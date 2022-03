Węgiel podrożał o ponad 30 proc. W jeden dzień

Węgiel w portach ARA 3 marca kosztował 261,95 dolara za tonę - to o 31 proc. więcej niż wczoraj. Taki wzrost cen to m.in. efekt spodziewanych sankcji na import węgla z Rosji.

Optymizm na GPW

Na drożejącym węglu korzystają polskie giełdowe spółki: Bogdanka i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Tylko 2 marca 2022 r. indeks WIG-Górnictwo zyskał 10 proc., akcje JSW podrożały o 31 proc., do 70 zł, Bogdanki o 30 proc., do 52 zł.Głównym czynnikiem wzrostu jest wojna na Ukrainie i ograniczanie udziału Rosji w europejskim rynku energetycznym.- Ostatnie silne wzrosty na górniczych i energetycznych spółkach to konsekwencja tego co się dzieje na rynku surowców od momentu wybuchu wojny, czyli panika i wysokie wzrosty cen gazu i ropy. Rynek jest też chciwy i o tym należy pamiętać analizując te wzrosty. Inwestorzy szukają sektorów, które mogą skorzystać na wojnie, w obliczu drożejących surowców energetycznych jest to np. górnictwo - powiedział WNP.PL Krystian Brymora, analityk Domu Maklerskiego BDM.Wskazał, że Europa produkuje 56 mln ton węgla, z czego za 96 proc. produkcji odpowiada Polska.- Na unijnym poletku jesteśmy potentatem, wszelkie wezwania do nałożenia embarga na węgiel rosyjski są kołem zamachowym wzrostów kursów spółek górniczych i energetycznych - wskazuje analityk.