Węgiel ma być pozbawiony pomocy publicznej. "To brzmi jak zapowiedź czarów"

Po niezwykłym wysiłku i wielu miesięcy pracy wielu zespołów, odejście od zamiaru utworzenia NABE mogłoby trudne do zniesienia - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

Herbert Leopold Gabryś wskazuje, że nie da się w naszych realiach przejść do gospodarki niskoemisyjnej bez przejściowego ubezpieczenia dostaw energii z paliw kopalnych.

Zwraca przy tym uwagę, że założono, iż utworzenie i funkcjonowanie NABE nie będzie wiązało się z udzielaniem nowej pomocy publicznej.

To brzmi jak zapowiedź czarów! Nie da się bez mechanizmów wsparcia utrzymać potencjału niezbędnych bloków węglowych - podkreśla Herbert Leopold Gabryś.

Ceny gazu i węgla odpowiadają za 90 proc. presji na zwiększanie cen energii elektrycznej na całym świecie

Niedługo ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Jednak kiedy powstała sama koncepcja utworzenia NABE, to mieliśmy zupełnie inne realia.

- Świat się zmienił. Po okresie spowolnienia gospodarczego z przyczyn pandemii koronawirusa z ożywienia gospodarczego w 2021 roku świat znalazł się w trakcie globalnego kryzysu energetycznego o niespotykanej dotąd skali i złożoności.

Zawirowania na rynkach paliw i energii poprzedzały rosyjską inwazję na Ukrainę. Ceny spotowego zakupu gazu ziemnego osiągnęły niespotykany dotąd poziom, regularnie przekraczając równowartość 250 dolarów za baryłkę ropy. A warto pamiętać, że ceny gazu i węgla odpowiadają za 90 proc. presji na zwiększanie cen energii elektrycznej na całym świecie.

Kryzys rynku paliw i energii podsycił presję inflacyjną?

- I stworzył zbliżające się ryzyko recesji gospodarczej w wielu regionach świata. Węgiel stał się dla wielu gospodarek w skali globalnej paliwem pożądanym, czego dawno nie było. Zwiększono obciążenia bloków węglowych tam, gdzie one były. Sporo odstawionych uruchamiano na dłużej, albo na krócej. Dla wielu krajowych systemów energetycznych węgiel stał się niezbędny na miarę utrzymanie ciągłości dostaw. Stad i wartość podmiotów z aktywami węglowymi stała się inna niż to było przedtem.

Stały się bowiem te aktywa cenniejsze i ważkie dla bezpieczeństwa energetycznego, w wielu regionach świata zastępując na czas przejściowy gaz drogi i trudniej dostępny po agresji Rosji na Ukrainę. Także u nas i naszych sąsiadów z zachodu i południa.

Nam udaje się, póki co, przejść przez ten czas nieco łatwiej...

- Udana dywersyfikacja dostaw gazu na czas i skuteczna w dostawach pomniejsza strach przed jego brakiem. Aktywa węglowe spółek energetycznych w Polsce są w stanie ubezpieczyć potrzeby zasilania kraju w energię elektryczną. A to ich cenność. Inna dziś, niż w czasie, gdy koncepcja powołania NABE wynikała przede wszystkim z głoszonej potrzeby uwolnienia naszych koncernów energetycznych od węglowego balastu. Od tego czasu zmieniło się wiele.

Bezpieczeństwa energetycznego na miarę suwerenności kraju nie wolno opierać na dogmacie globalnej wymiany gospodarczej

Potem doszło do wojny na Ukrainie i innego wymiaru kryzysu energetycznego.

- Rosja przypomniała światu, że geopolityka to najnowsza technologia, zasoby paliw i brutalna siła armii. Dziś Rosja sprawuje już kontrolę (dane wg PIE) nad wartymi 12,4 bln dolarów złożami surowców naturalnych zlokalizowanych na terytorium Ukrainy - to między innymi 42 proc. ukraińskich metali i 33 proc. metali ziem rzadkich - przejęła kontrolę nad 6 złożami rud żelaza, dwoma kopalniami tytanu, dwoma rudy cyrkonu, jedną strontu i po jednej uranu, litu i złota. To tak naprawdę o to najeźdźcy chodzi.

