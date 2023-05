Węgiel lepiej kupować już teraz, żeby uniknąć kłopotów w sezonie grzewczym

Zachęcamy do zaopatrywania się już wiosną i latem, aby uniknąć kłopotów, jakie pamiętamy z zeszłego roku - wskazuje Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Polscy importerzy, czyli Węglokoks i PGE obsługiwali w 2022 roku w interwencyjnej dystrybucji rynek, który dotąd zaopatrywał się na kierunkach importowych.

Największa luka powstała w tych regionach, które w przeszłości zdecydowały, aby nabywać węgiel z Rosji.

Polska Grupa Górnicza i inni polscy producenci zaspokoili zapotrzebowanie swoich stałych odbiorców, a importerzy musieli zadbać o rynek po węglu rosyjskim.

W trakcie Forum Ministerstwa Aktywów Państwowych 27 kwietnia podsumowano kwestie zaopatrzenia rynku w węgiel w roku 2022. Wielu może zastanawiać się, czy jeśli Polska stoi na węglu, to rzeczywiście musimy sprowadzać go z zagranicy? Czy nie dało się wypełnić luki po rosyjskim węglu własnym wydobyciem? - pytano.

Polscy importerzy, czyli Węglokoks i PGE obsługiwali w interwencyjnej dystrybucji rynek, który dotąd zaopatrywał się na kierunkach importowych

- Trzeba cofnąć się do 2020-2021 roku. Wtedy główna narracja wynikająca z polityki klimatycznej UE była taka, że państwa członkowskie powinny jak najszybciej odchodzić od węglowodorów kopalnych, w tym węgla, które zawsze będą droższe niż tanie węglowodory z Rosji - zaznaczył Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej podczas panelu dyskusyjnego, jaki odbył się 27 kwietnia w ramach Forum Ministerstwa Aktywów Państwowych. - Te założenia polityczne de facto zmusiły państwa członkowskie do redukowania swoich mocy produkcyjnych. Europejski węgiel był wypychany z miksu na korzyść importerów - wyjaśnił Tomasz Rogala.

Dodał również, że polscy importerzy, czyli Węglokoks i PGE obsługiwali w interwencyjnej dystrybucji rynek, który dotąd zaopatrywał się na kierunkach importowych. Największa luka powstała w tych regionach, które w przeszłości zdecydowały, aby nabywać węgiel z Rosji.

Polska Grupa Górnicza i inni polscy producenci zaspokoili zapotrzebowanie swoich stałych odbiorców, a importerzy musieli zadbać o rynek po węglu rosyjskim.

Tomasz Rogala przypomniał, że już od marca-kwietnia 2022 roku opinia publiczna zaczęła bulwersować się pytaniem: dlaczego węgiel w kopalni PGG kosztuje 800-900 zł/t, a w składach 3600 zł/t?

- Bardzo szybko, bo już w końcu marca zapadły decyzje, aby odejść od pośredników w handlu węglem, bo sytuacja kryzysowa doprowadzała do spekulacji na cenach węgla - mówił Tomasz Rogala. - Sposobem rozwiązania problemu było zbudowanie własnej sieci kwalifikowanych dostawców węgla (KDW). Postanowiliśmy też rozbudować sklep internetowy PGG. Zrobiliśmy to w niebywale szybki sposób, przechodząc od roli hurtownika do detalisty oraz z obsługi kilkudziesięciu podmiotów do kilkuset tysięcy odbiorców indywidualnych. Gdyby pójść wtedy do dostawcy oprogramowania w dużych projektach informatycznych i zapytać, ile potrzeba czasu, okazałoby się, że np. 6 miesięcy na projekt i kolejnych 12 miesięcy na wykonanie. My mieliśmy tylko kilkanaście tygodni. Przewidywaliśmy, że błędy z przeszłości muszą skończyć się w ten sposób, nie potrzeba było do tego wielkiej przenikliwości. Jednak w normalnych warunkach podobne procesy naprawcze wymagają kilkunastu miesięcy, a my mieliśmy na to tylko kilkanaście tygodni - podkreślał prezes PGG.

PGG szybko wyłoniła kwalifikowanych dostawców w ponad stu lokalizacjach w kraju

- Bardzo szybko wyłoniliśmy też kwalifikowanych dostawców w ponad stu lokalizacjach w kraju. Spekulacja czy wykorzystywanie kryzysu przez biznes dotyczyły bowiem nie tylko cen węgla, ale też kosztów transportu, które klienci musieli ponosić za przewiezienie węgla z kopalni pod swój adres domowy - zaznaczył Rogala.

I przypomniał, że decyzje zapadły w marcu, wykonanie przypadło na kwiecień-maj, a już w czerwcu gotowa była nowa sieć dystrybucji KDW i sklep internetowy dla kilkuset tysięcy klientów.

- Działania te pozwoliły Polskiej Grupie Górniczej obsłużyć połowę całego programu interwencyjnej dystrybucji węgla w Polsce: dostarczyliśmy do prawie 900 gmin ponad milion ton węgla rozprowadzanego przez sieć KDW głównie w południowej części kraju (na północy racjonalnie podzieliśmy dostawy z Węglokoksem i PGE). Działania rozpoczęte w marcu, a przygotowane do czerwca, pozwoliły sprawnie rozwieźć węgiel w pobliże gmin, które nie musiały jeździć po węgiel do kopalń, na odległość kilkuset kilometrów - wskazał Tomasz Rogala.

Prezes PGG: będziemy aktywnie zaopatrywać gospodarstwa domowe

Prezes PGG powiedział też o przygotowaniach do przyszłego sezonu grzewczego, które już trwają w spółce.

- Z zamówionego przez gminy 1,3 mln t węgla odebrano ponad 1 mln t. Spółka ciągle produkuje węgiel, musimy podążać za rynkiem - zaznaczył Rogala. - Właśnie już teraz e-sklep PGG rusza pełną parą, przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne oferty cenowe. Zachęcamy do zaopatrywania się już wiosną i latem, aby uniknąć kłopotów, jakie pamiętamy z zeszłego roku. Będziemy aktywnie zaopatrywać gospodarstwa domowe - zadeklarował Tomasz Rogala.