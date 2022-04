Węgiel ma przyszłość, tylko trzeba postawić na nowe technologie

- Ja nie słyszałem ani jednego pozytywnego słowa ze strony polskich elit politycznych na temat sektora górniczego. A powiedzmy sobie szczerze, że gdyby teraz nie nasz węgiel, to bylibyśmy… Nie użyję tu dosadnego określenia - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Należy zainwestować w polski węgiel

Czy zatem to się może zmienić? - To już jest pytanie do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina czy do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy i innych - podkreśla Dominik Kolorz. - Oni co innego mówią, a co innego robią - dodaje.Jednocześnie Dominik Kolorz wskazuje, że w zapowiedziach dotyczących modyfikacji polskiej strategii energetycznej stronę społeczną niepokoją elementy związane z dalszą realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W jego ocenie polityka ta - oparta w dużej mierze na zastępowaniu w energetyce węgla gazem ziemnym - stała się nieaktualna. - Ta polityka najzwyczajniej w świecie zbankrutowała - zaznacza szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.I zwraca uwagę, że w założeniach do Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku przedstawionych przez rząd 29 marca brakuje jednoznacznych deklaracji w sprawie przyszłości polskiego węgla - szczególnie w zakresie realizacji inwestycji w niskoemisyjne technologie węglowe zapisane w umowie społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, jak ważne jest posiadanie własnego surowca energetycznego. Tymczasem - zaznacza Dominik Kolorz - w informacjach dotyczących nowego PEP-u o polskim węglu nie ma prawie nic.A obecnie mamy zdaniem Kolorza taki czas, że trzeba przedstawicieli rządu zapytać, o co faktycznie będzie oparta polityka energetyczna kraju. Każdy dzisiaj bowiem widzi, że opieranie się na zewnętrznych źródłach energii jest bardzo niebezpieczne dla każdego kraju, w tym także dla Polski.Dominik Kolorz przypomina przy tym, że wskazując na potrzebę budowy w Polsce elektrowni jądrowej, trzeba uwzględnić kwestię możliwości przyszłego zaopatrywania się w paliwo do niej. Z kolei stawiając między innymi na gaz skroplony, trzeba pamiętać, że przykładowo zablokowanie cieśniny z ładunkiem, również może generować problemy. Zatem w pierwszym rzędzie należy stawiać na surowce, które posiada się u siebie. W przypadku Polski chodzi o węgiel.Wiceszef KE odpowiedzialny za Zielony Ład Frans Timmermans ogłosił niedawno, że kraje planujące spalanie węgla jako alternatywy dla rosyjskiego gazu mogą to robić zgodnie z celami klimatycznymi UE.Jednak niewiele później Timmermans powiedział: „Jeśli Polska zostanie przy węglu, będzie działać przeciwko ochronie powietrza i przeciwko klimatowi. Utrudnianie odejścia od węgla nie jest, moim zdaniem, mądrym rozwiązaniem”. W opinii Timmermansa jedynym przyszłościowym źródłem energii są OZE.Dominik Kolorz przypomina, że to unijna polityka klimatyczno-energetyczna sfinansowała rosyjską inwazję na Ukrainę. - A Frans Timmermans pomiędzy jednym a drugim „łyskaczem” raz mówi jedno, a raz drugie - wskazuje Dominik Kolorz. I zaznacza, że pęd ku zielonemu zwrotowi w energetyce unijnej zapewne zostanie jeszcze przyspieszony.Jego zdaniem producenci węgla, jak również instytuty badawcze, firmy górniczego zaplecza - powinny zewrzeć szyki i wspólnie uświadomić polskiemu społeczeństwu, że to wcale nie jest tak, iż produkcja energii konwencjonalnej jest droga i brudna. - Należy się przebić z tym przesłaniem i inwestować w konwencjonalne źródła energii - stwierdza Dominik Kolorz.Czytaj także: Polska dopiero co zredukowała wydobycie węgla, który zastąpiłby surowiec z Rosji