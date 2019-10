Węgiel ma przyszłość. Nie zmarnujmy jej

Utrzymanie pozycji kraju posiadającego niezależność energetyczną w oparciu o zasoby złóż węgla możliwe jest poprzez optymalną, sprzyjającą temu celowi politykę surowcową oraz politykę koncesyjną. Zaniechanie działań na rzecz rozwoju inwestycji w rodzime złoża skutkuje zwiększeniem importu węgla, głównie z kierunku wschodniego, w celu pokrycia potrzeb surowcowych i energetycznych - zaznaczono w konkluzjach raportu Instytutu Jagiellońskiego autorstwa Andrzeja Laskowskiego i Piotra Stępińskiego.

Węgla nam brakuje, stąd rosnący import

Czyste technologie węglowe szansą, czyli nie zmarnujmy węglowego potencjału

Jednocześnie, nawet zakładając scenariusz dynamicznej modernizacji sektora energetycznego w kierunku OZE, węgiel kamienny pozostanie „gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski” tudzież „podstawą krajowego bilansu energetycznego” - jak określony jest w rządowych dokumentach strategicznych - zapewne jeszcze przez kilka dekad.To węglowi kamiennemu zawdzięczamy niemal połowę energii elektrycznej w naszych gniazdkach.W raporcie zaznaczono, że decyzją spółek energetycznych w Polsce powstały w ostatnich latach nowe bloki węglowe (Kozienice, Opole, Jaworzno), z których ostatnim ma być wybudowana Elektrownia Ostrołęka C.- Mając na uwadze przestarzałą infrastrukturę wytwórczą (większość kotłów w elektrowniach zawodowych to urządzenia starsze niż 30 lat), stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju oraz chęć zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa energetycznego państwa (w rozumieniu uniezależnienia od importu energii elektrycznej z zagranicy i zażegnania groźby blackoutu), wydaje się to właściwy kierunek - zaznaczono w raporcie.Tyle że zaczyna nam brakować węgla. W 2018 roku import węgla kamiennego do Polski wyniósł niemal 20 mln ton, przy czym zdecydowana większość została sprowadzona z kierunku wschodniego.Rodzime rezerwy zasobowe węgla kamiennego znajdują się często w coraz głębszych pokładach, są one coraz trudniej dostępne, a to wpływa na koszty jego wydobycia.Jak zaznaczono w raporcie, od 1991 roku z eksploatacji wyłączono 49 kopalń. Według stanu na koniec 2017 roku w Polsce czynnych było zaledwie 21 kopalń. W tym samym okresie średnia dzienna liczba ścian czynnych spadła z 702 do 85, co znacząco wpłynęło na spadek wydobycia.Za zgodą Komisji Europejskiej restrukturyzowane państwowe kopalnie mogą otrzymać wsparcie do 2023 roku. W przypadku utrzymania się niskich cen węgla kamiennego na rynkach światowych wkrótce nastąpi druga fala kryzysu tego sektora w Polsce. Światełkiem w tunelu górnictwa w Polsce są nowe technologie.Autorzy raportu wskazują, że odpowiedzią powinno być już dzisiaj zdecydowane otwarcie sektora na innowacje. Po pierwsze dopuszczenie prywatnych podmiotów zapewniających lepszą organizację pracy. Po drugie wykorzystanie węgla w innych dziedzinach gospodarki, m.in. w przemyśle chemicznym.Z kolei bardziej skuteczne pozyskiwanie metanu uwalnianego podczas wydobycia węgla pozwoli zmniejszyć import gazu, czyste technologie węglowe zapewnią wyższy poziom ochrony środowiska naturalnego, a wykorzystanie syngazu umożliwi otrzymanie całej gamy produktów pochodnych, np. metanolu.Nowe kopalnie są potrzebne, o ile będą połączone z nowatorskim podejściem, pełniąc rolę wielofunkcyjnych parków technologicznych dla różnych gałęzi przemysłu.Wydobycie w polskich kopalniach się kurczy. W 2000 roku Polska wydobywała 103,4 mln ton węgla. Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu w 2018 roku wolumen ten wyniósł 63,38 mln ton i był o 2,09 mln ton mniejszy (-3,2 proc.) niż w 2017 roku.Nie wszystkie zasoby węgla, jak choćby w przypadku złóż na Lubelszczyźnie, są dostatecznie zbilansowane. Podważa to popularne twierdzenia, jakoby pokłady węgla w Polsce były na wyczerpaniu i odejście od tego surowca jest wymuszone ograniczeniami w dostępie do niego.Wydobycie węgla kamiennego w Polsce spada, ale jego zużycie utrzymuje się na podobnym poziomie, tzn. ok. 74 mln ton, z czego 60,7 mln ton stanowi węgiel energetyczny. Największym konsumentem tego surowca jest energetyka zawodowa, która w 2018 roku zużyła 34,92 mln ton węgla (55,8 proc. sprzedaży ogółem).Eksport oraz wywóz węgla wyniósł 3,9 mln ton. Zapotrzebowanie na ten surowiec będzie nieznacznie wzrastać, bowiem rozwój gospodarczy przekłada się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na poziomie nie mniejszym niż 2-3 proc. rocznie.Także postępujące procesy urbanizacyjne - wskazują autorzy raportu - dużych i średnich miast prowadzą do wzrostu zapotrzebowania na ciepło sieciowe w ilości 3-4 proc. rocznie. Rozwój elektromobilności również wymaga wzrostu mocy dyspozycyjnych wytwarzania energii elektrycznej jak również w potencjale wydobywczym.Brak możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny rodzimym surowcem ukazuje szerszy problem polskiego górnictwa. Sektor ten boryka się z niską efektywnością i niepełną realizacją planów wydobywczych.- Rozwiązaniem problemu podaży węgla może być włączenie do systemu nowych podmiotów prywatnych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), których wejście na rynek budowy nowych kopalń jest blokowane - wskazanow raporcie.Czytaj również: Górnictwo 4.0, czyli inteligentne kopalnie to w Polsce wcale nie science fiction Proces udzielania koncesji musi wyprzedzać produkcję węgla, a inwestorowi stwarzać możliwość podejmowania decyzji o czasie i przebiegu realizacji projektu górniczego. Zapowiadane przez Ministerstwo Energii utrzymanie zużycia węgla w Polsce, w tym w sektorze energetycznym, przy ograniczonych możliwościach pozyskania odpowiednich wolumenów węgla krajowego, rodzi poważne zagrożenie w postaci utrzymania w najbliższych latach wzrostu importu surowca z zagranicy.W raporcie podkreślono, że pod względem ceny i jakości przywieziony do kraju węgiel staje się bardziej konkurencyjny w stosunku do rodzimego surowca, który trzeba wydobywać z coraz głębszych oraz bardziej skomplikowanych geologicznie pokładów i transportować z przodków coraz bardziej oddalonych od szybów wydobywczych.Poza tym importowany surowiec nie jest w krajach swojego pochodzenia obciążany opłatami podobnymi do tych, które stosuje się w UE w ramach polityki klimatycznej.Polska najwięcej węgla importuje z Federacji Rosyjskiej, z której w 2018 roku pochodziło aż 13,47 mln ton surowca. Od roku 2016 można obserwować trend zwiększania się importu węgla z tego kierunku na rynek krajowy. Wzrost importu rosyjskiego węgla skutkuje również ryzykiem uzależnienia się od tamtejszych dostawców i dyktowania przez nich cen, a w konsekwencji zmniejszeniem bezpieczeństwa energetycznego Polski.Komisja Europejska sprzeciwia się wspieraniu sektora węglowego przez państwa członkowskie. Wyjątki stanowią wyłącznie osłony socjalne dla górników czy też środki na transformacje sektorów okołogórniczych.Obecne europejskie regulacje dotyczące ochrony środowiska oraz widoczny trend zaostrzania tego kursu stwarzają ograniczone warunki brzegowe rozwoju polskiego sektora paliwowo-energetycznego.W raporcie zaznaczono, że uwzględniając rosnące ambicje polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, sektor górniczy w Polsce musi poszukiwać innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań umożliwiających rentowne funkcjonowanie