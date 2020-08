Węgiel, ruda i węglowodory nadal jednym z filarów polskiej gospodarki

Choć szczyt swojego wpływu na gospodarkę w Europie i w Polsce górnictwo ma już zapewne za sobą, to wielu zapomina o tym, że wciąż jest ono jednym z filarów zwłaszcza polskiej gospodarki, stanowiąc piątą największa jej branżę, odpowiedzialną za powstanie 5,1 proc. PKB (dane na podstawie GUS za rok 2018) - komentuje dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH).

Ważny sponsor sportu

Odpowiedzialni społecznie

- Powyższe w klarowny i bezpośredni sposób przenosi się na ranking najbogatszych gmin w Polsce. Licząc tzw. wskaźnik G na rok 2018, wśród ośmiu najbogatszych gmin aż cztery były gminami górniczymi, z gminą Kleszczów na czele. Ta kwestia odzwierciedla się również w górniczych pensjach. To z tego powodu Jastrzębie Zdrój i Jaworzno, a więc górnicze miasta, uplasowały się odpowiednio na pierwszym i trzecim miejscu w rankingu miast o najwyższych zarobkach w naszym kraju, zaś Lubin - inne górnicze miasto, posiada najwyższe w Polsce nagromadzenie sklepów na 1m2. Nie możemy o tym zapominać - podkreśla Paweł Bogacz.- To przemysł górniczy zbudował wiele osiedli, szkół, szpitali, stadionów i innych obiektów. W ramach swych działań CSRowych funkcje te są do dziś niezwykle ważne w pracach firm górniczych, wspierających społeczności lokalne nie tylko w postaci podatków. Angażują się one bowiem w niezwykle mocny sposób w wiele dziedzin naszego życia: sport, kulturę, naukę, ekologię i ochronę środowiska - zaznacza Paweł Bogacz.I podaje przekłady. Jeśli popatrzeć na Ekstraklasę, a więc najwyższą klasę rozgrywkową piłki nożnej w naszym kraju, to zauważymy, że sponsorami strategicznymi aż czterech są przedsiębiorstwa górnicze. To m.in. Górnik Zabrze (sponsorowanego przez PGG), czy też Zagłębie Lubin (którego wręcz właścicielem jest KGHM).Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych popularnych w Polsce sportów drużynowych, jak siatkówka, czy też piłka ręczna - z PGE Skrą Bełchatów, Jastrzębskim Węglem, czy też Orlen Wisłą Płock na czele.Paweł Bogacz zwraca także uwagę na wysokie miejsce przedsiębiorstw górniczych w indeksach odpowiedzialności społecznej, które funkcjonują w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnim wydaniu Respect Indexu, za rok 2019, spółki górnicze stanowiły bez mała 30 proc. występujących w nim spółek. Podobnie sytuacja ma się w nowym indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie - WIG-ESG.