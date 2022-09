Węgiel nadal bardzo drogi. Szybko się to nie zmieni

Ceny węgla energetycznego w Europie wynoszą obecnie około 310-320 dolarów za tonę. Prawdopodobnie te ceny utrzymają się w kolejnych tygodniach na zbliżonym poziomie.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Wszystko drożeje, a kopalnie zużywają mnóstwo stali i innych surowców. Ma to wpływ na ceny węgla.

Produkcja kopalń należących do Skarbu Państwa może być w tym roku niższa o około 500 tysięcy ton.

W UE te ceny nadal szaleją, bo energia z węgla jest najpewniejsza.

Produkcja kopalń należących do Skarbu Państwa może być w tym roku niższa o około 500 tysięcy ton

- Jeżeli chodzi o rynek węgla energetycznego, to jego ceny w Europie wynoszą obecnie około 310-320 dolarów za tonę. I prawdopodobnie te ceny utrzymają się w kolejnych tygodniach na zbliżonym poziomie - mówi portalowi WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - Im bliżej zimy, tym bardziej wszyscy czekają na surowiec, który zamówili. Wiadomo, że jeżeli chodzi o polski rynek, to ostatnio kopalnia Bogdanka oszacowała wolumen węgla, którego może nie być w stanie dostarczyć do końca 2022 roku spółkom z grupy Enea na ok. 1,44 mln ton.

W Bogdance bowiem doszło ostatnio do zaciśnięcia nowej ściany wydobywczej. W górnictwie tego typu sytuacje niestety się zdarzają. Ze względu na to Enea jest zmuszona szukać surowca na zewnątrz, posiłkując się importem.

- Podobna sytuacja ma miejsce w Grupie Azoty - wskazuje Jakub Szkopek. - Produkcja kopalń należących do Skarbu Państwa może być w tym roku niższa o około 500 tysięcy ton. Warto zwrócić uwagę, że przedstawiane jeszcze w pierwszej połowie roku plany mówiły o ponad 1 mln ton wydobycia w 2022 roku. W przypadku węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali obecnie mamy ceny na poziomie około 250-260 dolarów za tonę węgla australijskiego. Natomiast z Chin płyną sygnały, że tam w trzecim kwartale chcą znacznie rozruszać inwestycje. Na przykład firma Evergrande z sektora nieruchomościowego odmraża swoje projekty - dodaje Jakub Szkopek.

Ożywienie na chińskim rynku może się przełożyć na wzrost zapotrzebowania na stal, a co za tym idzie na węgiel koksowy. Z drugiej strony w przypadku amerykańskich spółek stalowych widać spadek zamówień. Można się więc spodziewać, że przez najbliższe tygodnie cena tony węgla koksowego będzie się utrzymywać na poziomie około 250 dolarów.

Obecnie jesteśmy w okresie, w którym panuje olbrzymi popyt na węgiel

- Zawsze ten węgiel był potrzebny, jednak jakby tego nie dostrzegano, bowiem posiłkowano się importem - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. - Od dawna podkreślałem, że jeżeli naszego węgla zabraknie, to ten sprowadzany z zagranicy będzie o wiele droższy. I tak właśnie jest. Poza tym wszystko drożeje, a kopalnie zużywają mnóstwo stali i innych surowców. Ma to wpływ na ceny węgla. W UE te ceny nadal szaleją, bo energia z węgla jest najpewniejsza. A ci, którzy stawiali głównie na OZE, mają teraz problemy - dodaje Wacław Czerkawski.

Jeżeli węgla będzie brakować, to ludzie będą pewnie spalać wszystko, co się tylko da, aby się dogrzać. Zwłaszcza przy galopującej inflacji oraz poszerzającym się ubóstwie energetycznym w Polsce, związanym z inflacją, za którą nijak nie nadąża podnoszenie się dochodów obywateli.

Zobacz nasze nowe ustalenia. W każdym województwie powstanie hurtownia węgla. Prezes zdradza nam plany...