Węgiel może być czysty. Japonia już to testuje

Przy rządowym wsparciu japońskie firmy pracują nad uczynieniem energetyki węglowej bardziej przyjazną środowisku.

Japończycy prowadzą prace w dwóch kierunkach: rozwoju niskoemisyjnych elektrowni węglowych oraz technologii wyłapywania i składowania dwutlenku węgla (CCS, carbon capture and storage).

Sukcesy na obu polach są już na tyle duże, że myślą o ich komercjalizacji.

Są także zainteresowani sprzedażą swoich rozwiązań zagranicę, jednak póki co, przynajmniej oficjalnie, nie wskazują na kraje UE jako potencjalny rynek zbytu.

Z jednej strony Japonia stawia sobie ambitne cele klimatyczne i chce do 2050 r. stać się krajem zeroemisyjnym. W tym celu przeprasza się z elektrowniami jądrowymi i inwestuje w odnawialne źródła energii. Z drugiej strony w 2021 r. kraj ten nie podpisał układu o odejściu od energetyki węglowej, czym ściągnął na siebie krytykę innych państw wysokorozwiniętych.

Ten krok ma jednak swoje logiczne uzasadnienie - węgiel nadal odpowiada za ok. jedną trzecią japońskiego miksu energetycznego, a do tego jest względnie tani i łatwo dostępny. To także jeden z niewielu surowców, których złoża znajdują się na wyspach. Niemniej, do 2030 r. zamknięte mają zostać elektrownie węglowe sklasyfikowane jako nieefektywne.

Japonia stanęła więc przed istotnym wyzwaniem - pogodzeniem czarnego złota i ambitnych celów klimatycznych. Jednej z możliwych odpowiedzi dostarcza położona w pobliżu Hiroszimy eksperymentalna elektrownia Osaki.

Japończycy testują nowe technologie w węglowych elektrowniach

Mimo rozwoju technologicznego podstawowy sposób pozyskiwania energii w elektrowniach nie zmienił się od przeszło stu lat. Spalanie paliwa, niezależnie od tego czy to węgiel, ropa, gaz, służy wytwarzaniu pary napędzającej turbinę. Ta sama zasada obowiązuje także w elektrowniach jądrowych.

W Osaki zastosowano nowatorskie rozwiązanie. Do podgrzewanego węgla wdmuchiwany jest tlen. Powstały w ten sposób gaz napędza turbinę. Podobne próby prowadzono m.in. także w Chinach i USA, jednak bez sukcesów pozwalających na komercyjne zastosowanie. Japończykom udało się przekroczyć ten próg i osiągnąć wydajność o 15 proc. wyższą niż w klasycznych elektrowniach węglowych. W trakcie badań okazało się, że produktem ubocznym gazyfikacji węgla jest wodór, dodano więc instalację napełniania ogniw paliwowych.

CCS, czyli technologie wyłapywania i składowania węgla pomogą sprostać klimatycznym wyzwaniom

Udało się nawet zmniejszyć emisję CO₂, chociaż nadal pozostaje o połowę wyższa niż w przypadku elektrowni zasilanych gazem. Rozwiązaniem tego problemu ma być CCS, czyli technologie wyłapywania i składowania węgla. Według wyliczeń ministerstwa gospodarki, handlu i przemysłu (METI), żeby spełnić swoje cele klimatyczne Japonia musiałaby wyłapywać i składować rocznie ok. 240 mln ton dwutlenku węgla, blisko jedną czwartą krajowej emisji.

Eksperymenty w zakresie CCS prowadzi położone na Hokkaido miasto Mikasa, część niegdysiejszego japońskiego zagłębia węglowego. W ich trakcie do składowania CO₂ wykorzystano położone na głębokości 400 m chodniki nieczynnej kopalni. Wlano do nich wodę mikropęcherzykową, mieszaninę wody i dwutlenku węgla, zmieszaną z substancją podobną do błota. Wyniki prób są zachęcające, a władze Mikasy chcą iść o krok dalej i wykorzystać składowany CO₂ do produkcji wodoru.

W podobnym kierunku chce iść miasto Kashiwazaki w środkowej Japonii. Tamtejsze władze chcą składować dwutlenek węgla powstały w trakcie produkcji wodoru i amoniaku z gazu ziemnego.

Koszty i brak regulacji stoją na przeszkodzie w komercjalizacji nowych technologii

Zarówno CCS jak i rozwiązania zastosowane w Osaki napotykają szereg wyzwań. Pierwszym jest obniżenie kosztów, drugim wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych. Te ostatnie trzeba tworzyć od podstaw, bowiem działalność tego typu nie była do tej pory przez prawodawców w ogóle uwzględniana. METI zadeklarowało rozpoczęcie jeszcze w styczniu prac nad mapą drogową propagowania CSS i wprowadzenie do wiosny przyszłego roku odpowiednich przepisów prawnych. Natomiast do roku 2030 partnerstwo publiczno-prywatne ma doprowadzić do wdrożenia CSS do praktycznego użytku.

Japończycy są zainteresowani sprzedażą swoich rozwiązań zagranicę, jednak póki co, przynajmniej oficjalnie, nie wskazują na kraje UE jako potencjalny rynek zbytu. Wśród klientów wymieniana jest natomiast Azja Południowo-Wschodnia. Przyczyna takiego stawiania sprawy jest prozaiczna i niezwiązana z unijną polityką - tamtejsze elektrownie węglowe są nowsze, a przez to bardziej podatne na modernizacje niż te z Europy.