Odejście od dostaw węgla i gazu z Rosji wywołało kolejne problemy. Rynki energii okazały swoją naturalną wrażliwość na takie zawirowania w niespotykanej od dziesiątków lat skali. Dzisiejszy szok energetyczny przypomina o kruchości i niezrównoważeniu każdego systemu energetycznego. Infrastruktura energetyczna stała się celem ataków na niespotykaną skalę.

Kosztowna to lekcja, ale i cenna dla wyborów strategii energetycznych wielu krajów. Dla unijnej strategii też. Jest ostrzeżeniem, że bezpieczeństwa energetycznego na miarę suwerenności kraju nie wolno opierać na dogmacie globalnej wymiany gospodarczej. W tym stałości dostaw paliw i energii.

Rynek energii to „kocioł” który stale wrze! Dziś jednak z przyczyn rosyjskiej agresji pod ciśnieniem - które bez oparcia bezpieczeństwa energetycznego o zasoby własne paliw - „rozwali” niejedną gospodarkę. Uniemożliwi zrównoważony z ubezpieczeniem regulacyjnym i sieciowym rozwój odnawialnych źródeł energii. Tej najgłębiej rozproszonej również.

Nie da się, póki co, w naszych realiach przejść do gospodarki niskoemisyjnej bez przejściowego ubezpieczenia dostaw energii z paliw kopalnych

Jak w kontekście tworzenia NABE przedstawia się kwestia wycen aktywów, które miałyby do niej wejść?

- Przypomnę założenia z dokumentu Ministerstwa Aktywów Państwowych z lutego 2022 roku w sprawie powołania NABE, że transakcje wymagane w ramach tworzonej struktury, związane z wydzieleniem aktywów, mają być przeprowadzone w oparciu o rynkową wycenę niezależnego podmiotu.

Czy po zdarzeniach ostatnich dwóch lat są one więcej warte niż wtedy, gdy założyliśmy ich zgrupowanie dla uwolnienia koncernów od węglowych „kajdan” i niezbędny rozwój źródeł odnawialnych i nieemisyjnych? Czy też może mniej? Z założenia to ma być pierwszy filar koncepcji. Drugim filarem ma być zachowanie niezbędnego poziomu rezerw mocy poprzez utrzymanie w systemie jednostek węglowych do czasu powstania nowych źródeł wytwórczych. Czy dziś ten drugi nie staje się jednak istotniejszym? Warto a tym podumać także wobec zapowiedzi zmian w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku, poszerzając ją o czwarty filar - suwerenność energetyczną kraju. Nie powinno tego rozumowania przy wycenie wartości aktywów węglowych zabraknąć.

Czy kwestia tych wycen może mocno opóźnić powstanie NABE?

- Jest to dość spóźnione wobec deklaracji jeszcze niedawnych. I to może wyjść tylko na dobre. Bowiem zmieniło się tak wiele, że przyśpieszanie procesu po to, aby rozliczyć się z deklaracji przed wyborami, to najmniejsze zło.

Tu w rozstrzygnięciach niełatwych z presji czasu, ale i dynamiki zmian w otoczeniu musi dominować rozwaga. I konstytucyjna odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Musi być przy tym zbieżna z rozpisaniem i okazaniem czwartego filara wspomnianej PEP 2040 - suwerenności energetycznej Polski. I niech to będzie pierwszoplanowe, a nie polityczna wrzawa wokół całej sprawy.

A może lepiej, żeby rząd odstąpił od zamysłu utworzenia NABE? Czy taki ruch jest jeszcze możliwy?

- To zły pomysł. Po niezwykłym wysiłku i wielu miesięcy pracy wielu zespołów, odejście od zamiaru utworzenia NABE mogłoby trudne do zniesienia. Także - a może tym bardziej nie wolno dzisiaj tego robić - mimo nieustannego parcia UE na odchodzenie od węgla, zresztą nie tylko w energetyce.

