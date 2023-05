Węgiel koksowy odegra jeszcze wielką rolę. Pomoże mu zielona transformacja

- Dzisiaj produkcja stali w procesie wielkopiecowym jest ekonomicznie najbardziej opłacalna - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Sebastian Bartos, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. handlu.

- Produkt, który mamy, to jest surowiec do produkcji stali (węgiel koksowy - dop. red.). I według mojej oceny jego rola w ciągu następnych 15-30 lat będzie jeszcze ważniejsza - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Sebastian Bartos, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. handlu. - Nawet idąc w kierunku zmiany źródeł energetycznych na te niskoemisyjne, my musimy postawić na gigantyczne inwestycje infrastrukturalne.

- Jakby ktoś spojrzał do rozporządzenia Komisji Europejskiej z listopada 2020 roku, to tam jest przewidziana budowa ponad 300 gigawat energii rozproszonej na morzach: Bałtyckim, Północnym, Śródziemnym - mówi Sebastian Bartos.

- Według szacunków Komisji Europejskiej są to inwestycje o wartości ponad 800 mld euro. I takie inwestycje nie odbędą się bez przemysłu stalowego i nie odbędą się bez wykorzystania obecnej technologii wielkopiecowej opartej na węglu koksowym i opartej na koksie wielkopiecowym. Musimy patrzeć na rachunek zysków i strat. Dzisiaj produkcja stali w procesie wielkopiecowym jest ekonomicznie najbardziej opłacalna - zaznacza Bartos.

- Nie bez przyczyny Komisja Europejska wpisała węgiel koksowy na listę surowców krytycznych - mówi Sebastian Bartos.

- Europa importuje rocznie około 40 mln ton węgla koksowego. Jastrzębska Spółka Węglowa produkuje około 10-11 mln ton węgla koksowego. Nawet jeżeli technologie bezemisyjne (produkcji stali - dop. red.) będą się rozwijać, to zachodzi pytanie, czy zrezygnujemy z części importu i postawimy na lokalnego dostawcę - zaznacza Sebastian Bartos.

Wskazuje przy tym, że ostatnie lata pokazały, co oznaczają zerwane łańcuchy dostaw oraz brak dostępu do surowców.