bez wsparcia środków publicznych.Należy zmienić podejście w wykorzystaniu węgla. Nie może on być tylko paliwem, lecz również substratem służącym wielu celom, włączając w to bezpośrednie i pośrednie uzyskiwanie energii.Obecnie węgiel wydobywany jest w Polsce w dwóch regionach: w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) oraz w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (LZW). W przeszłości eksploatowany był również w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym, jednak od ponad dwudziestu lat nie prowadzi się tam wydobycia.W zakresie wzbogacania urobku konieczne jest wdrożenie nowych technologii o ograniczonym wpływie na środowisko naturalne. W zakresie zagospodarowania odpadów - wskazano w raporcie - należy wprowadzić technologie obróbki termicznej i mechanicznej odpadów węglowych.Wykorzystanie odpadów przyczyni się do poprawy przychodów kopalń oraz ograniczy ilość odpadów produkowanych przez zakłady górnicze. W zakresie przetwarzania termicznego węgla należy zmierzać ku wytwarzaniu produktów niskoemisyjnych. Dostępne technologie są w stanie tak zmodyfikować parametry węgla, że otrzymany produkt będzie odznaczał się niską emisyjnością.W zakresie pozyskiwania metanu potrzebny jest rozwój i wprowadzanie technologii pozwalających na maksymalne pozyskanie i wykorzystanie metanu towarzyszącego złożom węgla kamiennego.W raporcie szeroko scharakteryzowano także kwestie ochrony środowiska przy prowadzeniu działalności górniczej. Przypomniano, iż World Coal Association zwraca uwagę, że w górnictwie węgla kamiennego powszechne jest stosowanie standardów ochrony środowiska wyższych niż wymagane przez obowiązujące regulacje krajowe. Przyczynia się to bowiem do zwiększenia społecznej akceptacji dla inwestycji oraz ułatwia pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń.W raporcie podkreślono, że dużą rolę węgla w Polsce potwierdza jego pozycja w kluczowych dokumentach dotyczących sektora energetycznego Polski i jego rozwoju.Zwraca się szczególną uwagę na optymalizację wydobycia węgla, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii usprawniających wydobycie, zwiększanie bezpieczeństwa warunków pracy, podniesienie konkurencyjności sektora, ochronę środowiska, rozwój technologiczny i naukowy, jak też zintensyfikowanie działań w obszarze pozyskania uwalnianego metanu podczas wydobywania węgla.W raporcie zaznaczono, że przyszłość górnictwa upatrywana jest w tzw. czystych technologiach węglowych.Charakteryzują się one stosunkowo niskim poziomem emisji zanieczyszczeń względem konwencjonalnych bloków opalanych węglem. Ich zastosowanie wydaje się niemalże konieczne, biorąc pod uwagę sektor górniczy w Polsce oraz prowadzoną politykę klimatyczną.Jedną z technologii przetwarzania węgla kamiennego, z którą wiązane są największe nadzieje, jest zgazowanie węgla. Węgla kamiennego - zaznaczono w raporcie - nie należy traktować jedynie jako surowca energetycznego. Z powodzeniem może być on również wykorzystywany m.in. w przemyśle chemicznym (często wskazywaliśmy także na to w licznych tekstach w portalu WNP.PL).W ramach wdrożenia nowoczesnych technologii w kopalniach do węgla podchodzi się kompleksowo, wykorzystując wielokierunkowość jego potencjalnych zastosowań.Nowe kopalnie mogą być traktowane jako parki technologiczne, które zajmowałyby się między innymi: zgazowaniem węgla; upłynnianiem węgla, tj. uzyskaniem paliw płynnych, m.in. w procesie uwodornienia węgla czy w technologii Coal to Liquid, biorąc również pod uwagę wykorzystanie produktów ubocznych, np. amoniaku i siarkowodoru; syntezą węglowodorów poprzez produkcję paliw syntetycznych; • uzyskiwaniem produktów ze smoły węglowej, np. benzenu, fenolu, naftalenu, paku, elektrod