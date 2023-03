Węgiel koksowy ponownie na liście surowców krytycznych dla UE. To ważna decyzja dla Polski

Komisja Europejska opublikowała 16 marca 2023 r. nowy katalog surowców krytycznych - o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego i technologicznego UE. Na liście utrzymano węgiel koksowy - to ważna decyzja dla Polski, która jest jego dużym producentem.

Przed pandemią Covid-19 Unia Europejska importowała ok. 75 proc. zużywanego przez siebie węgla koksowego.

Co roku UE importowała ok. 40 mln ton węgla koksowego, był on sprowadzany z tak odległych krajów, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Mozambik czy Rosja.

Utrzymanie węgla koksowego na liście surowców krytycznych jest niezwykle istotne także w kontekście trwających właśnie prac nad unijnym rozporządzeniem metanowym.

- Mamy sukces - to dobry dzień dla województwa śląskiego, bo największy w UE dostawca węgla koksowego to Jastrzębska Spółka Węglowa. Dzisiejsza decyzja oznacza, że nadal prościej będzie jej pozyskiwać fundusze na przyszłe inwestycje czy tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie dostęp do węgla koksowego jest niezbędny dla naszego przemysłu hutniczego; stal z kolei potrzebna jest do budowy farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych czy rozwoju transportu kolejowego. W tym sensie nowa lista surowców krytycznych ma fundamentalne znaczenie również dla sukcesu całej zielonej transformacji Unii Europejskiej - powiedział europoseł Jerzy Buzek.

Priorytetowe interpelacje. Ważny surowiec dla unijnej gospodarki

- Na Liście Surowców Krytycznych po raz czwarty znalazł się węgiel koksowy utrzymując status surowca krytycznego dla europejskiej gospodarki. Potwierdza to znaczenie węgla koksowego jako surowca niezbędnego dla europejskiego przemysłu hutniczego. Jego największym europejskim producentem jest Jastrzębska Spółka Węglowa - podała Jastrzębska Spółka Węglowa.

Jerzy Buzek od wielu miesięcy zabiegał w Brukseli i Strasburgu o pozostawienie węgla koksowego na zaktualizowanej liście - podnosił to w ramach posiedzeń i prac Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) czy na spotkaniach z Fransem Timmermansem - wiceprzewodniczącym wykonawczym KE ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Thierrym Bretonem - komisarzem ds. rynku wewnętrznego i Kadri Simson - komisarz ds. energii.

Kilka tygodni temu wystosował w tej sprawie priorytetową interpelację do Komisji Europejskiej.

Za węglem koksowym lobbowali także inni polscy europosłowie i europosłanki.

- Węgiel koksowy to kluczowy komponent w procesie produkcji stali. W 2021 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano 15 megaton węgla koksowego, czyli 27 proc. całkowitego zapotrzebowania na naszym, unijnym rynku. Co się stanie, jeśli usuniemy węgiel koksowy z listy surowców krytycznych? Jego europejska produkcja ustanie, a unijne firmy stalownicze zostaną zmuszone do sprowadzania surowca z Australii czy Kanady - mówiła Izabela Kloc, europosłanka PiS.

Jak mówiła, Komisja jest bardzo zaangażowana w ochronę klimatu, ale przenoszenie europejskiego śladu węglowego na drugi koniec świata trudno uznać za działanie przyjazne planecie. Nikt na tym nie skorzysta, a straci jedynie unijna gospodarka.

- Rosjanie byli do niedawna trzecim największym eksporterem węgla koksowego do UE. Co więcej byli też drugim co do wielkości - a Ukraińcy trzecim - źródłem importu stali. Po wybuchu wojny w Ukrainie i nałożeniu przez Unię w kwietniu 2022 r. embarga na cały rosyjski węgiel, nasz przemysł hutniczy musi zatem wypełnić znaczącą lukę, aby utrzymać produkcję i zaspokoić popyt w czasach szalejących cen energii. Rola węgla koksowego rodzimej produkcji tylko więc rośnie - to kwestia strategicznej odporności i bezpieczeństwa UE - podkreślił Jerzy Buzek.

Kłopoty pozostają. Trwają prace nad rozporządzeniem dotyczącym emisji metanu

Zwrócił ponadto uwagę, że utrzymanie węgla koksowego na liście surowców krytycznych jest niezwykle istotne także w kontekście trwających właśnie trudnych prac nad unijnym rozporządzeniem metanowym.

- W Parlamencie Europejskim złożyłem poprawki wykluczające ten węgiel - jako surowiec krytyczny - spod zapisów nowej regulacji. Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej istotnie zwiększa szanse na wywalczenie takiej derogacji, co byłoby kolejną doskonałą wiadomością dla Polski - ocenił Jerzy Buzek.

Komisja Europejska od 2011 r. publikuje Listę Surowców Krytycznych (CRM - Critical Raw Materials) dla UE. Węgiel koksowy został na nią wpisany w 2014 roku i od tego czasu utrzymuje status surowca krytycznego dla europejskiego przemysłu.

