Węgiel koksowy pozostanie na liście surowców krytycznych UE

W czwartek komisja ds. przemysłu Parlamentu Europejskiego poparła unijne rozporządzenie dot. surowców krytycznych. Nowe prawo ma zwiększyć ich produkcję w UE, jak również ich odzyskiwanie w drodze recyklingu.

Węgiel koksowy utrzymany na liście surowców krytycznych

"Cieszy mnie szerokie poparcie dla tego dokumentu. Udało się utrzymać węgiel koksowy na liście surowców krytycznych, co jest ważne dla Polski i dla Śląska. Parlamentarzyści zrozumieli, że bez węgla koksowego nie uda się utrzymać produkcji stali, która jest potrzebna dla transformacji energetycznej. Dzięki temu możemy mówić o rozwoju hutnictwa w Polsce. Przed nami na pewno ważne decyzji dotyczące konsolidacji i rozwoju sektora hutniczego na Śląsku" - powiedziała europosłanka Izabela Kloc (PiS).

Z wyniku zadowolony jest też europoseł Jerzy Buzek (PO). "Dobra wiadomość dla Śląska i całej Polski po głosowaniu dziś na komisji przemysłu: utrzymaliśmy status węgla koksowego (kluczowego w produkcji stali) jako surowca krytycznego" - napisał w serwisie X.

Nowe prawo o surowcach krytycznych jest centralnym elementem strategii UE mającej umożliwić jej konkurowanie z USA i Chinami w wytwarzaniu produktów wykorzystujących czyste technologie. Strategia miałaby na celu zmniejszenie zależności od Chin, które zdominowały światowe przetwórstwo kluczowych minerałów.

KE osiągnęła szeroki konsensus w sprawie tekstu nowego prawa

Komisja Europejska - jak wskazuje Reuters - osiągnęła szeroki konsensus w sprawie tekstu nowego prawa, w którym podkreślono potencjał przetwarzania odpadów i ograniczania zapotrzebowania na materiały krytyczne, na przykład poprzez stosowanie substancji alternatywnych i zwiększanie wydajności.

W stanowisku PE proponuje, aby UE zwiększyła możliwości recyklingu o 10 proc. w przypadku każdego z 16 "surowców strategicznych" do 2030 r. oraz zbierała, sortowała i przetwarzała 45 proc. każdego materiału zawartego w odpadach UE, z zastrzeżeniem wykonalności technicznej i ekonomicznej.

W marcu Komisja Europejska zaproponowała, aby do 2030 r. wydobycie surowców strategicznych w UE, w tym miedzi i pierwiastków ziem rzadkich, zwiększyć do 10 proc. rocznego zużycia w UE, poziom recyklingu do 15 proc., a przetwórstwa do 40 proc.

Ostateczna wersja nowego prawa zostanie uchwalona po negocjacjach między Parlamentem Europejskim a krajami UE, które w czerwcu zgodziły się podnieść cele w zakresie recyklingu i przetwarzania odpowiednio do 20 proc. i 50 proc. oraz dodać aluminium do listy niezbędnych minerałów. Negocjacje powinny zakończyć się do końca roku - informuje Reuters.