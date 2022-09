Węgiel? Przepłacamy za wszystko, co jest sprowadzane

Za chwilę będziemy mieli nadmiar węgla, tylko że w tych najsłabszych sortymentach - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Grzesik z Solidarności.

Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność wskazuje, że niestety uzależniliśmy się w trakcie ostatnich lat od rosyjskich źródeł energii.

Chodzi o gaz czy węgiel, pomimo tego że dysponujemy własnym zasobem naszego bogactwa narodowego, jakim jest węgiel.

Według Grzesika powinno się postawić w Polsce na inwestycje w rodzimym górnictwie.

Zobacz cały wywiad z Jarosławem Grzesikiem, przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność:

Mamy pod dostatkiem zarówno węgla kamiennego, jak i węgla brunatnego i powinniśmy z tego korzystać

- Sytuacja jest bardzo zła, bowiem w tym momencie, w którym się znaleźliśmy - potężnego kryzysu politycznego, gospodarczego i energetycznego - polski rząd w mojej ocenie powinien w sposób szybki podjąć strategiczne, polityczne decyzje polegające na tym, aby oprzeć nasze bezpieczeństwo i naszą suwerenność energetyczną na naszym rodzimym nośniku energii - podkreśla w rozmowie z Kanałem Gospodarczym portalu WNP.PL Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

- Mamy pod dostatkiem zarówno węgla kamiennego, jak i węgla brunatnego. I powinniśmy z tego korzystać - dodaje.

Wskazuje przy tym, że niestety uzależniliśmy się od rosyjskich źródeł energii.

- Takich jak gaz czy węgiel, pomimo tego że dysponujemy własnym zasobem naszego bogactwa narodowego, jakim jest węgiel - zaznacza Grzesik.

- Takie łatanie dziur, na szybko, nie dość, że powoduje złą sytuację społeczną, czyli wyprowadzamy nasze miejsca pracy do Ameryki Południowej, do Afryki czy Azji, zamiast zatrudniać naszych pracowników w naszych podmiotach, co jeszcze oznacza, że w dodatku sprowadzamy ten węgiel po horrendalnie wysokich cenach. Przepłacamy za wszystko, co jest sprowadzane, czyli niesort - twierdzi.

Grzesik przypomina, że u nas brakuje węgla na rynku, ale chodzi o sortymenty grube.

- A sprowadza się wszystko, jak leci. I prawdopodobnie będziemy mieli nadmiar drogiego węgla na rynku - mówi Jarosław Grzesik. - Wszystkie te sortymenty, które nie zostaną rozprowadzone wśród odbiorców indywidualnych, czy w ciepłowniach, czy też w tych małych zakładach zużywających na przykład ekogroszek - gdzieś tam będą zalegały. Dzisiaj mamy niedobór węgla, za chwilę będziemy mieli nadmiar węgla, tylko że w tych najsłabszych sortymentach, o tej najsłabszej jakości. I za chwilę znowu polscy producenci węgla zderzą się z problemem ulokowania na rynku naszego rodzimego produktu.

Powinniśmy polskiemu społeczeństwu pomóc i ulżyć w obliczu zbliżającej sie jesieni i zimy

- Jeżeli nie oprzemy się w przyszłości na naszym węglu, to w dalszym ciągu będziemy uzależnieni - wszystko jedno od kogo. Chcemy się uniezależnić od Rosji, ale uzależnimy się od również mało stabilnych politycznie krajów. Przecież poza USA i Australią większość krajów produkujących węgiel jest mało stabilnych politycznie - mówi Jarosław Grzesik.

- Z racjonalnego punktu widzenia powinniśmy podjąć decyzje, aby inwestować w rodzime złoża i budować nowe kopalnie. I żeby te kopalnie, które już funkcjonują, również mogły zainwestować, by sięgnąć po nowe złoża i nowe pokłady - dodaje.

Pytamy zatem Jarosława Grzesika, czy dostrzega wolę rządu, by realizować program inwestycyjny w polskim górnictwie. Zważywszy na to, że odrzucenia pakietu Fit for 55, obligującego kraje UE do olbrzymich zmian nie tylko w energetyce, domaga się Solidarna Polska, której liderem jest Zbigniew Ziobro.

- Niestety prawda jest taka, że rzeczywiście polski rząd zgodził się na wszystkie dotychczasowe korekty polityki klimatycznej prowadzone przez KE, włącznie z ostatnimi bardzo szkodliwymi dla polskiej i europejskiej gospodarki rozwiązaniami, jakie niesie pakiet Fit for 55 - zaznacza Grzesik. - No i niestety nie ma woli ze strony premiera, żeby takie inwestycje w szybkim tempie zaistniały. Pan premier oczywiście zasłania się po raz kolejny Unią Europejską.

I zaznacza, że przecież Polska jest w Unii Europejskiej i jest w gronie największych krajów Wspólnoty.

- Powinniśmy zadbać o nasz interes społeczny i polityczny. Powinniśmy polskiemu społeczeństwu pomóc i ulżyć. Czeka nas jesień, zima - mówi Grzesik. - To będzie pierwsza zima w tym kryzysie, ale przecież kolejne zimy przed nami - zaznacza Jarosław Grzesik.