Nie da się, póki co, w naszych realiach przejść do gospodarki niskoemisyjnej bez przejściowego ubezpieczenia dostaw energii z paliw kopalnych. Przy oby jak największym rozwoju generacji z odnawialnych źródeł energii. Nie da się! A gaz w tej roli się nie sprawdzi. U naszych sąsiadów też. Ale to już ich sprawa. My pilnujmy swego.

Węgiel w potencjale wydobycia - dla potrzeb niezbędnej generacji energii elektrycznej z niego - musi na czas jakiś być naszą gwarancją ubezpieczenia niesterowalnych dostaw generacji OZE-owej. Także po skończeniu się regulacji z rynku mocy. Zatem nie kombinujmy. Tworzymy NABE i wiemy, dlaczego.

Bloki węglowe skazane są na zabójcze koszty nie tylko z tytułu cen uprawnień do emisji CO2

Jak będą w kolejnych latach finansowane węglowe aktywa w NABE? Czy tu szykuje się wielki problem?

- Od początku zakłada się, że NABE będzie rentownym podmiotem. A więc z założenia ma generować zyski. Działalność ma być finansowana z przychodów z rynku energii, świadczenia usług systemowych oraz przychodów z rynku mocy. Ten jednak po 2025 roku zniknie.

Założono, że utworzenie i funkcjonowanie NABE nie będzie wiązało się z udzielaniem nowej pomocy publicznej. To brzmi jak zapowiedź czarów! Nie da się bez mechanizmów wsparcia utrzymać potencjału niezbędnych bloków węglowych. Ale także stosownego ich ubezpieczenia w paliwa.

Utrzymanie gotowości tych mocy regulacyjnych - po ich dostosowaniu do potrzeb w naszych warunkach - jest niezbędne. Na czas, gdy nie wieje i nie ma słońca. W tej roli nie będą pracowały dostatecznie długo w skali roku, aby zachować konkurencyjność.

Bloki węglowe skazane są na zabójcze koszty nie tylko z tytułu cen uprawnień do emisji CO2. Tak musi być do czasu pozyskania nowych mocy bezemisyjnych, z atomu i OZE. Przetrwanie jest kosztowne. Ale to cena naszego bezpieczeństwa. I bajdurzenie, że można to zrobić bez mechanizmów wsparcia jest iluzją.

Zatem, co nas czeka?

- Mamy mieć to coś, czyli NABE, nawet wiemy, skąd się wziął zamysł jej utworzenia. Nie wiemy tylko, jak NABE ma sprostać przyszłym wyzwaniom. A są one na miarę, jakiej dotąd nie było. Rząd po zerwaniu dostaw węgla z Rosji podjął szereg działań. Ogłosił potrzebę korekty naszej polityki energetycznej - na dłużej, aby odnieść się do stanowień unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Rewizji wymaga określenie wielkości i tempa asymilacji nieciągłych źródeł wiatrowych i słonecznych.

Do tempa wprowadzania nowych źródeł wytwarzania, trzeba skorygować program wycofywania z eksploatacji bloków węglowych. Ubezpieczonych w węgiel z potencjału zasobów własnych i stosownych projekcji inwestycyjnych, aby je utrzymać. Po to, aby móc intensywniej rozwijać generację odnawialną i nie doprowadzić do załamania systemu.

Zmiany w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku powinny być pierwotne dla szczegółowych rozstrzygnięć roli NABE. Przesłaniem i przestrogą niechaj będzie waga infrastruktury energetycznej dla celów każdego agresora. Rosja w napaści na Ukrainę okazuje to codziennie! Stąd znaczenie bezpieczeństwa energetycznego należy odnosić do szerszego pojmowania suwerenności kraju, a nie tylko cząstkowej, choć jednej z najistotniejszej suwerenności - energetycznej.

Rozmawiał: Jerzy Dudała