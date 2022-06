Węgiel mocno drożeje. Rosną obawy o dostępność surowca

Bardzo mocno podrożały ostatnio sortymenty węgla kamiennego energetycznego w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) - do około 350 dolarów za tonę. Jest to naprawdę wysoki poziom.

- Z pewnością za część tego wzrostu odpowiada to, co wydarzyło się na rynkach spotowych gazu, gdzie mieliśmy w ciągu tygodnia do czynienia z około 40 proc. wzrostami cen - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Zawsze jest tak, że kiedy ceny spotowe gazu rosną, to również spotowe ceny węgla idą w górę, jako że energetyka próbuje uciekać do tańszych nośników energii. Z kolei, jeżeli chodzi o węgiel koksowy, to na rynkach zamorskich jego ceny kształtują się po około 370 dolarów za tonę. Liczba zawieranych transakcji na rynku węgla koksowego jest ostatnio mniejsza - dodaje.

Wskazuje przy tym, że zachodzą między innymi obawy co do wzrostu gospodarczego w Chinach, które wychodzą z lockdownów wolniej niż zakładano. Poza tym w Chinach miały ostatnio miejsce ulewne deszcze i podtopienia, co przełożyło się na mniejszą konsumpcję i produkcję stali, a co za tym idzie na mniejsze zapotrzebowanie na węgiel koksowy.

Jesienią może być nieciekawie

- Natomiast wysokie ceny węgla energetycznego w ARA powodują, że tańsze asortymenty węgla koksowego typu semi-soft mogą być nabywane przez energetykę w celu ich późniejszego zmieszania z miałami energetycznymi - podkreśla Jakub Szkopek.

- Każdy będzie chciał się jakoś ratować. W przypadku rynku węgla koksowego zapewne te ceny będą rosły do poziomu 400 dolarów plus, a ceny węgla energetycznego mogą wyznaczać minimalny poziom dla węgla koksowego - dodaje.

Jednocześnie wskazuje, że jeżeli chodzi o Polskę, to jest u nas gorączkowe poszukiwanie węgla. Na niektórych składach węgiel opałowy kosztuje nawet ponad 3 tys. zł za tonę. Węgla po prostu brakuje, a embargo na węgiel rosyjski powoduje, że trudno będzie tę lukę zasypać.

- Przed pandemią koronawirusa węgiel pozostawał na cenzurowanym, realizowana była polityka dekarbonizacji i nie inwestowano w przemyśle górniczym. Teraz są tego skutki w postaci braku węgla na rynkach. I jesienią może być u nas nieciekawie, bowiem nie wiadomo, czy wszyscy chętni zdołają nabyć węgiel, w tym firmy chemiczne, które także potrzebują tego surowca - zaznacza Jakub Szkopek.

