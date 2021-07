Węgiel posłuży do... dekarbonizacji. Oto świeże pomysły na energetykę w Polsce

Wodór z węgla? Japonia chce na nim dekarbonizować energetykę. Niedawno ruszył projekt pilotażowy w Australii. Zaangażowane w ten projekt Kawasaki kusiło podobnymi możliwościami polskich posłów. Są plusy i minusy.

W Polsce można to zrobić

Magazynowanie CO2 to techniczne wyzwanie

Według Nurettina Tekina w Polsce należałoby wybrać centralny system zgazowania węgla w kilku dużych ośrodkach, a do tego postawić na małe kotły kogeneracyjne, wytwarzające energię elektryczną i ciepło, które mogą być opalane wodorem, gazem ziemnym lub mieszanką tych gazów w dowolnej proporcji. Mogą mieć moc od 10 do 100 MW.Poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący zespołu stwierdził, że w tym wypadku moglibyśmy skorzystać z renty zapóźnienia i przeskoczyć pewne etapy w unowocześnianiu energetyki, pomijając etap instalacji opalanych tylko gazem ziemnym.Oczywiście cały czas mowa o tzw. szarym wodorze, powstającym z węgla, a więc skazanym na emisję CO2 w czasie produkcji. Sposobem na „zazielenienie” wodoru jest wykorzystanie technologii CCS, wyłapywania i magazynowania CO2. Tu niestety w lepszej sytuacji są Australijczycy, którzy mogą magazynować go pod dnem morskim, w przestrzeniach, z których wydobyto już gaz czy ropę naftową. Dwutlenek węgla przechowuje się zwykle 1-3 km pod poziomem morza, ponieważ panujące tam ciśnienie powoduje, że skompresowany CO2 przypomina ciecz i nie przedostaje się przez skały (oczywiście nadają się do tego tylko przestrzenie w pewnych rodzajach skał), a po drugie zmniejsza swoją objętość 277 razy.W Polsce wyeksploatowane kopalnie, gdzie kiedyś chciano magazynować CO2 są zbyt płytko, średnio na głębokości ok 800 m, natomiast możliwości głębszego przechowywania wodoru w nieeksploatowanych pokładach węgla kamiennego nie są jeszcze do końca zbadane.Kwestie wyłapywania i magazynowania CO2 stają się jednak coraz bardziej atrakcyjne wraz z ciągłym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, a wraz z tym karami, jakie trzeba będzie płacić za emisje z energetyki węglowej.Kawasaki pracuje zresztą także nad technologią wyłapywania CO2 z dymów tradycyjnych elektrowni węglowych. Wkrótce testy tego typu instalacji ruszą w elektrowni w Kioto.Po prezentacji dyskusja była niezbyt długa i prowadzona głównie przez gości, a nie samych parlamentarzystów. Trudno więc powiedzieć, na ile posłom przypadły do gustu przedstawione rozwiązania.