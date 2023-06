Węgiel to dla nich podstawa, zwiększą wydobycie

Zapotrzebowanie na energię w Indiach rośnie o około 10 proc. rocznie, przy czym zapotrzebowanie na węgiel najpewniej osiągnie szczyt między 2030 a 2035 rokiem.

W Indiach wskazują, że energia ze źródeł odnawialnych jest niewystarczająca, by zaspokoić takie zapotrzebowanie, co wymaga rozwoju energetyki węglowej.

Paliwa kopalne pozostaną podstawą miksu energetycznego Indii przez długie lata. Zdolność generowania energii z węgla jest niezbędna, by móc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w kraju.

Stąd największemu indyjskiemu koncernowi wydobywczemu Coal India wyznaczono cel dostaw w wysokości 610 milionów ton węgla dla sektora energetycznego w roku fiskalnym 2024.

Prognozy fal upałów wskazują na zwiększenie wykorzystania klimatyzatorów, wentylatorów i urządzeń chłodniczych. Oczekuje się, że szczytowe zapotrzebowanie na energię w Indiach wzrośnie do 230 GW w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2024.

Azja jest jednym z kluczowych centrów światowej podaży węgla, ale również i popytu. W Indiach są plany w zakresie zwiększenia wydobycia surowca, co ma się tez przełożyć na mniejszy import węgla. W perspektywie do 2025 roku to właśnie Indie mają jeden z największych potencjałów wzrostu zużycia węgla.

Wzrasta bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną. Natomiast do realizacji wielu projektów infrastrukturalnych potrzeba coraz więcej stali oraz cementu. Zatem popyt na węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali także powinien tam być na wysokim poziomie.