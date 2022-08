Węgiel nadal jest bardzo drogi i prędko nie stanieje

Ostatnio ceny węgla energetycznego nieco spadły. Kilka tygodni temu oscylowały wokół 350 dol. za tonę; obecnie kształtują się na poziomie ok. 300 dol. To nadal drogo. Co charakterystyczne dla obecnej sytuacji: widać znaczną rozbieżność między spotowymi cenami węgla energetycznego i węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali.

Ceny węgla kamiennego pozostają na wysokim poziomie. Rośnie presja na węglowym rynku, odbiorcy chcą się bowiem zabezpieczyć przed sezonem jesienno-zimowym. A w realiach embarga na węgiel rosyjski mogą być problemy z dostępnością surowca na rynkach.

To, co charakterystyczne i specyficzne dla obecnej sytuacji: fakt, iż węgiel energetyczny odnotowuje teraz wyższe ceny i jednak góruje nad cenami węgla koksowego pożytkowanego w produkcji stali.

Co dalej? Węgiel energetyczny może być nadal bardzo drogi, z kolei ceny węgla koksowego mogą pozostawać w trendzie spadkowym.

- Obecnie w Australii ceny węgla energetycznego oscylują wokół 370 dolarów za tonę, a węgla koksowego - 215-225 dolarów za tonę - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities. - I chodzi tu o wysokogatunkowy węgiel koksowy. Dlaczego? Przez ostatnie 2-3 miesiące nastroje w gospodarce nie były najlepsze. W Chinach w kwietniu i maju obserwowaliśmy lockdowny. Huty tam jednak działały, nagromadzono zatem duże zapasy stali

Ponadto ostatnia fala upałów w Chinach przełożyła się na spowolnienie realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz na spadek zapotrzebowania na stal, a co za tym idzie - na węgiel koksowy. Poza tym ostatnio Chiny oraz Indie nabywały tańszy węgiel koksowy z Rosji.

Przykładowo: Kraj Środka kupił 4,72 mln ton węgla rosyjskiego w czerwcu oraz 4,57 mln ton w maju, wobec 3,12 mln w styczniu i 2,61 mln w lutym – czyli przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Z kolei węgiel energetyczny jest dzisiaj w cenie. Pojawiają się sygnały, że część kopalń w Australii próbuje wydobywać więcej węgla energetycznego. Europejscy klienci zaczęli sprowadzać ten surowiec energetyczny z Australii czy z Afryki - w miejsce węgla rosyjskiego (od 10 sierpnia w Unii Europejskiej obowiązuje embargo na węgiel rosyjski).

- Widać jednak problem logistyczny, żeby przetransportować ten węgiel w głąb Europy. Na Renie jest niski poziom wody, w Polsce zaś klinuje się kolej - wskazuje Jakub Szkopek. - A trzeba pamiętać, że porty bałtyckie muszą obsłużyć nie tylko nasz kraj, ponieważ ten węgiel jest też transportowany do innych państw, w tym do Czech. W Europie nasila się teraz zamiar odbudowy zapasów węgla przed zimą. Tym bardziej, że są obawy związane z możliwymi niedoborami gazu - podkreśla Jakub Szkopek.

W Niemczech firmy chemiczne starają się zabezpieczyć sobie węgiel, wiedzą bowiem, że gdyby gazu zabrakło, to właśnie one ucierpią w pierwszej kolejności... Problemy z dostępnością węgla są naprawdę nadal duże.

- I generalnie do końca tego roku ceny w spocie utrzymają się pewnie na poziomie powyżej 300 dolarów za tonę. Należy też pamiętać o zmiennej i napiętej sytuacji na rynku ropy - przypomina Jakub Szkopek. - Gdyby w USA wystąpiły cyklony i huragany, to znowu może nastąpić powrót do ceny około 120 dolarów za baryłkę. Zatem wydaje się, że ceny węgla pozostaną wysokie. W Polsce w energetyce i ciepłownictwie węgla raczej nie powinno zabraknąć, ale odbiorcy przemysłowi mogą już mieć problem z dostępnością węgla.

Ceny węgla na składach pozostają w Polsce wysokie - odzwierciedlają ceny rynkowe. A dochodzi przecież kwestia transportu i przesiania importowanego węgla.

- Obecnie na rynku krajowym ceny węgla do elektrociepłowni kształtują się na poziomie powyżej 20 zł za gigadżul, co w aktualnych realiach rynkowych i tak jest dobrą ceną, bo alternatywą jest sprowadzanie drogiego węgla z importu - zaznacza Jakub Szkopek. - Z kolei cena dla energetyki zawodowej to teraz około 16 zł za gigadżul, gdy ceny w portach ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) to około 65 zł za gigadżul. Mamy tu do czynienia z gigantyczną rozbieżnością... Tyle że ceny węgla dla energetyki zawodowej to także kwestia mocno polityczna, wiąże się bowiem z wysokością rachunków za energię elektryczną - podkreśla Jakub Szkopek.

Jarosław Zagórowski, były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przyznaje, że tak znaczący wzrost cen węgla energetycznego mógł być dla wielu zaskoczeniem. Złożyło się nań kilka przyczyn, w tym inwazja Rosji na Ukrainę i embargo na rosyjski węgiel. Także ceny ropy i gazu mają wpływ na poziom cen węgla.

Najbliższe perspektywy lepsze dla energetycznego niż koksowego

- Szykujące się spowolnienie gospodarcze na świecie może się przekładać na dalsze spadki cen węgla koksowego - przewiduje Jarosław Zagórowski w rozmowie z portalem WNP.PL. - Także u nas widać spowolnienie w sektorze budowlanym. A stal konsumuje głównie budownictwo infrastrukturalne i mieszkaniowe oraz przemysł. Zatem ceny węgla koksowego mogą nadal odnotowywać trend spadkowy - zaznacza Jarosław Zagórowski.

O ile dotychczas węgiel z krajów takich, jak RPA, Indonezja i Australia, był naturalnym "rezerwuarem" dla europejskiej energetyki w sytuacjach konieczności zaspokojenia pewnej części popytu, o tyle w świetle zagrażającego Europie kryzysu energetycznego pojawiają się takie alternatywy, jak Tanzania, Kazachstan czy Nigeria.

Węgiel pochodzący z tych krajów już od dawna pozostaje w obrocie handlowym, jednakże jego eksport i stosowanie na szerszą skalę muszą zostać bardziej rozpoznane - z uwagi na różnice w jakości czy wielkości możliwych wolumenów przeznaczonych na eksport.

Perspektywa znacznego ograniczenia podaży surowca rosyjskiego z powodu embarga oraz rosnące obawy o dostępność surowca z innych kierunków skłoniły resort energii w Indonezji do deklaracji przyrostu produkcji na potrzeby krajów, które rezygnują z dostaw węgla z Rosji. Przy czym Moskwa nie ma problemów ze sprzedażą węgla, ponieważ zwiększyła eksport, między innymi na rynek indyjski oraz chiński.

Czytaj więcej na ten temat: Węgiel z Rosji wartkim strumieniem płynie do Indii. W Europie węgiel ma zyskać na znaczeniu