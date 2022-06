Węgiel mocno poszukiwany. Jego ceny są wysokie i szybko nie spadną

Obecnie węgiel jest pożądanym surowcem na rynkach, a jego ceny są wysokie. I wszystko wskazuje, że nadal będą się utrzymywać na wysokim poziomie. Podaż węgla nie nadąża za popytem, więc obecnie na rynku widać gorączkowe poszukiwanie „czarnego złota” .

Embargo unijne na węgiel rosyjski wchodzi w życie z początkiem sierpnia; obecnie ów węgiel jest nabywany przez różnych odbiorców, między innymi z Niemiec.

Po wejściu w życie unijnego embarga na rosyjski węgiel można się spodziewać kolejnych problemów po stronie podażowej.

Widać duże obawy co do dostępności surowca - mamy zatem do czynienia z gorączkowym poszukiwaniem węgla na rynku.

- Jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, to jest on drogi i zapewne jego wysokie ceny jeszcze będą się utrzymywać. W Polsce rodzime kopalnie sprzedają go do energetyki o wiele taniej od cen na międzynarodowym rynku - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Antoni Chęciński, analityk mBanku.

Ceny węgla są wysokie i to się szybko nie zmieni

Jednocześnie wskazuje, że z kolei ceny węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali, będą spadać. Ostatnio one rosły - z uwagi na wojnę w Ukrainie oraz z powodu ulewnych deszczy w Australii.

- Obecnie ceny węgla koksowego kształtują się na poziomie około 350 dolarów za tonę - zatem od marcowych maksimów nastąpił około 40-procentowy spadek. I nadal należy oczekiwać tendencji spadkowej również z uwagi na wysokie zapasy stali w Chinach, a ponadto przez to, że rząd Indii nałożył cła eksportowe na indyjską stal, a zatem mniej węgla koksowego oraz koksu będzie potrzeba w tym kraju - mówi Antoni Chęciński. - Wiadomo również, że Rosja sprzedaje węgiel koksowy do Chin oraz Indii po zaniżonych cenach. Jeżeli chodzi o koks: cena oscyluje tu obecnie wokół 680 dolarów za tonę. Ceny koksu będą podążały za cenami węgla wykorzystywanego do jego produkcji.

Krystian Brymora, dyrektor Wydziału Analiz Domu Maklerskiego BDM, zaznacza, że obecnie ceny węgla energetycznego kształtują się w granicach 320 dolarów za tonę, czyli ponad 50 zł/GJ. Gdyby importować ten węgiel do Polski, dochodzą jeszcze koszty jego transportu, co też nie jest teraz łatwe.

- W kraju trwają obecnie negocjacje cenowe Polskiej Grupy Górniczej z odbiorcami i mówi się o 2-3-krotnym wzroście cen do 30-50 zł/GJ - w zależności, czy odbiorca to duża grupa energetyczna, czy przemysłowa - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Krystian Brymora. - Na krajowym rynku pojawiają się nawet transakcje po 70 zł/GJ. Generalnie rzecz biorąc: ceny węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach będą uzależnione od cen paliw alternatywnych. Tutaj wpływ na poziom tych cen będzie miała na przykład dostępność elektrowni jądrowych we Francji, gdyż mniej energii z atomu przełoży się na zwiększony popyt na węgiel energetyczny.

Trzeba również pamiętać o tym, że nadal na wysokim poziomie utrzymują się ceny gazu. I sytuacja na tym rynku, a więc obawy o dostępność paliwa z Rosji, będzie także miała przełożenie na ceny węgla energetycznego.

Wysoki popyt kreuje ceny

- Unijne embargo na rosyjski węgiel wchodzi w zycie z początkiem sierpnia, a zatem obecnie węgiel z Rosji jest nabywany przez różnych odbiorców, między innymi z Niemiec - mówi Krystian Brymora. - Po wejściu w życie unijnego embarga na rosyjski węgiel można się natomiast spodziewać kolejnych problemów po stronie podażowej. Widać obawy co do dostępności surowca, obecnie mamy więc do czynienia z poszukiwaniem węgla na rynku. Wysokie ceny węgla energetycznego zapewne będą się utrzymywać do zimy - dodaje Brymora.

I wskazuje, że węgiel koksowy obecnie kosztuje w granicach 350-370 dolarów za tonę.

- Jest to zatem nadal wysoka cena, która pozwoli osiągać Jastrzębskiej Spółce Węglowej dobre wyniki. Ostatnio mieliśmy do czynienia z pewną korektą cen wyrobów stalowych - podkreśla Krystian Brymora. - Ceny stali i tak są jednak na wyższym poziomie niż były przed wybuchem wojny w Ukrainie. W przypadku węgla koksowego jest lepsza sytuacja podażowa niż w przypadku energetycznego. A jeżeli chodzi o ceny koksu, to kształtują się one teraz na poziomie około 600 dolarów za tonę - tłumaczy.

Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego, wskazuje, że ceny węgla dyktuje popyt na ten surowiec na międzynarodowym rynku.

- Ten popyt jest ogromny - podkreśla Wacław Czerkawski. - Okazuje się, że głównym nośnikiem energii elektrycznej jest właśnie węgiel, zatem ceny węgla energetycznego będą się utrzymywać na wysokim poziomie. Mógłby ten węgiel być tańszy, gdyby od lat nie prowadzono w Unii Europejskiej polityki dekarbonizacji i walki z węglem, która - jak się teraz okazuje - niczego dobrego nie przyniosła - - uważa Wacław Czerkawski.

I dodaje, że z kolei węgiel koksowy to podstawa produkcji stali, niezbędnej we współczesnej gospodarce.

- Zapotrzebowanie na węgiel koksowy powinno się utrzymywać na stabilnym poziomie. Należy zatem docenić to, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Przez to znaczenie tej spółki dla gospodarki polskiej, ale też europejskiej, jest nie do przecenienia - podsumowuje Wacław Czerkawski.

Należy tu przypomnieć, że w Polsce ostatnio jest głośno o niedoborach oraz wysokich cenach węgla opałowego na potrzeby odbiorców indywidualnych. Rada Ministrów przyjęła zatem projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Rząd zamierza chronić gospodarstwa domowe przed narastającym wzrostem cen węgla. Ma temu posłużyć specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rząd przeznaczy na pomoc dla odbiorców indywidualnych 3 mld zł.

