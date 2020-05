Węgiel koksowy odczuwa zatrzymanie zakładów produkujących stal

Pandemia koronawirusa uderza także w rynek węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali. Jego ceny znalazły się pod presją pandemii, co ma związek z ograniczeniem zapotrzebowania na stal. Zdaniem analityków, rynek węgla koksowego może się znaleźć w punkcie zwrotnym w drugim kwartale, co może odbić się także na polskich producentach.

Mimo restrykcji i problemów logistycznych spowodowanych pandemią koronawirusa import węgla koksowego do Chin w styczniu i lutym wzrósł o 47,5 proc. do 15,2 mln ton. Wynikało to z niższych cen importowanego surowca od węgla krajowego.

W drugim kwartale 2020 roku na rynku węgla koksowego może się sporo dziać.

Spadki cen na dłużej

Największy producent w Unii obserwuje sytuację