miesiącach tego roku były wyższe o 11 proc. i osiągnęły wartość 2,72 mld zł, co jest pochodną sytuacji rynkowej, która przełożyła się na wysokie notowania węgli australijskich będących wyznacznikiem cen światowych. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 4,7 proc. i sięgnęły w analizowanym okresie 1,55 mld zł.

Prezes Cudny: jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych utrzymując pozycję kluczowego dostawcy w tej części Europy

- Z satysfakcją prezentujemy najnowsze wyniki finansowe grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że nasza pozycja na rynku węglowym jest mocna, a ostatni okres pokazał, jak istotną rolę odgrywają lokalni producenci, którzy są gwarantem stabilności dostaw surowców - zaznacza Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Dzięki naszej elastyczności i wieloletnim relacjom z odbiorcami, jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych utrzymując pozycję kluczowego dostawcy w tej części Europy i utrzymując obecność JSW na rynkach pozaeuropejskich - podkreśla prezes Cudny.

Węgiel koksowy ma istotne znaczenie w zielonej transformacji

- Jednocześnie trzeba podkreślić, że nasze dobre wyniki są efektem realizacji strategii, ciężkiej pracy, determinacji i zaangażowania wszystkich pracowników grupy. Myślę, że mamy powody do dumy i będziemy dążyć do osiągania jeszcze lepszych wyników w przyszłości, zwłaszcza, że węgiel koksowy ma istotne znaczenie w zielonej transformacji - dodaje Tomasz Cudny.

Porównując wyniki z czwartym kwartałem 2022 roku, w pierwszych trzech miesiącach tego roku średnia cena węgla koksowego wyniosła 1221 zł za tonę, tj. więcej o 1,6 proc., natomiast cena koksu spadła o 6,8 proc. osiągając poziom 1589 zł za tonę.

W omawianym okresie produkcja węgla osiągnęła poziom 3,4 mln ton. Z kolei produkcja koksu wyniosła prawie 0,8 mln ton i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 14,3 proc.

Jeżeli chodzi o wydatki na inwestycje w grupie kapitałowej JSW, to w ujęciu gotówkowym były one wyższe prawie o 27 proc. i wyniosły ponad miliard złotych w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego. Wzrost wydatków jest wynikiem przesunięcia w czasie płatności za wykonane inwestycje