węglowych. Ważne też będzie zagospodarowanie metanu.Jak wskazano w raporcie - istota inteligentnej kopalni sprowadza się do efektywnego wdrożenia zaawansowanych technologii wydobycia, przeróbki i przetwarzania węgla w kopalniach, a w szczególności w ich infrastrukturze naziemnej, gdzie zostaje nadana nowa wartość jakościowa produktom węglowym.W konkluzjach raportu zaznaczono, że utrzymanie pozycji kraju posiadającego niezależność energetyczną w oparciu o posiadane zasoby złóż węgla, możliwe jest poprzez optymalną, sprzyjającą temu celowi politykę surowcową oraz politykę koncesyjną.Zaniechanie działań na rzecz rozwoju inwestycji w rodzime złoża, skutkuje zwiększeniem importu węgla, głównie z kierunku wschodniego, celem pokrycia potrzeb surowcowych i energetycznych.Potzrebne jest wprowadzanie i wspieranie implementacji nowych innowacyjnych technologii w branży wydobycia węgla kamiennego, umożliwiających znaczne ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko procesu wydobywania kopaliny oraz promowanie i rozwój nowych metod wykorzystania i przetwarzania węgla na różne cele.W tym przede wszystkim na cele energetyczne przy zastosowaniu technologii znacznie ograniczających emisję z jego spalania. Jest to szczególnie istotne w kwestii ochrony powietrza oraz zaostrzającej się polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.Ważne będzie poszukiwanie nowych szans rynkowych dla górnictwa węgla kamiennego, a także przemysłu okołogórniczego, które pozwolą na utrzymanie i optymalne wykorzystania krajowej bazy surowcowej, równocześnie wzmacniając jej niezależność surowcową.Preferowana powinna być - zaznaczono w raporcie - produkcja wysokiej jakości węgla, w tym węgla bezdymnego, który może skutecznie zastąpić wysokoemisyjne paliwa, zwłaszcza te spalane w domowych paleniskach. Tego rodzaju inicjatywa mogłaby zapewnić również szerokie możliwości eksportowe.Ważne też będzie usprawnienie realizacji polityki koncesyjnej w zakresie przyznawania koncesji na wydobywanie węgla, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów polskich, planujących inwestycje w branży wydobywczej.Przyczyniłoby się do tego zniesienie barier o charakterze biurokratyczno-urzędniczym, utrudniających przebieg procedur związanych ze staraniem się o uzyskiwanie koncesji na wydobywanie kopalin, stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym węgla kamiennego.Rząd powinien ułatwić wdrażanie przodujących technologii w górnictwie poprzez dopuszczanie nowych, innowacyjnych podmiotów do tego sektora oraz stwarzanie zachęt dla ich bezpośredniego i pośredniego finansowania przez instytucje finansowe oraz inne podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa.Istotne też będzie upowszechnienie działań w zakresie wykorzystania węgla w innych niż energetyka gałęziach gospodarki. Duże szanse rozwojowe stwarzają tu przemysł chemiczny, inżynieria materiałowa, elektromobilność, czy rolnictwo.Potrzebne też są zmiany w zarządzaniu zakładem górniczym, w tym racjonalne powiązanie wynagrodzenia z efektywnością wydobycia, zwiększenie wydobycia w przeliczeniu na górnika, czy lepsze wykorzystanie maszyn i optymalizacja organizacji pracy.Po lekturze nasuwa się wniosek, iż rzeczywiście po spełnieniu postulatów zgłaszanych przez autorów raportu nasze górnictwo byłoby silne i konkurencyjne. Jednak zachodzi pytanie, czy w obecnych realiach spełnienie tych postulatów jest możliwe.Tutaj kłania się podejście UE do węgla czy chociażby podejście górniczych związków zawodowych do od dawna zgłaszanych postulatów w zakresie organizacji pracy czy systemu górniczych wynagrodzeń. Jak widać z raportu - potencjał rodzime górnictwo ma. I grzechem byłoby ten potencjał zmarnować.