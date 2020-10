Węgiel opałowy sprzedaje się kiepsko

Październik, a na składach węgla zastój. Sprzedawcy liczą na pierwsze przymrozki, kiedy to sprzedaż powinna nabrać tempa. Nadchodzący sezon grzewczy zapewne będzie podobny do ubiegłego. Stopniowe odchodzenie indywidualnych odbiorców od węgla to m.in. efekt uchwał antysmogowych.

Import – także w przypadku węgla opałowego – to już znaczące zjawisko na polskim rynku. S urowiec z importu pokrywa około połowy zapotrzebowania.

Węgiel opałowy jest zdaniem sprzedawców rugowany m.in. przez uchwały antysmogowe. Firm i składów będzie ubywać.

Nie wiadomo jednak, jaka część odbiorców rezygnujących z "kopciuchów" przejdzie na czystsze gatunki węgla, a jaka na inne paliwa. Coraz większą popularnością cieszą się ekogroszki.