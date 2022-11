Węgiel koksowy potrzebuje finansowego wsparcia

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), jako największy producent węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, w Unii Europejskiej, broni swojego sztandarowego produkt. Węgiel koksowy jest niezbędny w procesie transformacji klimatycznej.

Eksperci są zgodni: węgiel koksowy, główny produkt Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spotyka się z barierą niezrozumienia.

Węgiel energetyczny i węgiel koksowy to nie są zastępujące się surowce.

Inny jest łańcuch wartości i inne przeznaczenie. Węgiel energetyczny będzie wypierany przez OZE, węgiel koksowy, poprzez różne formy wykorzystania go do produkcji stali, pozostanie z nami.

Jastrzębska Spółka Węglowa powinna mieć wsparcie rynku kapitałowego. Spółka jest bowiem największym producentem niezbędnego do zielonej transformacji surowca w Unii Europejskiej. Po prostu, bez finansowania węgla koksowego nie będzie transformacji klimatycznej Europy - to jedna z konkluzji podsumowujących Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Spotkanie z udziałem ekonomistów, ekspertów i przedsiębiorców odbyło się w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podczas debaty Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych wielokrotnie zwracał uwagę, że przeprowadzenie zielonej transformacji bez finansowego wsparcia węgla koksowego jest wręcz niemożliwe.

- Mamy plany rozwojowe, które potrzebują stabilnego finansowania. Bez zewnętrznego wsparcia w formie kredytów, pożyczek czy obligacji, nasze plany zielonej transformacji nie będą miały miejsca - przekonywał Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. - Odkąd jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych, przebijamy się do świadomości zarządów banków. W Polsce jest nam łatwiej, jednak jeśli centrale banków znajdują się za granicą, hasło „węgiel”, bez względu na to, o jaki węgiel chodzi, od razu spotyka się z negatywnym odbiorem i decyzją: „Nie finansujemy” - zwrócił uwagę Robert Ostrowski.

Dlatego też Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, mówił podczas debaty, że finansowanie węgla koksowego, zarówno przez polskie, jak i zagraniczne banki, nie jest zagrożone.

- Z chwilą, kiedy węgiel koksowy znalazł się na liście surowców krytycznych UE, to pozostaje tylko kwestia doprowadzenia do finału uzgodnień i wydania odpowiednich aktów prawnych - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz. - Ważnym argumentem, jaki przemawia za programem JSW jest to, że nie nastawia się wyłącznie na eksploatację, ale podejmuje szereg działań przyjaznych środowisku. To kapitalne podejście, bo oznacza świadomość, odpowiedzialność i rozumienie tego, że ten surowiec jest krytyczny nie tylko dla Polski, ale też dla krajów Unii Europejskiej - podsumował prezes Pietraszkiewicz.

Jastrzębska Spółka Węglowa, jako największy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej, jest niezbędna w procesie transformacji klimatycznej. Ale nie oznacza to, że biernie czeka na wsparcie. W zakresie wewnętrznej transformacji prowadzi wiele długofalowych działań, m.in. ograniczających ślad węglowy do 30 proc. do 2030 roku oraz dąży do neutralności klimatycznej w 2050 roku.