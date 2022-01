Węgiel okazuje się być lepszy od gazu. Z rynku płyną nowe dane

Kolejna fala pandemii COVID-19 i obawy co do szybkiego rozprzestrzeniania się wariantu Omikron, mocno wpłynęły na nastroje uczestników międzynarodowego ryku węgla w grudniu 2021 r. Ponadto nadchodzące obchody Świąt Nowego Roku w Chinach, których początek przypada na 31 stycznia również sprzyjały słabszym perspektywom eksportu, szczególnie w obszarze rynku Azji-Pacyfiku. Sezonowe zwyczaje zakupowe Chin nadal pośrednio wpływają na ceny australijskiego surowca, mimo nieformalnego zakazu importu z Australii obowiązującego od zeszłego roku.

Węgiel lepszy niż gaz

Cena spotowa węgla energetycznego w porcie Qinhuangdao w północnych Chinach nie spadła tak bardzo jak cena kontraktu terminowego, osiągając 10 grudnia cenę 1 090 juanów za tonę, ale jest to spadek o 57 proc. w porównaniu z rekordową ceną 2 545 juanów z 19 października.Kontrakty terminowe na węgiel w Chinach powróciły do poziomów tylko nieznacznie wyższych niż ich długookresowa średnia, natomiast indeks australijski FOB NEWC pozostał na wysokim poziomie. Tygodniowy indeks NEWC na dzień 31 grudnia osiągnął poziom 165,86 dol/t, przy średnich tygodniowych z całego miesiąca oscylujących na poziomie od 157,65 dol/t do 186,24 dol/t.Wysokie ceny węgla transportowanego drogą morską mogą zacząć wpływać na wysokość wolumenu wysyłanego węgla, co z kolei może wskazywać na utratę dynamiki zarówno w Indonezji, jak i Australii, a zatem dwóch największych eksporterów węgla na świecie.Eksport wszystkich gatunków węgla z Indonezji wyniósł 31,59 mln ton w listopadzie, co oznacza spadek z 36,76 mln ton w październiku i jest najniższym wynikiem od kwietnia. Z kolei Australia wyeksportowała 28,54 mln ton w listopadzie, wobec 30,85 mln ton w październiku, co jest najsłabszym wynikiem od marca.Silny popyt na węgiel energetyczny transportowany drogą morską utrzyma ceny na wysokim poziomie na początku 2022 roku. Dotychczas mocno ograniczona podaż i silny popyt ze strony krajów Azji-Pacyfiku, będą sprzyjały wzrostom cen. Z kolei w dłuższej perspektywie należy się spodziewać niższego popytu na węgiel energetyczny w związku z dużymi inwestycjami w obszarze efektywności energetycznej.Natomiast sytuacja w rynku dostaw fizycznych Europie Zachodniej w grudniu sprzyjała perspektywom silnego popytu na energię z węgla w tym obszarze. Czynniki jak spadek cen gazu, możliwość szybkiego przestawiania się na inne paliwa oraz korzystne marże generacji w przypadku produkcji energii z węgla, faworyzowały węgiel w stosunku do paliwa gazowego.Jak przypomina katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, zapasy gazu w Europie pod koniec miesiąca pozostawały znacznie niżej poziomów sezonowych, co stanowi ryzyko dla ich cen. Całkowity ich poziom w Belgii, Danii, Francji, Niemczech i Holandii wyniósł 263,9 TWh na dzień 29 grudnia, a więc znacznie poniżej trzyletniej średniej wynoszącej 411,1 TWh w tym samym okresie.Rosyjski państwowy koncern Gazprom spodziewa się, że jego europejskie zapasy gazu wyniosą ok. 1 mld m3 na początku 2022 roku., wobec 5,7 mld m3 na początku 2021 roku i 11,7 mld m3 w 2020 roku.Mimo spadku cen gazu, produkcja energii z węgla w Niemczech oferując korzystniejsze marże niż w przypadku energii z gazu, pozostawała najlepszą opcją dla energetyki. Na dzień 30 grudnia 2021 roku miesięczna marża elektrowni węglowej o sprawności 40 proc. uwzględniająca koszt emisji CO2 wyniosła 114,17 euro/MWh, wobec analogicznej marży w przypadku jednostki gazowej o sprawności 55 proc., która wyniosła 36,04 euro/MWh.Niemniej nagły spadek cen gazu w ostatnim tygodniu 2021 roku zmniejszył przewagę pomiędzy jednostkami węglowymi a gazowymi do 78,13 euro/MWh z 148,04 euro/MWh odnotowanym w trzecim tygodniu grudnia. W perspektywie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku to węgiel pozostaje najlepszą opcją dla energetyki niemieckiej.Zobacz także: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa ostrzega premiera przez zagrożeniem