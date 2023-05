Węgiel szybko nie wypadnie. Miks będzie się zmieniał stopniowo

Konsumpcja węgla rośnie lawinowo. Przed rokiem na świecie padł historyczny rekord zużycia węgla na poziomie 8,4 mld ton.

Węgiel będzie usuwany z miksu energetycznego, kiedy w systemie pojawią się już dostępne nowe źródła energii w akceptowalnej cenie.

Nie wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi.

Zadecyduje o tym wiele czynników, jak poziom cen, zaawansowania technologicznego czy konsumpcji.

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej wskazuje, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna definiuje bezpieczeństwo energetyczne jako nieprzerwaną dostępność źródeł energii oraz ich przystępność cenową.

- Wiemy, że w 2022 roku utrzymanie tak rozumianego bezpieczeństwa nie powiodło się. Ceny gazu skoczyły z 12 zł/GJ do 175 zł/GJ. To znaczy, że gdybyśmy musieli zamienić energię z własnego węgla kamiennego na ekwiwalent w gazie ziemnym, wówczas z kieszeni podatników, z budżetów przedsiębiorstw czy z subwencji państwowych trzeba by wysupłać dodatkowo około 200 mld zł rocznie - zaznaczył prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

- Zamiana rodzimego węgla na importowany kosztowałaby dodatkowo prawie 50 mld zł rocznie. Te dane pokazują, jak istotne jest bezpieczeństwo surowcowe oraz co może nam zagrozić, gdy przerwane zostaną nagle łańcuchy dostaw - wskazał Tomasz Rogala.

W odniesieniu do unijnej polityki energetycznej postuluje on przeniesienie akcentu z ambicji na zrównoważenie.

- Węgiel będzie usuwany z miksu, gdy w systemie pojawią się już dostępne nowe źródła energii w akceptowalnej cenie - zwrócił uwagę Tomasz Rogala 17 maja podczas konferencji "Rola polityki surowcowej państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski", którą zorganizowały Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny.

- Nie wiemy, kiedy dokładnie to nastąpi, zadecyduje o tym wiele indykatorów, jak poziom cen, zaawansowania technologicznego czy konsumpcji. Rośnie ona lawinowo, przed rokiem na świecie padł historyczny rekord zużycia węgla 8,4 mld ton. Potrzeba go coraz więcej, ponieważ w miarę rozwoju gospodarczego, im bardziej stajemy się zamożni, tym więcej energii potrzeba do wytworzenia innych dóbr i towarów - zaznaczył Rogala.

Wskazał przy tym na bilans handlowy UE z Chinami, który stale pogarsza się (z ok. 250 mld euro w 2020 roku do 396 mld euro w 2022 roku). Problemem są nie tylko dostawy surowców, ale także możliwość ich samowystarczalnej przeróbki.

- Nie jest przypadkiem, że ponad połowę surowców krytycznych wydobytych w Australii wywozi się w celu processingu do innych krajów. W Europie natomiast odchodziliśmy od górnictwa po to, by obecnie wrócić do górnictwa, tyle że metali ziem rzadkich, surowców krytycznych i strategicznych niezbędnych w transformacji - mówił Tomasz Rogala.

A odnosząc się do kwestii planowania wydobycia węgla w Polsce wyjaśnił, że odpowiedzią jest program odejścia od węgla na podstawie umowy społecznej z 2021 roku, sprzężony z budową nowych źródeł. W umowie społecznej zaznaczono, że w Polsce odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego potrwa do 2049 roku.

- Im szybciej będą wchodziły do systemu nowe źródła, tym szybciej następować będzie odchodzenie od węgla. Najistotniejsza w celu zaplanowania najniższego możliwego kosztu produkcji węgla jest wiedza o jego przyszłym zapotrzebowaniu, aby górnictwo mogło sprzedać tyle, ile wyprodukowało. Wielkości te zostały precyzyjnie uwzględnione w programie dla górnictwa do 2049 roku - podkreślał Tomasz Rogala.

Budowę energetyki musimy zacząć od źródeł, które zagwarantują nam stabilność

- Budowę naszej energetyki musimy zacząć nie od tyłu, tylko od źródeł, które zagwarantują nam stabilność. Potrzebujemy zamiany energetyki węglowej na inną, lecz stabilną - zaznaczył Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. - W tym celu nasze spółki energetyczne muszą uzyskać dostęp do finansowania - wskazał Marek Wesoły.

Jednocześnie przypomniał, że w UE instytucje finansowe zamykają to finansowanie dla podmiotów ze śladem węglowym.

- Stąd idea Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego NABE, której uruchomienie nastąpi w drugiej połowie tego roku - mówił Marek Wesoły. - Musimy zapewnić w czasie transformacji bezpieczną energię, by nie groziły nam blackouty. Na niezbędne inwestycje potrzebować będziemy ogromnych środków - tylko w rozwój sieci elektroenergetycznych musimy włożyć pół biliona złotych, a w energetykę atomową około biliona złotych. Aby skutecznie i sprawnie transformować system, musimy korzystać ze stabilnych dotychczasowych źródeł konwencjonalnych - podkreślał Marek Wesoły.