Węgiel schodzi na pniu. Strona się wiesza, sklep bije rekordy

Nowe udogodnienia dla klientów i rekordowa ilość transakcji oraz węgla skierowanego do sprzedaży to efekt sesji zakupowej z 16 sierpnia br. w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Zainteresowanie kupnem węgla jest tak duże, że momentami strona internetowa wiesza się, nie wytrzymując ruchu.

Powszechnie dostępny sklep internetowy PGG pozostanie dominującym kanałem sprzedaży węgla opałowego dla gospodarstw domowych.

Spółka zaznacza, że system sprzedaży w PGG będzie nadal doskonalony i rozbudowywany, aby obsłużyć jak najwięcej mieszkańców kraju zainteresowanych nabyciem opału po atrakcyjnej cenie producenta.

Do tej pory w celu przyspieszenia obsługi klientów w sklepie PGG dokonano m. in. modyfikacji infrastruktury serwerowej oraz optymalizacji kodu, tak aby w krótszym czasie obsłużyć kilkakrotnie więcej klientów niż zazwyczaj.

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sygnałom od swoich klientów Polska Grupa Górnicza w znacznym stopniu rozbudowała działanie swojego e-sklepu.

Podczas sesji zakupowej 16 sierpnia udostępniono nową funkcjonalność - dodanie produktu do koszyka gwarantuje jego dostępność i możliwość zakończenia transakcji w późniejszym terminie. Dzięki nowej funkcji, zwiększyła się możliwość dokonania transakcji oraz skrócił się czas zakupów. Wprowadzenie nowych rozwiązań to odpowiedź spółki na sygnały płynące z rynku.

- Odbieraliśmy informacje od naszych klientów, że oczekują wprowadzenia tego typu rozwiązania, które wpłynie pozytywnie na proces zakupowy. Prace nad modyfikacją systemów trwały kilka tygodni, testowaliśmy różne rozwiązania - informują specjaliście z działu IT PGG.

Podczas sesji zakupowej 16 sierpnia sklep PGG pobił także kolejny rekord: do sprzedaży skierowano ponad 70 tys. ton węgla, najwięcej w dotychczasowej historii. Umożliwiło to dokonanie rekordowej ilości transakcji podczas jednej sesji - ponad 13 tys.

Od początku roku do dziś w opał zaopatrzyło się już prawie 180 tys. klientów.

Do gospodarstw domowych trafiło ponad 750 tys. ton węgla

Za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło dotąd ponad 750 tys. ton węgla w atrakcyjnej cenie producenta. Ceny węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej nadal są jednymi z najniższych na rynku.

PGG zapewnia, że dział sprzedaży robi wszystko, aby węgiel w cenach producenta trafił do jak największej ilości gospodarstw domowych.

Do tej pory, w celu przyspieszenia obsługi klientów w sklepie PGG dokonano m. in. modyfikacji infrastruktury serwerowej oraz optymalizacji kodu, tak aby w krótszym czasie obsłużyć kilkakrotnie więcej klientów niż zazwyczaj. Zmiany pozwoliły na znaczne skrócenie czasu zakupów oraz zwiększyły dostępność strony dla klientów. Dodatkowo aplikacja sklepu została przeniesiona do nowej technologii www.

