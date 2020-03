Węgiel nie zniknie z gospodarki. W Azji przyjmą go z otwartymi rękami

Międzynarodowa Agencja Energii wskazuje, że pomimo ubiegłorocznego spadku światowego popytu na węgiel, do 2024 roku powinien on pozostać na stabilnym poziomie zbliżonym do wielkości z roku 2018. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to popyt na węgiel ma w niej spadać w tym czasie co roku o 5 proc. W 2018 roku z węgla wyprodukowano 38 proc. energii na świecie i utrzymał on wówczas jako surowiec pierwszą na świecie pozycję wśród surowców energetycznych. Przede wszystkim z uwagi na rozwój gospodarczy w Chinach, Indiach i innych państwach Azji. To właśnie kraje azjatyckie będą w kolejnych latach napędzać węglowy rynek. W UE będzie się odchodzić od węgla. Także w USA węgiel będzie wypychany z rynku - przez gaz.

Konsumpcja robi swoje

Później tendencje spadkowe uległy odwróceniu: w latach 2000-2013 światowe zapotrzebowanie na węgiel wzrosło o 75 proc. - więcej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dziewięciu dekad. - Przyrost popytu o podobnym charakterze nie jest prognozowany w najbliższym czasie, nie należy jednak oczekiwać gwałtownego spadku światowego zapotrzebowania na węgiel, tak jak wieszczono pod koniec lat 90. - oceniają eksperci MAE.Indie i Azja Południowo-Wschodnia stawiają na rozwój gospodarki w oparciu o węgiel. Analitycy szacują, że choć do 2024 r. produkcja energii elektrycznej z wiatru w Indiach podwoi się, a w przypadku energii ze źródeł fotowoltaicznych wzrośnie aż czterokrotnie, Indie będą zwiększały produkcję prądu z węgla o 4,6 proc. rocznie, natomiast w Azji Południowo-Wschodniej popyt na węgiel będzie co roku rósł o ok. 5 proc. - przede wszystkim w Wietnamie i w Indonezji.W Chinach, będących największym producentem i konsumentem węgla na świecie, popyt na surowiec osiągnie szczytowy poziom w 2022 roku. Produkcja energii elektrycznej z węgla do 2024 r. ma tam rosnąć, choć wolniej niż dotąd. Według prognoz, udział tego surowca w produkcji prądu spadnie z 67 do 59 proc. Czy faktycznie tak będzie - zdecyduje polityka chińskiego rządu m.in. w zakresie OZE, kwestii dotyczących jakości powietrza oraz rozwoju energetyki jądrowej.Analitycy spodziewają się postępującego spadku zużycia węgla w Europie i Stanach Zjednoczonych. W UE wpływa na to m.in. wzrost notowań emisji dwutlenku węgla, planowana transformacja energetyczna i rozwój produkcji energii elektrycznej z OZE. W USA węgiel przegrywa z gazem z łupków.- MAE szacuje, że w nadchodzących latach węgiel częściowo odzyska konkurencyjność, niemniej jednak zamykanie kolejnych elektrowni węglowych na obszarze Unii i wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE spowoduje, iż do 2024 roku w każdym kolejnym roku popyt na węgiel w UE będzie spadał o 5 proc. - wskazał Carlos Fernandez Alvarez.Z kolei w USA przyszłość sektora górniczego zależy m.in. od dalszego rozwoju sektora gazu łupkowego. - Wysoki poziom podaży gazu ziemnego na rynku wewnętrznym wraz z przyjętymi przez poszczególne stany politykami ochrony środowiska przyczynią się do spadku popytu na węgiel rzędu 4 proc. rocznie do 2024 r. - czytamy w raporcie Agencji. Udział produkcji energii z węgla, który w 2007 r. osiągnął w USA 50 proc., ma spaść do 21 proc. w 2024 r.W międzynarodowym handlu węglem spodziewany jest zwrot ku regionowi Azji i Pacyfiku. Eksporterzy węgla z regionu Południowo-Wschodniego Pacyfiku będą mieli w przyszłości zapewnione rynki zbytu na surowiec, z kolei w regionie Atlantyku obecni eksporterzy - USA i Kolumbia - z uwagi na kurczące się zapotrzebowanie na rynku europejskim, odczują dekoniunkturę w popycie na eksportowany przez siebie surowiec.- Australia i RPA utrzymają obecny poziom eksportu węgla na rynki zagraniczne, natomiast Rosja będzie sukcesywnie przekierowywać swoją produkcję również na rynki azjatyckie - ocenia MAE. Alvarez przypomniał, że w przypadku Niemiec i Polski węgiel pozostaje znaczącym surowcem. W Polsce ważne są też miejsca pracy generowane przez sektor węglowy.Globalnie produkcja i zużycie węgla jako taniego paliwa i podstawy rozwoju gospodarczego będzie utrzymywać się na stałym poziomie 7 mld ton rocznie. Wyjątkiem jest Unia Europejska, gdzie mamy do czynienia z rugowaniem węgla z miksu energetycznego. Szansą na obronę węgla kamiennego jako nośnika energetycznego mogą być zaawansowane technologie jego wykorzystania, związane na przykład ze zgazowaniem.- Raport MAE pokazuje przesuwanie się przemysłu węglowego z Europy do krajów azjatyckich, w tym Chin, Indii, czy Indonezji, co wiąże się głównie ze wzrostem populacji i znaczącym rozwojem gospodarczym przewidywanym w tamtym rejonie świata - wskazał prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej a zarazem prezydent Euracoal Tomasz Rogala.I zaznaczył, że obrona węgla w Europie, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie polegała na wdrażaniu nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii korzystania z tego paliwa. Chodziło o to, żeby technologie węglowe podnieść na wyższy poziom.- To są m.in. technologie carbon capture and storage, czyli magazynowania dwutlenku węgla, które są już technologiami dojrzałymi w Kanadzie czy USA, a których niestety w Europie nie dało się wdrożyć - zaznaczył prezes Rogala.Mówiąc o perspektywach węgla, należy także mieć na uwadze technologie jego zgazowania, zarówno na potrzeby energetyczne, jak i chemiczne.- Gazyfikowanie węgla to drugi element, który został w raporcie MAE zasygnalizowany, zwłaszcza w przewidywaniach jeżeli chodzi o Chiny. Pytanie, czy nam uda się z tego trendu skorzystać, wyciągnąć z tego wnioski - mówił Tomasz Rogala.Wskazał również, że istotna jest kwestia konsumpcji. Wiele dóbr jest produkowanych w krajach azjatyckich. W 2018 r. ujemny bilans handlowy Unii Europejskiej z Chinami był najwyższy w historii i osiągnął poziom 185 mld euro. Oznacza to transfer środków w tak ogromnej wysokości poza gospodarkę Unii Europejskiej. Polityka klimatyczna dotyczy całego świata, a wycofywaniu się krajów uprzemysłowionych Europy z konsumpcji i produkcji węgla towarzyszy boom na rynku węgla w krajach Azji. I ten trend będzie podtrzymany w kolejnych latach.Czytaj też: Węgiel jeszcze długo będzie nam potrzebny